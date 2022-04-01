«Акваланги на дне»: очень странные дела на черноморском побережье

Опытный взгляд сегодняшнего зрителя обнаружит в этой летней невинной картине с песней про «туру-тури-туристов» вполне буржуазные элементы евротреша того же времени. Камера как-то настойчиво задерживается на мускулатуре пионеров. Диверсанты, спрятавшие на дне Черного моря те самые акваланги, вывозят разведданные в плавках (!), а три пижонистых наглеца в ковбойках и шляпах, похожие на очеловеченных ослов из «Незнайки в Солнечном городе», не просто избивают Ромку, но и связывают его каким-то уж чересчур изощренным и живописным морским способом.

Впрочем, провести фильм Шерстобитова по ведомству советского слеша без натяжек нельзя — в сюжет введена гетеронормативная романтическая линия. Оксана (Татьяна Клюева, Варвара-краса из сказки Александра Роу), юная актриса в фильме, на съемках которого Рома Марченко получает работу дублера, сначала дуется на него, но потом проникается симпатией и даже освобождает от пут. Но заграничный враг коварен и жесток — аквалангист-диверсант безжалостно расправляется с шофером съемочной группы и бьет Ромку ножом. Не волнуйтесь: ну что может противопоставить враг отваге юности и вкрадчивой мудрости органов госбезопасности? А что с Ромкой? Да ерунда, он просто воды наглотался.