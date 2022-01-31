«Хлеб и шоколад»: трагикомедия 1973 года про релокацию

Это кино трудно определимого жанра — социальная commedia all’italiana с элементами притчи и даже трагедии, несущая явный отпечаток европейской литературной традиции; Брузати был весьма рафинированным джентльменом, любителем Пруста и Томаса Манна. Автор второго ряда, он работал главным образом театральным драматургом и сценаристом, однако поставил несколько примечательных картин, в частности слегка скандальный из-за гей-темы «Забыть Венецию», попавший в оскаровский шорт-лист. Фильм «Хлеб и шоколад» лишь со временем приобрел международный статус, но на родине пользовался успехом и разделил с «Амаркордом» премию «Донателло» за лучший фильм 1974 года.

Нино Манфреди, обладатель на редкость даже по итальянским меркам выразительных глаз, был одним из самых человечных лиц «комедии по-итальянски» и специализировался, в отличие от Мастроянни или Уго Тоньяцци (который едва не получил эту роль), на героях из низов, из рабочего класса. Герой «Хлеба и шоколада» не случайно, конечно, его тезка: Брузати и Манфреди стремились создать чуть больше чем персонажа — определенный национальный типаж. Многие критики в связи с этим образом, гэгами из фильма и его эффектным, символичным финалом вспоминали Чаплина.