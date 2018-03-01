«С девяти до пяти»: комедия 1980 года про «стеклянный потолок»

И в то же время «С девяти до пяти» органично смотрелся бы среди списка любимых фильмов Джона Уотерса. Режиссер Колин Хиггинс, рано умерший от СПИДа автор «Самого приятного борделя в Техасе» и чудесной «Грязной игры» с Чеви Чейзом, был склонен к грубоватому легкомысленному юмору на грани кэмпа. Так, добрых пятнадцать минут в фильме посвящено тому, как героини, выкурив подаренный сыном одной из них косяк, мечтают о том, что бы они сделали с несносным боссом. Джейн Фонда бегает за ним по офису с ружьем, Долли Партон его унижает, перевернув гендерные роли, а потом стреноживает, как бычка; наконец, Лили Томлин, предстающая в анимированном фрагменте кем-то средним между диснеевской Белоснежкой и Елизаветой Батори, умудряется сперва его отравить, а потом еще выбросить из окна.