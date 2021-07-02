Как снять перезапуск популярного сериала и всех разозлить?

8 июля на HBO стартовала «Сплетница» — мягкий перезапуск одноименного подросткового сериала, который завершился в 2012 году. Новое шоу переносит зрителя на 8 лет вперед. В центре истории — новое поколение подростков, которые имеют дело с анонимным ресурсом, распространяющим слухи о жизни золотой молодежи.

Критики остались разочарованы новыми сериями. Они ругают шоу за скучный сюжет, плохие актерские работы и неинтересных персонажей. Средний балл сериала на Metacritic составляет 56/100.

По следам «Сплетницы» мы составили инструкцию для каналов и стримингов с оглядкой на горький опыт телеперезапусков. Из нее вы узнаете, как снять ребут сериала и сделать это так, чтобы преданные поклонники пришли в ярость. Дерзайте!

Снимайте про другую страну

«Родина», 2015 год

Прежнее место действия никого не удивит, поэтому смело переносите его в другую страну — например, в Россию! Главное, поменять оригинальные истории на локальные. Примеров много: в американской «Родине» жена главного героя застает дочь за курением марихуаны, в российской — за поцелуями с парнем; в американском ремейке «Безумцев» Йен Галлагер был геем, в российском его заменили гетеросексуалом Юрой Груздевым. Наконец, есть российский ремейк скандинавского «Моста», откуда убрали упоминание гендерно-нейтрального детского сада и отношения между молодой студенткой и ее преподавательницей. В нем же отсутствует тема экоактивизма: видимо, авторы решили, что она неактуальна для России (а зря).

Не заморачивайтесь с актерами…

В 2010-е стало модно звать в сериалы звезд класса А — от Мэттью МакКонахи до Николь Кидман. Но не спешите выписывать семизначные чеки. «Фабрику грез» населяют и новички. По ним пока непонятно, талантливые они или нет, но денег точно хотят меньше. А если вам повезет, вы не только сэкономите, но и откроете миру новую Анджелину Джоли (но это не точно). Один из примеров — ребут «Зачарованных», где сестер-ведьм сыграли малоизвестные Мелони Диас, Мадлен Манток и Сара Джеффери. Реакция зрителей была ожидаемой. «Актерский состав хуже некуда, все играют плохо, никакой химии», — сокрушаются пользователи IMDb. Так же было с ребутом «МакГайвера»: зрители не оставили от сериала камня на камне, а Лукаса Тилла, заменившего в главной роли Ричарда Дина Андерсона, назвали «забытым братом Винчестером из „Сверхъестественного“».

… и с шоураннерами тоже

«Уокер», 2021 год

Заманить в свой проект Винса Гиллигана («Во все тяжкие») или Райана Мёрфи («Американская история ужасов») непросто, да и стоит это очень дорого! Но можно присмотреться к авторам калибром меньше. Так поступили создатели перезапуска «Крутого Уокера», доверив проект Анне Фрике (на ее счету спорные проекты вроде «Сосен» и «Особого мнения»). Как итог, ремейк не понравился ни критикам (33% на Rotten Tomatoes), ни зрителям (5,9/10 на IMDb). Здесь же можно вспомнить новую «Сплетницу» (тоже 33% на Rotten Tomatoes): шоу курировал Джошуа Сафран, автор «Микстейпа» и «Базы Куантико», про которые быстро забыли после их закрытия.

Копируйте без стеснения

Если у вас нет крутых идей, не стесняйтесь как можно точнее копировать оригинальное шоу. Все равно права на классику принадлежат вашему каналу! За самоповторы ругают каждый второй сиквел или перезапуск. Так было с «Более полным домом» (тот же юмор, который сейчас ощущается устаревшим), «Новым агентом МакГайвером» (те же привычки главного героя — от обезвреживания бомбы зубной нитью до создания самодельных парашютов) и «Странной парочкой» (та же завязка — двое мужчин с трудом уживаются в одной квартире).

Не хотите копировать? Осовременивайте как попало

«Зачарованные», 2018 год

Сильно стараться не обязательно. Главное, сама попытка. Например, ребут «Зачарованных» отзеркаливает 2010-е уже с пилота. Мэл Вера, одна из главных героинь, оказывается воинственной феминисткой: она открыто заявляет, что Гарри Гринвуд не может возглавлять Отдел женских исследований, поскольку является цисгендерным мужчиной, а также она срывается на счастливых парах, объясняя им культуру изнасилования и согласия. Такой подход не понравился журналистам. Они сетуют, что зрителям трудно ассоциировать себя с Мэл (и приводят в пример оригинальное шоу, где важные социальные темы не проговаривались в лоб), а сами сестры, несмотря на посыл истории, не могут победить ледяного демона в одиночку и зовут на помощь того самого Гарри.

Кстати, старая концепция, но с новым поколением героев — тоже выход

Придумать историю с нуля — задача не из легких. А если вы хотите переосмыслить культовый сериал, то сравнений точно не избежать. Поэтому не гонитесь за новизной и сделайте сериал про героев, которые будут связаны с персонажами оригинального шоу. Ближайший пример — ребут «Беверли-Хиллз 90210», вышедший с подзаголовком «Новое поколение». Название говорит за себя: главные герои здесь — подростки Энни и Диксон, дети Гарри Уилсона, который учился вместе с Келли Тейлор, известной по оригинальному сериалу. Фанаты приняли «Новое поколение» в штыки: его рейтинг на IMDb завис на отметке 6,1/10.

Но не забудьте позвать актеров из оригинального шоу

«Герои: Возрождение»

Ностальгия — безотказный прием в любом перезапуске. Зачем мелочиться отсылками? Сразу зовите актеров, которые снимались в оригинальном сериале! В том же «Новом поколении» приглашенными звездами стали Дженни Гарт, Джо Э. Тата, Шэннен Доэрти и Энн Гиллеспи, которых все знают по «Беверли-Хиллз 90210», а авторы «Герои: Возрождение» сумели заманить в проект Джека Коулмана, игравшего в этой франшизе Ноя Беннета (зрители, впрочем, не купились, и сериал закрыли из-за низких рейтингов).