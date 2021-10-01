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Смотри у меня

Подкаст«Последний министр» и еще две комедии про бюрократов

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Какие остроумные сериалы Аарона Соркина и Армандо Ианнуччи послужили источником вдохновения для Романа Волобуева? В чем особенность диалогов в «Последнем министре»? В каких еще сериалах облеченные властью глупцы вершат судьбы мира? Почему «На грани» можно назвать антиамериканской сатирой? И как шоу «Парки и зоны отдыха» дало старт карьерам Криса Пратта и Ника Оффермана?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы рассказываем про главную новинку недели, которую можно посмотреть на Кинопоиске по подписке, и вспоминаем еще два похожих на нее фильма или сериала. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

«Последний министр» (2020 — настоящее время)

Министр перспективного планирования (Ян Цапник) хочет изменить жизнь людей к лучшему и вместе с командой активно продвигает абсурдные инициативы.

Еще две комедии про бюрократов

«На грани» (2015)

Сатира на попытки правительства и армии США предотвратить Третью мировую войну.

Доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Парки и зоны отдыха» (2009–2015)

Ситком про бойкую чиновницу, которая борется с бюрократией, чтобы благоустроить город.

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
Смотрите по подписке
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