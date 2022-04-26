«Гадюка» Виктора Ивченко: революционная женственность и ПТСР

До «Гадюки» Ивченко, режиссер Киностудии им. Довженко, был автором ничем не примечательного советского киноширпотреба («ЧП», «Иванна»). А Мышкова — неудавшейся оттепельной дивой: актриса совершенно несоветского, а скорее, итальянского типажа, она блеснула в «Доме, в котором я живу» и тут же попала в гетто фильмов-сказок («Садко», «Илья Муромец», «Марья-искусница»). Вместе (после съемок «Гадюки» они поженились) они сумели раскрыть каждый свой талант. Ивченко раскрылся как остроумный стилист (его страннейший фильм из зарубежной жизни, «Падающий иней», стал финальной деконструкцией затянувшегося советского увлечения итальянским неореализмом). Мышкова оказалась великой трагической актрисой, и мотивы революционного насилия, мести, жертвенности и невозможной любви будут постоянно появляться в фильмах с ее участием. Но именно «Гадюку» можно назвать пиком карьеры Мышковой, блестящей актерской работой, которая справедливо была отмечена дипломом Всесоюзного фестиваля в Киеве. То, как она одними глазами изображает влюбленность и ненависть, то, как ее томность сменяется революционной твердостью, а облик революционной гидры — попыткой разбудить в себе женское начало (неожиданная смена наряда и полное перевоплощение вызывают у ее коллег по тресту состояние, близкое к шоковому), вполне можно считать мастер-классом игры самого высокого уровня.