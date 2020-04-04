«Я всю жизнь была категоричным человеком, который говорил: это черное, это белое, и идите в жопу»: Ольга Сутулова о новой этике и «Последнем министре»

В рубрике, где Кинопоиск публикует монологи ключевых лиц российской киноиндустрии, — Ольга Сутулова, чьи роли сегодня складываются в полноценный портрет современной героини российского сериального экрана. Мы поговорили с актрисой о том, что плохого в проповедях и кто из сегодняшних российских авторов может предсказывать будущее.
Ольга Сутулова (1980) — актриса. Родилась в Петербурге, окончила ВГИК. Первую роль сыграла в 15 лет в фильме Дмитрия Астрахана «Зал ожидания», с тех пор появлялась десятки раз на российском экране, в первую очередь в сериалах. Среди них — «Содержанки», «Самка богомола», фильмы «Иваново счастье» и трилогия «Бендер». В декабре можно наконец посмотреть две премьеры, которые давно откладывались. Задержавшийся на год с лишним второй сезон «Последнего министра», в котором все, как и раньше, держится на смекалке и хладнокровии чиновницы Ксении Нечаевой в исполнении Ольги Сутуловой, а также снятое три года назад «Алиби», в котором Сутулова играет жену, чья измена вскрывается нетривиальным и неожиданным образом.
Об «Алиби»
Александр Цекало в какой-то момент придумал идею, героев и ситуацию и предложил нам с Женей (Стычкиным — Прим. ред.) в этом поучаствовать в качестве актеров. Мы, конечно, согласились немедленно. Саша отдал это писать сценаристу (Дмитрию Лемешеву — Прим. ред.), сценарист написал, в целом сюжет никак не изменился. Но, когда мы приступили к работе, нам показалось важным участвовать полноценно в создании этих образов. И поэтому мы стали нагло внедряться в написание диалогов, переписывать какие-то ключевые моменты в сценах, потому что нам казалось, что так лучше.
Никто никогда в российской киноиндустрии не разрешает актерам, если они не являются официально креативными продюсерами, влезать внутрь всей этой машины. Для меня много значит факт, что в «Алиби» проделана огромная авторская работа, моя в том числе, и мне жаль, что сериал так поздно вышел. Огромное количество людей за это время сделали классные проекты про отношения, киноязык за это время поменялся. Актуальность тем, актуальность тона разговора может сильно измениться в рамках двух-трех лет, и это, к сожалению, очень видно по сериалу «Алиби», который, я убеждена, произвел бы гораздо более сильное впечатление, если бы вышел еще тогда. Сегодня это просто хорошая, крепкая история, а три года назад такого не было, и я ужасно гордилась (честно говоря, продолжаю гордиться) тем, что мы это сделали.
О прозрениях Волобуева
«Последний министр» за два года в актуальности не потерял. К сожалению, Роман Олегович Волобуев — футуролог. Это очень неприятное его качество, и хотелось бы, чтобы он как-то себя, конечно, сдерживал. Притом что он еще обладатель неприятного характера и мизантроп, хотя, конечно, ясно, что за этой маской он скрывает все свое человеколюбие, но, в общем, было бы здорово, чтобы он начал писать какие-то светлые вещи, раз умеет будущее прогнозировать. Пускай пишет. Главное, чтобы выпускали. Ведь все эти правила самоцензуры в нашем прокате — система сложная и непонятная. Почему одним можно, а другим нельзя? Я не знаю, где эти правила, кто их устанавливает. Именно поэтому «Последний министр» снят в таком жанре: про все это другим языком, кроме как абсурдистской комедией, непонятно как говорить. У Ромы вот есть свой путь решения вопросов, он борец и воин, а я могу только дальше продолжать работать, делать что-то, что еще раз ляжет на полку, и еще раз, и еще раз, а потом выйдет. Избегая участвовать в том, во что не верю.
О том, что задалбывает в профессии
Честно говоря, задалбывает произносить вслух вещи, которые ты иногда получаешь по почте в виде сценария. Задалбывают одинаковые сценарии. Задалбывает, когда человек считает, что знает, про что он пишет, но при этом не потрудился даже немного изучить материал. Задалбывает ситуация, когда мужик пишет о тяжелой женской судьбе, при этом сидит в своей однушке с мамой на Ленинском проспекте и просто примерно не представляет, про что речь. Задалбывает, что порой люди пишут одновременно по 17 сценариев. И тупо не успевают даже запомнить, что они написали в предыдущей серии, и у них рушатся сюжетные линии. И ты с удивлением получаешь этот сценарий и думаешь: ребята, ну вы не охренели? Вот это очень задалбывает. Но в целом их можно понять: как и у артистов, у них нет никаких гарантий на завтрашний день, потому что так устроена система сегодня, и они вынуждены делать всё и сразу.
О российском сериальном рынке
Глобально тот же Netflix не облегчит никак российским кинематографистам задачу прямого высказывания на острые темы: у него абсолютно конкретная политика бесконфликтного общения с властью. Они никогда не будут снимать историю, которая противоречит нашим внутренним гайдам, скажем так. Зато у них есть огромное количество качественного хорошего материала, и они растят рынок, который и сам по себе мощно вырос в последние годы. Российское кино и сериалы переходят на платформы, которым нужно набирать контент. И это круто, что им нужно его набирать, появляется стоящая работа. Не очень пока понятно, правда, чем они друг от друга отличаются все, но тоже в процессе, я уверена, выяснится. Скорее бы это освоение пространства и разделение сфер влияния устаканилось, и как-то все определились бы, кто чем занят, разобрали бы себе сферы влияния и территории, чтобы стало понятно, куда что нести.
О собственном проекте
«Министр» — это сериал, где практически все герои мрази и ни у кого нет идеалов. Как и мой любимый сериал «Наследники», например. Мне кажется, такие сюжеты очень хорошо раскрывают болевые точки в разговоре о том, что такое мораль и как она формируется, как меняются эти нормы. Про это я пытаюсь сейчас писать свою историю, которую, возможно, мне удастся запустить как креативному продюсеру.
Это сюжет про отношения, в том числе это разговор о том, что такое принятие, что такое толерантность, что такое милосердие, что такое слабость, что такое помощь. Я вот привыкла жить в системе европейских культурных ценностей; это христианские ценности, прости господи, или ценности эпохи Возрождения, которая все еще с нами. А они к сегодняшнему миру не имеют никакого отношения уже. И правильно ли соблюдать заповеди, всегда ли правильно? А может, иногда нет? А может быть, иногда лучше вообще как-то по-другому поступить? А всегда ли надо подавать руку падшему ближнему? Вот эти «однозначные» вещи, о которых нам говорили с детства родители, я ставлю сегодня под сомнение.
О новой этике и российском кино
Мне ужасно интересна природа меняющейся морали, понимание того, что такое правда. Мир меняется очень сильно, очень быстро, мы можем своими глазами наблюдать, оценивать и делать какие-то прогнозы на будущее. Люди, которые видели падение Древнего Рима, — им тоже все это не нравилось, потому что пришли варвары и всё расхерачили. После этого случились Средневековье, Возрождение, техническая революция и куча всего. Так происходит. Когда мы находимся внутри процесса, нам он не нравится, мы любим все, к чему мы привыкли. Сейчас все меняется, в том числе и нормы морали. Можно, конечно, расстраиваться по этому поводу, а можно попробовать поизучать.
Нигинин фильм «Верность», например, про все это интересно говорит. Еще мне нравится, как эти вопросы ставит сериал Happy End. И я ужасно рада за Женю Сангаджиева, что у него такой дебют. Там есть героиня, которая ради того, чтобы спасти своего возлюбленного, а потом выжить, выставляет себя за деньги на вебкам. Пять лет назад представить подобный сюжет было невозможно. А сейчас кажется: почему нет? Это ее выбор, ее право, и что на одной чаше весов, а что — на другой, она взвешивает сама, имеет право сравнивать. В этом смысле персонаж Аграновича в Happy End очень клевый и точный. Агранович вообще удивительный актер — в любой роли умудряется вызывать у зрителя сомнение, что реальность такая, какой мы ее видим.
Еще недавно я посмотрела фильм Чупова и Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Может, я свою тему особенно резко вижу везде, потому что она меня интересует, но для меня он тоже об этом. Прощение — это что? А мы на него право имеем? Мы можем прощать? И нужно ли нас осуждать за то, что мы простить не можем? Вообще, кто сказал, что я должна прощать? В «Капитане Волконогове» невероятная художественная часть, раскрывающая всю эту систему — чудовищную, тоталитарную, с безликими людьми и красивым, яростным государством, — но для меня это история про прощение в первую очередь.
О проповедях и кэнсел-культуре
Поскольку сама я пока нахожусь в процессе размышлений, то и выбираю язык размышления. Я всю жизнь была очень категоричным человеком, который всем говорил: значит, так, вот это черное, вот это белое, и идите в жопу. И пришла к тому, что это не только глупо (это понятно), но еще и невыгодно. Гораздо продуктивнее задавать вопросы. Вот Серебренников у себя в театре рассуждает об этом, например. Он же не дает ответов, он ставит вопросы и на этом зрителя оставляет думать. Просто вопросы должны быть точными, а ответы каждый должен, наверное, для себя сам найти. В этом и суть: ты не можешь дать ответ, ты можешь оставить человека с моральным выбором.
Просто морализаторство — тоже форма внутренней цензуры, и это цензура страшная, между прочим. Кэнсел-культура же до мышей дойдет — не о чем будет снимать. Квоты, инклюзия, ревизия — это все важно, но это не может быть единственной линией партии. Я вот, например, смотрю новый Gossip Girl (я сейчас все смотрю, мне важно знать, что происходит). Он и в первых сезонах не был великим произведением в смысле интеллекта, но там были жесткие, отвратительные богатые подростки из высшего сообщества Нью-Йорка, которые делали какие-то мерзейшие вещи. Это было завораживающе прекрасно, красиво, и при этом мы смотрели на это завороженно, как на зоопарк какой-то, и задавались вопросами. А сейчас они борются с какими-то своими морально-этическими ценностями, они преодолевают свое плохое «я» ради того, чтобы быть лучше. Это кому на хрен интересно? Там есть поддерживающие персонажи, у которых единственная функция — быть говном, и есть главные герои, которые все время сомневаются: блин, я говно, как бы стать лучше? Это как раз морализаторство. Тебе дают ответы: зло тебя сожрет, как раковая опухоль, поэтому проще быть хорошим человеком. И вот это для меня совсем неинтересный метод рассказа. Так что я выбираю путь ставить конфликты и задавать вопросы.
Что Ольга Сутулова смотрит и вам советует
«Сцены из супружеской жизни»
Почему — критики напишут. Это просто хорошо, современно и про отношения.
«Миллиарды» и «Наследники»
Ставлю в один пункт два разных, но одинаково любимых и потрясающе написанных сериала, которые объединяет тема денег и морального выбора.
«Мастер не на все руки»
Очень смешно и грустно. Виртуозное обращение с жанром, сюжетом и вообще форматом. Никаких правил.
«Последняя дуэль»
Ну что мне вам объяснять? Ридли Скотт. По-моему, одного этого уже достаточно.
«Купе номер 6»
Триумфатор международных фестивалей, нежнейший фильм о настоящей России, снятый иностранным режиссером. Поразительно, что нежность, с которой Россию видит гражданин Финляндии, не свойственна нам самим.
Автор: Наиля Гольман
Фото: Андрей Рапуто для Кинопоиска
Редакция выражает благодарность кинотеатру «Художественный» за предоставленную возможность для съемки.