«Праздник» Джорджа Кьюкора: выгорание и дауншифтинг в 1938-м

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

«Я работаю с десяти лет, а теперь хочу понять: зачем? Не затем же, чтобы оплачивать счета и копить деньги. Мир меняется, вокруг столько удивительных новых идей. Я хочу понять: где я в этой картине? И я не смогу сделать этого, сидя в офисе. Я хочу посвятить часть жизни самому себе. Но важный момент: это должна быть часть моей молодости. Выходи на пенсию молодым, работай в старости!» Тридцатилетний Джонни Кейс, герой Кэри Гранта — выбившийся из низов финансист, который собирается провернуть удачную операцию и после этого на неопределенный срок уйти на покой.

Мы знакомимся с Джонни, когда он возвращается в Нью-Йорк с горнолыжного курорта, где, в свою очередь, познакомился с девушкой Джулией (Дорис Нолан), на которой теперь немедленно собирается жениться. Джонни ничего не знает про невесту, кроме того что влюблен, и с удивлением обнаруживает, что та принадлежит к одной из богатейших семей города. У нее есть старшая сестра Линда (Кэтрин Хепберн), слывущая чудачкой, брат Нед (Лью Эйрз), алкоголик, и строгий папаша (Генри Колкер), который готов, возможно, выдать дочь за Джонни — перспективного банкира, но уж точно не за Джонни — тридцатилетнего пенсионера.