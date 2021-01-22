Обстоятельное объяснение, как государство поддерживает кино в России

Такая репрезентация не очень нравится участникам рынка: «В российском кино государство продолжает давать деньги, но продюсера — нет! — говорил Карен Шахназаров, гендиректор «Мосфильма». — С другой стороны, у нас ведь и не рыночное кино: у тех, кто берет деньги у государства и называет себя продюсерами, нет стимула заработать на новые фильмы, они снова придут и снова получат деньги у государства. Система типа „ни то ни се“! И это сказывается на всем состоянии нашего кино». Многим не нравится, что в совет, который утверждает субсидии, входят руководители медиахолдингов, участвующих в кинопроектах. Фонд кино не раз подвергался критике, когда поддержанные им масштабные блокбастеры проваливались в прокате, а их продюсеров не ограничивали в поддержке на следующие проекты. Например, Первому каналу на «Викинга» фонд дал 613 млн рублей без возврата при бюджете в 1,2 млрд рублей, фильм снимался 7 лет, собрал 1,49 млрд рублей и, вероятно, не окупился. Затем компания получила 400 миллионов на «Союз Спасения», который при бюджете в 980 млн рублей собрал 718 миллионов. Сейчас канал и его кинопартнер «Дирекция кино» заняты психологической военной драмой «Момент истины» с бюджетом 600 млн рублей, которая уже дважды получала господдержку. С неизменной критикой сталкивались фильмы Сарика Андреасяна, поддержанные фондом, а критика «Левиафана», получившего от государства 40% бюджета, была увековечена цитатой Мединского о том, что нет смысла снимать за деньги Минкульта кино по принципу «Рашка-говняшка».

Однако систему следует оценивать не по отдельным фильмам, а по доле русского кино в целом, объяснял бывший руководитель Фонда кино Антон Малышев, возглавляющий сейчас фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича: «Да, уровень качества пока нестабилен — иногда получается, иногда нет, — но мы можем позволять себе запускать амбициозные проекты. Было бы правильно поддержать эту историю, чтобы уровень компетенции не размылся, потому что с учетом ситуации в кинопрокате продюсерам сложно запускать дорогое и амбициозное, экспериментальное кино, развивать новые жанры. В этих условиях фильм, к примеру, „Легенда № 17“, который доказал, что спортивная драма в состоянии генерировать бокс-офис и собирать большое количество зрителей, сейчас не был бы запущен».

Доля отечественного кино в прокатных сборах — главный KPI, на который опирается фонд. Такой ориентир продюсеры задали себе сами, когда в 2011 году отвечавший за кино вице-премьер Владислав Сурков предложил им определить критерии эффективности Фонда кино. Они пообещали, что за год доля отечественных фильмов вырастет с 16% до 18%, но она упала до 13,8%. Правительство признало работу фонда неэффективной; Никита Михалков тогда выступал за то, чтобы его закрыть и передать деньги Минкульту под управлением Владимира Мединского, но в итоге остановились на реформе.

Фонд, сохранив спонсирование лидеров, начал выдавать продюсерам возвратные субсидии — по сути, беспроцентные кредиты. Руководить им вместо бывшего банкира Сергея Толстикова назначили Антона Малышева, сына ректора ВГИКа Владимира Малышева и бывшего помощника полпреда президента РФ в ЦФО. С тех пор процедура устроена так: фонд объявляет конкурс, прошедшие отбор заявки идут на сценарный отбор, затем их рассматривает экспертный совет (в этом году состав его обновился наполовину), после чего продюсеры защищают свои проекты на открытых питчингах. Эксперты дают оценку проектам, их согласовывает Минкульт, затем фонд утрясает распределение субсидий между разными фильмами и компаниями и представляет решение на совет, которым руководит советник президента по культуре Владимир Толстой. Для получения господдержки продюсеры не должны иметь долгов перед Минкультом или фондом за предыдущие проекты. С данными по кинопроектам, снятым за государственные деньги с 2015 года, может ознакомиться любой — Минкульт опубликовал эту информацию в 2019-м. «Мы полностью открываем все карты», — гордился Владимир Мединский.