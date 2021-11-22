10 главных ролей Леонида Куравлева

30 января скончался Леонид Куравлев. Характерный актер с образом типичного простого советского парня, он работал в очень широком спектре ролей — от простодушных деревенских механиков и пьющих городских сантехников до монархов, министров, и президентов.
Была в фильмографии Куравлева и целая галерея комических уголовников, и роли строгих милиционеров, художник-футурист (к/м скетч «Крыса на подносе») и роли в хоррорах и детективах. Вспоминаем самые яркие и запомнившиеся появления артиста на экране.
«Живет такой парень»
Одна из первых ролей Куравлева, который в начале своей карьеры обычно играл добродушных простаков из рабоче-крестьянской среды. Тут фактура актера идеально совпала с манерой и идефиксами режиссера Шукшина. Куравлев был одним из любимых актеров Шукшина, с которым в одно время учился во ВГИКе. Их первой совместной работой стала короткометражная социальная драма «Из Лебяжьего сообщают». Это дипломный фильм, где Куравлев сыграл неравнодушного механика Сеню Громова, требующего в райкоме коленчатые валы.
В киноповести Шукшина «Ваш сын и брат» мы снова видим Куравлева в том же амплуа. Его герой, простой деревенский парень Степка, приговорен к небольшому сроку за драку. Степка бежит из лагеря домой всего за три месяца до освобождения. Такова уж широкая русская душа, которой неведома логика, но хорошо знакома невыносимая ностальгия по родным полям.
«Вий»
Главная роль в главном советском хорроре. Экспрессивно сыгранный Куравлевым Хома Брут достойно выдерживает конкуренцию с другими аттракционами картины — летающей панночкой (Наталья Варлей) и самим Вием. Кстати, вместе с бедным Хомой ужасались не только советские граждане, но и зрители США, Аргентины и некоторых других стран, закупивших «Вия» в 1970-х.
«Афоня»
Центральная, иконическая роль в фильмографии артиста. Бесцеремонный гегемон Афанасий Борщов — настоящий антигерой своего времени, эпохи застоя, когда советского гражданина ежедневно обманывали, обвешивали и обсчитывали работники сферы услуг и торговли. Жлоб, пьяница, эгоист, задира — в общем, асоциальный элемент, Афоня весь фильм катится по наклонной, пока не обнаруживает себя в нешуточном экзистенциальном кризисе. Фильм разошелся на сцены-мемы (самая известная — пьяный танец Афони в ресторане), но наиболее мощный момент картины — эпизод в финале, где Куравлев выжимает из себя свою фирменную лучезарную улыбку, чтобы развеять подозрения милиционера в аэропорту.
«Ты — мне, я — тебе»
Комедия положений, в которой Куравлев выступил сразу в двух своих обычных амплуа — честного трудяги с открытой душой (как у Шукшина) и кулака-стяжателя (как в «Афоне»). Как это может быть? Очень просто: в одном фильме актер сыграл двух братьев-близнецов — ушлого столичного банщика и честного инспектора рыбнадзора. Заболев, брат-инспектор просит банщика подменить его на службе. И начинается совершенно гоголевский фарс, в котором и добрый, и злой близнецы выглядят одинаково карикатурно.
«Золотой теленок»
Куравлев был неотразим и как чисто комедийный актер (недаром он часто снимался у Гайдая). Безусловный триумф Куравлева-комика — Шура Балаганов, один из самозванных детей капитана Шмидта, соратник Остапа Бендера, взлохмаченный сторонник жестких мер экспроприации подпольных капиталов миллионера Корейко. Тут хорошо заметна способность Куравлева перевоплощаться в типичного человека конца 1920-х — середины 1930-х, эпохи, когда даже жулики испытывали что-то вроде революционного экстаза.
«Иван Васильевич меняет профессию»
Еще одна всенародно любимая комическая роль Куравлева — и снова криминальный элемент, вор-домушник Жорж Милославский, словно рожденный для того, чтобы быть самозванцем в Смутное время. Сатирический эффект сюжета усиливается нюансировкой типажной роли: Милославский при царском дворе выглядит как типичный вороватый работник советской торговли, которому фартануло устроиться в «Елисеевский» после сельпо.
«Место встречи изменить нельзя»
Роли преступников вообще удавались Куравлеву так же хорошо, как и роли «простых русских людей», что неудивительно, ведь простому человеку так легко оступиться. Валька Копченый из сериала Говорухина — король бильярдных залов, франт-катала, чердачник в белых туфлях — жемчужина в фильмографии актера, идеально изображающего ту смесь вульгарности и специфического артистизма, что была свойственна воровскому сословию сталинских времен.
«Начало»
Неожиданная для Куравлева 1970-х сентиментальная роль — нелепый герой-любовник Аркадий, зоотехник-романтик, безвольно зависший между двумя женщинами, волевой законной женой и трепетной ткачихой (и восходящей звездой кино) Пашей (Инна Чурикова). Женщины переставляют его из квартиры в квартиру как мебель, а он лишь мило улыбается и тихо стареет. В фильме имеется трогательная и смешная сцена танца Куравлева — так сказать, репетиция знаменитой ресторанной сцены из «Афони».
«Семнадцать мгновений весны»
И страшно, и смешно — Куравлев в эсэсовской форме со свастиками. Его герой, оберштурмбаннфюрер Курт Айсман, в книгах Юлиана Семенова был стрелком-снайпером с нордическим характером и железной внутренней дисциплиной. У Куравлева же получился исполнительный сантехник, только одноглазый. Если Татьяна Лиознова действительно задумывала сериал о немецких спецслужбах как сатиру на советских бюрократов, лучшего кандидата в каст сложно было придумать.
«На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
В 1990-х Куравлев часто выступал в амплуа маленьких и больших начальников — от руководителя круиза («В поисках золотого фаллоса») до послов (СССР — в «Личной жизни королевы», США — в «Ширли-мырли»). Но высшее достижение в этой роли — китчевая комедия Гайдая, в которой Леонид Вячеславович играет самого Михаила Горбачева.