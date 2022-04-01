«Акваланги на дне»: очень странные дела на черноморском побережье

В новом выпуске «Кинопанорамы» — летнее приключенческое кино с сюрпризами. О традиции советского пионерэксплуатейшна и о неожиданных параллелях со взрослым буржуазным кино, возникших в фильме писателя и режиссера Евгения Шерстобитова, рассказывает Дмитрий Карпюк. Напоминаем, что посмотреть эту смешную и странную картину можно на Кинопоиске.
В крымском поселке «у самого синего моря» идут съемки приключенческого кино про шпионов. Загорелые местные мальчишки прибегают на пляж и чуть не сшибают с ног кудрявого отдыхающего по прозвищу Лохматый (Лев Перфилов). Позже бдительные пионеры замечают, что место Лохматого на пляже занял вышедший из моря мускулистый водолаз (фактурный Геннадий Юхтин из «Дело Румянцева»), который копается в чужой сумке. Поднимается шум, сбегаются взрослые, но подозрительный тип показывает пропуск в санаторий со своей фотографией. Сумка все-таки его, дети просто обознались. Но советских школьников не проведешь — и Ромка Марченко докладывает о странном случае в милицию. Начинается охота органов госбезопасности на (за)морского гостя, в которой участвуют и ребята.
Пионеры-герои появились в советской беллетристике практически сразу — секретарь Костромского губкома РКП Павел Бляхин написал свой роман «Красные дьяволята» еще в 1921-м, и уже через два года приключения трио Миши, Дуняши и китайца Ю-ю, сражающихся с бандой Нестора Махно, были экранизированы. Особенно пышным цветом тема борьбы детей с предателями и диверсантами всех мастей расцвела в 30-е годы, время Большого террора и беззаветной любви к товарищу Сталину. На страницах детской литературы началось победное шествие мальчишей-кибальчишей, маленьких барабанщиков и тимуровцев, за ними шли бесстрашный капитанский сын Павлик из «Тайны двух океанов» Григория Адамова и другие пионеры.
Дети стали настоящими героями невидимого фронта и влегкую выводили на чистую воду подозрительных самозванцев. Образ самоотверженного подростка, готового принять мученическую смерть, как Павлик Морозов, остался в развлекательном советском кино надолго — см. снятые в 1970-х «Зеленые цепочки» Григория Аронова (Мишка и Степка, играющие на улицах блокадного Ленинграда, мешают диверсантам запускать сигнальные ракеты) или «Мраморный дом» по повести Василия Аксенова «Кто поймает Гитлера?» (мальчишки с прозвищами Мастер Пит и Герцог Гиз помогают найти в уже послевоенном Ленинграде бандита по фамилии Мамочко).
Евгений Шерстобитов, сын убитого белыми комиссара, однокурсник Шукшина и Тарковского, обратился к жанру детского триллера еще в своем дебюте «Юнга со шхуны «Колумб“», где морской волчонок Марко боролся с вражескими диверсантами. С этого фильма началось его 25-летнее сотрудничество с Киевской киностудией им. Довженко. Второй его работой стала, что показательно, «Сказка о Мальчише-Кибальчише», а третьей — «Акваланги на дне», снятые Шерстобитовым по его же собственному приключенческому роману. Море, солнце, шпионы, подводные драки, вредные стиляги, которые, конечно, подпадают под обаяние Лохматого и идут кутить в злачный ресторан, да еще и съемки фильма в фильме — что может быть увлекательней для аудитории до шестнадцати?
Опытный взгляд сегодняшнего зрителя обнаружит в этой летней невинной картине с песней про «туру-тури-туристов» вполне буржуазные элементы евротреша того же времени. Камера как-то настойчиво задерживается на мускулатуре пионеров. Диверсанты, спрятавшие на дне Черного моря те самые акваланги, вывозят разведданные в плавках (!), а три пижонистых наглеца в ковбойках и шляпах, похожие на очеловеченных ослов из «Незнайки в Солнечном городе», не просто избивают Ромку, но и связывают его каким-то уж чересчур изощренным и живописным морским способом.
Впрочем, провести фильм Шерстобитова по ведомству советского слеша без натяжек нельзя — в сюжет введена гетеронормативная романтическая линия. Оксана (Татьяна Клюева, Варвара-краса из сказки Александра Роу), юная актриса в фильме, на съемках которого Рома Марченко получает работу дублера, сначала дуется на него, но потом проникается симпатией и даже освобождает от пут. Но заграничный враг коварен и жесток — аквалангист-диверсант безжалостно расправляется с шофером съемочной группы и бьет Ромку ножом. Не волнуйтесь: ну что может противопоставить враг отваге юности и вкрадчивой мудрости органов госбезопасности? А что с Ромкой? Да ерунда, он просто воды наглотался.