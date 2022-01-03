Как снимал Леонид Гайдай — гений комедии и недооцененный автор

«Операция „Ы“», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» — все эти фильмы давно вошли в золотой фонд отечественного кино, их пересматривают до сих пор, а цитаты ушли в народ. Но их режиссер Леонид Гайдай ни в советское время, ни сейчас не воспринимается как серьезный автор, настоящий художник. Между тем его фильмы, понятные миллионам, устроены сложнее, чем принято считать. В этом видеоэссе мы разбираем кинематограф Леонида Гайдая на важные элементы и пытаемся понять секрет его комедии.

Как менялся стиль режиссера — от оттепельного кино до перестройки? В чем Гайдай наследовал немому кино (лентам Чарли Чаплина и Бастера Китона) и как развивал его приемы? Почему для его метода важны песни и музыка? И почему фильмы Гайдая до сих пор смешные?