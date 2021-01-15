«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей премии «Золотой орел». Лучшей картиной 2020 года назвали черно-белую драму «Блокадный дневник», получившую главный приз ММКФ. Больше всего наград отошло историческому эпику «Союз Спасения» — его отметили в 6 категориях, включая «Лучшую мужскую роль второго плана» (Александ Домогаров) и «Лучшие визуальные эффекты».

Полный список победителей:

Приз за вклад в кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.