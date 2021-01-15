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«Блокадный дневник» получил главный приз премии «Золотой орел». «Союз Спасения» лидирует по числу наград

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Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей премии «Золотой орел». Лучшей картиной 2020 года назвали черно-белую драму «Блокадный дневник», получившую главный приз ММКФ. Больше всего наград отошло историческому эпику «Союз Спасения» — его отметили в 6 категориях, включая «Лучшую мужскую роль второго плана» (Александ Домогаров) и «Лучшие визуальные эффекты».

Полный список победителей:

Приз за вклад в кинематограф получила актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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