Как снимал Леонид Гайдай — гений комедии и недооцененный автор

«Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» — все эти фильмы давно вошли в золотой фонд отечественного кино, их пересматривают до сих пор, а цитаты ушли в народ. Но их режиссер Леонид Гайдай ни в советское время, ни сейчас не воспринимается как серьезный автор, настоящий художник. Между тем его фильмы, понятные миллионам, устроены сложнее, чем принято считать. В этом видеоэссе мы разбираем кинематограф Леонида Гайдая на важные элементы и пытаемся понять секрет его комедии.
Как менялся стиль режиссера — от оттепельного кино до перестройки? В чем Гайдай наследовал немому кино (лентам Чарли Чаплина и Бастера Китона) и как развивал его приемы? Почему для его метода важны песни и музыка? И почему фильмы Гайдая до сих пор смешные?
Фильмы Леонида Гайдая смотрите в специальной подборке.
Предыдущие видео об истории отечественного кино:
- «История российского кино от рождения до революции за 28 минут»;
- «Как советский авангард изменил кино»;
- «Каким было кино сталинской эпохи»;
- «Оттепельное кино: как родилась и умерла советская новая волна»;
- «Как снимал Андрей Тарковский»;
- «Кино эпохи застоя: о чем на самом деле любимые советские фильмы».
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