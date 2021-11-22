10 главных ролей Леонида Куравлева

30 января скончался Леонид Куравлев. Характерный актер с образом типичного простого советского парня, он работал в очень широком спектре ролей — от простодушных деревенских механиков и пьющих городских сантехников до монархов, министров, и президентов.

Была в фильмографии Куравлева и целая галерея комических уголовников, и роли строгих милиционеров, художник-футурист (к/м скетч «Крыса на подносе») и роли в хоррорах и детективах. Вспоминаем самые яркие и запомнившиеся появления артиста на экране.