Умер актер Леонид Куравлев. Ему было 85 лет.

О смерти артиста сообщили в Союзе кинематографистов России.

В начале января Куравлев был госпитализирован в городскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке, его лечили от пневмонии. Последние дни актер провел в хосписе.

Куравлев успел сняться в более чем 200 фильмах и сериалах. Среди его наиболее известных ролей — Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», Шура Балаганов из «Золотого теленка» и сантехник Афанасий Борщов из «Афони».

Фото: ТАСС