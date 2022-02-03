«Большой баг»: роботы-пылесосы против терминаторов

На Netflix вышел камерный сай-фай-секс-фарс Жан-Пьера Жёне, режиссера «Амели» и «Деликатесов», совершенно пропавшего с радаров в последние годы. Что же, Жёне стал ворчлив, но остался остроумен и изобретателен в своих ярких фантазиях.



Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

К 2045 году рокфор во Франции запретили как слишком вонючий, зато мечты о летающих машинах и домашних роботах стали реальностью. В один прекрасный день в пригородном доме Алис (Эльза Зильберштейн) — разведенной женщины средних лет, питающей слабость к пережиткам аналогового мира — одновременно оказываются шесть человек: скользкий ухажер (Стефан Де Гродт) в сопровождении сына-подростка, бывший муж (Юсеф Хаджди) в компании длинноногой новой пассии (Клэр Шюст), 17-летняя дочь и, наконец, соседка (Изабель Нанти). Тут же суетятся два андроида (Клод Перрон и Альбан Ленуар) и три механических робота. Когда кто-то из людей пытается уйти, выясняется, что двери заблокированы: снаружи началось восстание машин, и домашние роботы постановили, что безопаснее будет отсидеться.

Новые времена оказались не слишком благосклонны к Жан-Пьеру Жёне. Став в 90-е культовой фигурой в дуэте с Марком Каро («Деликатесы», «Город потерянных детей») и добившись всемирного успеха с «Амели», Жёне начал ставить один дорогостоящий провал за другим и быстро исчерпал кредит доверия: последний его полный метр («Невероятное путешествие мистера Спивета», помните? Верно, нет) датирован 2013 годом. И вот почти 10 лет спустя француз очутился в спасительной гавани «Нетфликса», где громкое имя порой перевешивает сложную кредитную историю. Естественно, с сатирической комедией как раз про новые времена.

Что более удивительно, учитывая имеющуюся у Жёне репутацию «французского Терри Гиллиама», то есть автора, который любит и умеет работать с эпическими формами и фантасмагорическими пейзажами, комедия эта — фактически телепьеса: действие «Большого бага» не выходит за пределы загородного особняка.

Антиутопия о взбесившихся гаджетах встречает в «Баге» старый добрый секс-фарс. Пока мир летит в тартарары, герои судорожно распределяют спальные места. Один из андроидов — туповатый, но нежный секс-раб, принадлежащий наравне с тоже не очень сообразительным джек-расселом пожилой соседке. Его смешно играет Альбан Ленуар — экс-каскадер, известный в основном по экшен-ролям.

Зловещие машины, решившие поставить наконец homo sapiens на место, принадлежат хай-тек-корпорации Yonux (все совпадения случайны), опутавшей сетями своего злонамеренного искусственного интеллекта весь человеческий быт. Выглядят все посланцы «Йоникса» одинаково — как постаревший Робокоп с куар-кодом на лбу. К счастью, механическая домашняя прислуга (есть, например, мозг на ножках по имени Эйнштейн с голосом великого Андре Дюссолье) оказывается более лояльной: тут Жёне использует, в частности, испытанный сюжетный ход про робота, который мечтает стать человеком.

Клод Перрон

В лучшие моменты «Большой баг» похож на пиксаровский мультфильм: Жёне когда-то начинал именно в анимации, и его визуальная фантазия по-прежнему впечатляет. На заднем плане появляются антикапиталистические виньетки, часто забавные; в одной мелькает Доминик Пинон, без которого еще не обходился ни один фильм Жёне.

Самые слабые места — когда люди иногда остаются наедине, и сразу оказывается, что характеров им не дали и сказать им почти нечего. Другое дело — гаджеты; они даже рассказывают друг другу анекдоты («2060 год. В доме звонит телефон, робот берет трубку: что у аппарата?»).

И, наверное, никуда не деться от того, что 68-летний Жёне, что называется, бумер. Это проявляется и в немодных стереотипах в человеческой части «Бага» (глупенькая секретарша, старый козел и так далее), и в слегка вымученных шутках про персонализированную рекламу и прочий дивный новый мир, и, например, в трогательной вере в книжные полки как оплот борьбы против цифровой тирании. Зато природная язвительность режиссера с годами стала явно перевешивать его природную же сентиментальность, в былые времена порой невыносимую. Главный вывод этого милого, но пессимистичного фильма: искусственный интеллект так же безнадежен, как естественный.