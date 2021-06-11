Сериал «Белый лотос»: Комедия про шесть кругов тропического рая

О новом сериале HBO, в котором летний отпуск на Гавайях доводит героев до самого плохого, рассказывает Василий Корецкий.

История эта начинается с конца — с зала ожидания в аэропорту Гонолулу, с кислой физиономии Джейка Лэси, наряженного в нелепую курортную одежду. Лэси посылает куда подальше дружелюбных соседей, решивших завести с ним смол-ток об убийстве, случившемся только что на спа-курорте «Белый лотос», и с тоской смотрит в окно. А там видно, как в самолет загружают ящик с надписью «человеческие останки».

Герой Лэси — Джейк Паттон, Очень Богатый Белый Мужчина — возвращается домой как раз после недели в «Лотосе», и его смешное лицо человека из команды космолета «Энтерпрайз» (актер традиционно играет хороших парней) — обманка. На самом деле Паттон — тот еще засранец, и основное действие сериала начинается со скандала, который он закатывает старшему менеджеру отеля (Мюррей Бартлетт), мол, его мамочка забронировала совсем другой номер! Но теперь по ошибке персонала Паттону и его жене-журналистке (Александра Даддарио) придется провести медовый месяц не так фешенебельно, как положено по статусу.

Вместе с Паттонами в «Лотос» на неделю заезжают эксцентричная полупьяная миллионерша Таня МакКвод (Дженифер Кулидж, мама Стифлера) и нервное семейство Моссбакер. О них стоит сказать подробнее: мама-бизнесвумен (Конни Бриттон), возглавляющая какой-то IT-гигант и не прекращающая работать даже в отпуске; затраханный жизнью отец (Стив Зан), подозревающий у себя рак яичек; сын-геймер (Фред Хехингер) — его, как багаж, кладут на раскладушке в чулан); и дочь Оливия (Сидни Свини) с чернокожей подругой (или возлюбленной) Паулой (Бриттани О'Грэйди). Они типичная парочка язвительных «вокеров», рассуждающих за лобстером о колониализме и читающие каждый день новую умную книгу (в походной библиотечке — Фрейд, Ницше, Фанон и Камилла Палья, в рюкзачке — наркотики и антидепрессанты в оптовых количествах).

Каникулы будут непростыми для всех.

Фред Хехингер и Стив Зан

Курортная комедия — для американского кино жанр, скорее, серьезный. Отпуск — настолько экстраординарное событие в жизни американца, хоть богатого, хоть бедного, что неделя наедине с самим собой (и с семьей) становится для героев таких фильмов настоящим экзистенциальным потрясением, а то и остросюжетным приключением. И тут «Белый лотос» верно следует традиции: да, не все отдыхающие умрут, но все изменятся.

Мистер Моссбакер выяснит, что его отец был геем, и эта новость навсегда изменит его жизненные ориентиры. Моссбакер-младший утопит в океане свой айфон, поднимет глаза на закат, увидит играющего кита и группу местных парней, гребущих в каноэ, и перестанет быть гиком. Миллионерша Таня, приехавшая на Гавайи, чтобы развеять прах своей токсичной матери, расстанется-таки со скорбным грузом. Но стоп, а то мы сейчас разболтаем, кто именно станет телом в деревянном ящике к финалу фильма.

Это тело в ящике — тоже дань жанровому канону: всем известно, что стоит только нескольким богатым белым уединиться на курорте или в загородном доме, жди трупа («Десять негритят», «Восемь женщин», «Смерть на Ниле», «Скорбное бесчувствие»)! Но сериал Майка Уайта и тут обманывает ожидания: «Белый лотос» не детектив, а комедия нравов. Мы быстро перестаем гадать, кто, кого и за что тут убьет, а переключаемся на социальную драму, в которой слуги и господа изображают друг перед другом дружелюбное участие, сжимая кулаки в карманах. Где черные и белые, хотя и спят в одной постели, никогда не станут равными. Где большие благородные идеи находят реальное воплощение в мелких преступлениях и никто не избавлен от пороков — ни те, что платят, ни те, что получают чаевые.

Джолин Парди, Мюррэй Бартлетт, Александра Даддарио, Джейк Лэси

Передним краем классовой войны становится бунгало Паттонов: шесть дней в «Белом лотосе» — это фактически крушение их неравного брака, разделенное на шесть актов. Рейчел Паттон, второразрядная журналистка, стремительно выскочила замуж за очаровашку из высшего общества, с миллионами на счету и мультипассом на все вечеринки Нью-Йорка. Но за неделю на море она с ужасом обнаруживает в нем мелочного зануду, маменькиного сынка, домашнего диктатора родом чуть ли не из буржуазных драм XIX века и, наконец, мстительного абьюзера. Выберется ли она из этого брака живой?

«Белый лотос» кажется телеаналогом приятного пляжного чтива — это определенно не «Воля к власти» и не «Весь мир голодных и рабов». Социальная сатира тут обоюдоострая, и шутки о буржуазной семье как о неприступном оплоте старой этики («Ну что ты сделаешь? Закенселишь папу?» — осаживает миссис Моссбакер дочь) сочетаются с горькой констатацией невозможности перемен сверху («Ты реально готова отдать бедным свои деньги?» — добивает Оливию отец). Невозможность революции на отдельно взятом курорте, впрочем, не расстраивает создателей сериала, и за своими героями они наблюдают с тем же отстраненным любопытством, с каким сами герои лорнируют морскую фауну. Даже смерть тут выглядит не трагедией, еще одним аварийным выходом из тропического рая, идиллия которого будет испорчена познанием добра и зла всеми без исключения его обитателями.