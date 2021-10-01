«Последний министр» и еще две комедии про бюрократов

Какие остроумные сериалы Аарона Соркина и Армандо Ианнуччи послужили источником вдохновения для Романа Волобуева? В чем особенность диалогов в «Последнем министре»? В каких еще сериалах облеченные властью глупцы вершат судьбы мира? Почему «На грани» можно назвать антиамериканской сатирой? И как шоу «Парки и зоны отдыха» дало старт карьерам Криса Пратта и Ника Оффермана?
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В подкасте «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
«Последний министр» (2020 — настоящее время)
Министр перспективного планирования (Ян Цапник) хочет изменить жизнь людей к лучшему и вместе с командой активно продвигает абсурдные инициативы.
Еще две комедии про бюрократов
«На грани» (2015)
Сатира на попытки правительства и армии США предотвратить Третью мировую войну.
Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Парки и зоны отдыха» (2009–2015)
Ситком про бойкую чиновницу, которая борется с бюрократией, чтобы благоустроить город.
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди