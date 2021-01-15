«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей премии «Золотой орел». Лучшей картиной 2020 года назвали черно-белую драму «Блокадный дневник», получившую главный приз ММКФ. Больше всего наград отошло историческому эпику «Союз Спасения» — его отметили в 6 категориях, включая «Лучшую мужскую роль второго плана» (Александ Домогаров) и «Лучшие визуальные эффекты».
Полный список победителей:
- Лучший фильм — «Блокадный дневник»
- Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий) — «Одесский пароход»
- Лучший телевизионный сериал (более 10 серий) — «Триггер»
- Лучший неигровой фильм — «Пространство стиха: Борис Слуцкий»
- Лучший короткометражный фильм — One Mango, Please
- Лучший анимационный фильм — «Хозяйка Медной горы»
- Лучшая режиссерская работа — Андрей Кончаловский, «Дорогие товарищи!»
- Лучший сценарий — Андрей Зайцев, «Блокадный дневник»
- Лучшая женская роль в кино — Ольга Озоллапиня, «Блокадный дневник»
- Лучшая женская роль на телевидении — Светлана Немоляева, «Дипломат»
- Лучшая мужская роль в кино — Юра Борисов, «Калашников»
- Лучшая мужская роль на телевидении — Максим Матвеев, «Триггер»
- Лучшая женская роль второго плана — Мария Аронова, «Лед 2»
- Лучшая мужская роль второго плана — Александр Домогаров, «Союз Спасения»
- Лучшая операторская работа — «Союз Спасения»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Союз Спасения»
- Лучшая работа художника по костюмам — «Союз Спасения»
- Лучшая музыка к фильму — «Доктор Лиза»
- Лучший монтаж фильма — «Стрельцов»
- Лучшая работа звукорежиссера — «Союз Спасения»
- Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам — «Союз Спасения»
- Лучшие визуальные эффекты — «Союз Спасения»
- Лучший зарубежный фильм в российском прокате — «1917»
Приз за вклад в кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.
Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»
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