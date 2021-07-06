Что смотреть дома: «Супермен и Лоис», «Байкал. Удивительные приключения Юмы», «Сплетница»

Сериал про Кларка Кента и его семью, история нерпы, ребут знаковой комедии 2000-х — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов.
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«Супермен и Лоис», 1-й сезон
Даже супергероям сложно быть родителями
Где смотреть: КиноПоиск HD
Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) решили отдохнуть от спасения мира, переехали из мегаполиса на ранчо и завели детей. Однако и миру нужна помощь, и растить сына с дочерью оказалось труднее, чем голыми руками остановить метеорит.
«Супермен и Лоис» — новый супергеройский проект CW, придуманный Грегом Берланти, соавтором «Стрелы» и «Флэша». Сериал возвращает нас в места, где рос Супермен, чтобы разглядеть в Человеке из стали простого американского парня, который бесит родного сына.
«Байкал. Удивительные приключения Юмы»
Захватывающая история малышки нерпы
Где смотреть: КиноПоиск HD
Нерпа Юма родилась на Байкале, и жизнь очаровательного создания и ее мамы полна не только приключений, но и опасностей. «Байкал» — одновременно история о юности нерпы (от нуля до пяти лет) и гид по уникальному озеру и бурятским обычаям. Просветительскую часть фильма озвучивает Константин Хабенский, приключенческую — Чулпан Хаматова.
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«Сплетница», 1-й сезон
Богатые подростки против желтой прессы
Где смотреть: HBO Max
В закрытой манхэттенской школе появляется новенькая Зои (Уитни Пик из «Леденящих душу приключений Сабрины»), а вместе с ней возвращается и местный таблоид «Сплетница» (голос Кристен Белл), освоивший за девять лет Instagram.
К новым реалиям предстоит адаптироваться и сериалу Джошуа Сафрана, который почти 15 лет назад запустил одноименное шоу и сделал Блейк Лайвли звездой. Перезапуск выглядит визуально богаче оригинала, а в кадре появляются не только белые привилегированные подростки.
«Монстры за работой», 1-й сезон
Что случилось с «Корпорацией монстров» после ребрендинга
Где смотреть: Disney+
После того как Салли (Джон Гудман) и Майк Вазовски (Билли Кристал) совершили открытие, что смех приносит больше энергии, чем страх, «Корпорация монстров» изменилась. Теперь новичок Тайлор (Бен Фельдман), планировавший пугать детей благодаря выдающимся рогам, вынужден заниматься административной работой.
Аккурат к 20-летию оригинальной «Корпорации монстров», которая стала одним из главных проектов Pixar в XXI веке, Disney подготовила сериал об эре смеха и закадровой жизни большого предприятия. Постановщик — Стивен Дж. Андерсон, писавший сценарий к «Тарзану» и «Похождениям императора».
«Шалом, папик!»
Неловкая ситуация на еврейских поминках
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Даниэль (Рэйчел Сеннотт) — феминистка и целеустремленная студентка с четкой карьерной перспективой. Однако ее самостоятельность мало волнует многочисленных еврейских родственников, собравшихся на поминках, а усугубляет ситуацию то, что здесь оказались ее любовник-спонсор (Дэнни Деферрари) и бывшая девушка (Молли Гордон). Режиссерский дебют Эммы Селигман, выросший из короткометражки «Крошка Шива», напоминает камерную версию «Дряни» с поправкой на религиозные традиции.
«Обитель зла: Бесконечная тьма», 1-й сезон
Зомби в Белом доме
Где смотреть: Netflix
В 2006 году Белый дом подвергся хакерской атаке. Расследовать это дело отправляют Леона Скотта Кеннеди. Но на месте его ожидает новое нападение — уже со стороны зомби. 3D-аниме «Бесконечная тьма» — так называемый мидквел; сериал, который проясняет события игровой франшизы «Resident Evil», а именно то, что произошло между четвертой и пятой частями. Помимо протагониста, здесь появится Клэр Редфилд, которую в фильмах Пола У. С. Андерсона играла Эли Лартер.
«Друг человека», 2-й сезон
Пронзительный сериал о людях и их собаках
Где смотреть: Netflix
«Друг человека» — документальный альманах Netflix, рассказывающий эмоциональные истории о собаках и их хозяевах. В первом сезоне одним из героев стал хаски Зевс, которого хозяин спасал из охваченного боями Дамаска. В новых сериях речь пойдет о питомцах космонавта, военной и бейсболиста.
«Дореми: В поисках волшебства»
Сказка о пользе аниме
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi
Три молодые женщины из разных городов — офисная работница Мирэ, студентка Сора и художница Рэйка — испытывают жизненные трудности. Преодолеть сомнения и препоны со стороны окружающих им помогут неожиданная встреча и общая на троих любовь к шоу «Невезучая ведьма Дореми».
«Дореми» снял Дзюнъити Сато — режиссер многих эпизодов «Сейлор Мун», начинавший с раскадровок не менее культовых шоу «Евангелион» и «Ковбой Бибоп». Его новая работа наглядно демонстрирует, как сюжеты о девочках-волшебницах помогают уже повзрослевшим зрительницам справляться с невзгодами.
«Старая радость»
Медитативный фильм о дружбе и дороге
Где смотреть: Mubi
Старые приятели Курт (Уилл Олдхэм) и Марк (Дэниэл Лондон) отправляются вместе в путешествие по Каскадным горам. Первый привык к оседлой жизни, второго затянули карьера, отцовство и городские неврозы. Поездка помогает им лучше понять самих себя и подружиться еще крепче.
«Старая радость» — ранний фильм иконы инди-кино Келли Райхардт, которая уже 20 лет снимает меланхоличные картины об Америке и дороге, простых, сложных отношениях и красоте окружающего мира. В 2006 году голливудские звезды еще не выстраивались к Райхардт в очередь, зато в кадре появилась собака постановщицы, Люси.
Автор: Алексей Филиппов