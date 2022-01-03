Как снимал Леонид Гайдай — гений комедии и недооцененный автор

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История отечественного кино

ВидеоКак снимал Леонид Гайдай — гений комедии и недооцененный автор

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«Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» — все эти фильмы давно вошли в золотой фонд отечественного кино, их пересматривают до сих пор, а цитаты ушли в народ. Но их режиссер Леонид Гайдай ни в советское время, ни сейчас не воспринимается как серьезный автор, настоящий художник. Между тем его фильмы, понятные миллионам, устроены сложнее, чем принято считать. В этом видеоэссе мы разбираем кинематограф Леонида Гайдая на важные элементы и пытаемся понять секрет его комедии.

Как менялся стиль режиссера — от оттепельного кино до перестройки? В чем Гайдай наследовал немому кино (лентам Чарли Чаплина и Бастера Китона) и как развивал его приемы? Почему для его метода важны песни и музыка? И почему фильмы Гайдая до сих пор смешные?

Фильмы Леонида Гайдая смотрите в специальной подборке.

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Репортер Эдди Брок обретает достойного врага — маньяка с симбиотом внутри. Блокбастер плюс бромантическая комедия. В подписке — только на Кинопоиске
В главных ролях:Том Харди, Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс
Режиссер:Энди Серкис
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