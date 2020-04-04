«Я всю жизнь была категоричным человеком, который говорил: это черное, это белое, и идите в жопу»: Ольга Сутулова о новой этике и «Последнем министре»

О новой этике и российском кино

Мне ужасно интересна природа меняющейся морали, понимание того, что такое правда. Мир меняется очень сильно, очень быстро, мы можем своими глазами наблюдать, оценивать и делать какие-то прогнозы на будущее. Люди, которые видели падение Древнего Рима, — им тоже все это не нравилось, потому что пришли варвары и всё расхерачили. После этого случились Средневековье, Возрождение, техническая революция и куча всего. Так происходит. Когда мы находимся внутри процесса, нам он не нравится, мы любим все, к чему мы привыкли. Сейчас все меняется, в том числе и нормы морали. Можно, конечно, расстраиваться по этому поводу, а можно попробовать поизучать.

Нигинин фильм «Верность», например, про все это интересно говорит. Еще мне нравится, как эти вопросы ставит сериал Happy End. И я ужасно рада за Женю Сангаджиева, что у него такой дебют. Там есть героиня, которая ради того, чтобы спасти своего возлюбленного, а потом выжить, выставляет себя за деньги на вебкам. Пять лет назад представить подобный сюжет было невозможно. А сейчас кажется: почему нет? Это ее выбор, ее право, и что на одной чаше весов, а что — на другой, она взвешивает сама, имеет право сравнивать. В этом смысле персонаж Аграновича в Happy End очень клевый и точный. Агранович вообще удивительный актер — в любой роли умудряется вызывать у зрителя сомнение, что реальность такая, какой мы ее видим.

Еще недавно я посмотрела фильм Чупова и Меркуловой «Капитан Волконогов бежал». Может, я свою тему особенно резко вижу везде, потому что она меня интересует, но для меня он тоже об этом. Прощение — это что? А мы на него право имеем? Мы можем прощать? И нужно ли нас осуждать за то, что мы простить не можем? Вообще, кто сказал, что я должна прощать? В «Капитане Волконогове» невероятная художественная часть, раскрывающая всю эту систему — чудовищную, тоталитарную, с безликими людьми и красивым, яростным государством, — но для меня это история про прощение в первую очередь.