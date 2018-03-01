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«С девяти до пяти»: комедия 1980 года про «стеклянный потолок»

В застойном СССР хорошо шли фильмы про женщин-руководительниц: на рубеже 1980-х лидерами проката побывали сперва «Служебный роман», потом «Москва слезам не верит». В это же время в Америке колоссальным хитом стал сатирический фарс «С девяти до пяти» — феминистская комедия о гендерном неравенстве на рабочем месте, фильм, выглядящий то ли незаконнорожденной дочкой «Квартиры» Билли Уайлдера, то ли разбитным кузеном того же «Служебного романа».

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Брошенная мужем-изменником домохозяйка Джуди (Джейн Фонда), нацепив огромные очки и белую шляпку, выходит на работу в корпорацию, занимающуюся чем-то неопределенным. Самая опытная ее коллега — Вайолет (Лили Томлин), язвительная вдова и многодетная мать, умеющая и логистику выстроить, и гвоздь забить. На том же этаже сидит Дорали (Долли Партон), секретарша с копной светлых волос и певучим техасским акцентом. Их босса зовут мистер Харт (Дэбни Коулмен) — это вальяжный усач средних лет, многократно охарактеризованный в фильме скороговоркой «лицемерный, лживый, предубежденный, эгоистичный сексист».

Мистер Харт непрерывно пытается приударить за Дорали, унижает Джуди, впервые столкнувшуюся с принтером, и вообще ведет себя отвратительно. После того как он в очередной раз отказывается дать Вайолет давным-давно заслуженное повышение, сославшись на ее пол, терпение его подчиненных кончается: проснувшаяся женская солидарность, наложившись на цепь абсурдных случайностей, оборачивается страшной местью.

«С девяти до пяти» — причудливая для большого экрана смесь политического высказывания, производственного очерка и бурлескной комедии. Это сработало: по итогам 1980 года фильм уступил в прокате только вторым «Звездным войнам». Вдобавок кантри-дива Партон, дебютировавшая тут в кино, записала для титров одноименную прогрессивную песенку («Они используют твой ум, но никогда не отдают тебе должное», «Ты просто ступенька на лестнице босса»), и она возглавила поп-чарты.

Безусловно, это продукт феминизма второй волны, двух десятилетий борьбы за свои права — фильм неспроста произвела студия Джейн Фонды, в те времена голливудской активистки номер один. Можно констатировать, что феминистская повестка в области рабочих отношений за 40 лет почти не изменилась: «стеклянный потолок» (термин, вошедший в обиход как раз в те годы), харассмент, разница в зарплатах (про которую с печальной улыбкой вспоминают в финале) и так далее. Есть даже шутка про феминитивы («murderess»).

В 1980-е из вечно актуального фильма сделали успешный ситком, в нулевые — бродвейский мюзикл; пару лет назад Рашида Джонс и сценаристка оригинала Патрисия Резник пытались сочинить то ли ремейк, то ли сиквел (из этого, правда, ничего не вышло). И, конечно, отсюда вышло как феминистское офисное кино вроде «Деловой женщины», так и фильмы про сестринство вроде «Стальных магнолий».

Долли Партон и Дэбни Коулмен

И в то же время «С девяти до пяти» органично смотрелся бы среди списка любимых фильмов Джона Уотерса. Режиссер Колин Хиггинс, рано умерший от СПИДа автор «Самого приятного борделя в Техасе» и чудесной «Грязной игры» с Чеви Чейзом, был склонен к грубоватому легкомысленному юмору на грани кэмпа. Так, добрых пятнадцать минут в фильме посвящено тому, как героини, выкурив подаренный сыном одной из них косяк, мечтают о том, что бы они сделали с несносным боссом. Джейн Фонда бегает за ним по офису с ружьем, Долли Партон его унижает, перевернув гендерные роли, а потом стреноживает, как бычка; наконец, Лили Томлин, предстающая в анимированном фрагменте кем-то средним между диснеевской Белоснежкой и Елизаветой Батори, умудряется сперва его отравить, а потом еще выбросить из окна.

Самое удивительное, что часть этих фрейдистских фантазий даже сбывается: кастрация остается символической, но, например, экскурсия на территорию садомазо вполне реальная, пусть и доступная даже школьникам. Любопытно, что Коулмен, столь убедительно отталкивающий, через пару лет исполнит примерно такую же роль в фильме «Тутси» (он играет любвеобильного режиссера). Там, правда, выяснится, что единственный способ получить приличную работу — это стать женщиной.

Фото: PictureLux / Legion-Media

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