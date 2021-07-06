Что смотреть дома: «Супермен и Лоис», «Байкал. Удивительные приключения Юмы», «Сплетница»

Кларк Кент (Тайлер Хэклин) и Лоис Лейн (Битси Таллок) решили отдохнуть от спасения мира, переехали из мегаполиса на ранчо и завели детей. Однако и миру нужна помощь, и растить сына с дочерью оказалось труднее, чем голыми руками остановить метеорит.

«Супермен и Лоис» — новый супергеройский проект CW, придуманный Грегом Берланти, соавтором «Стрелы» и «Флэша». Сериал возвращает нас в места, где рос Супермен, чтобы разглядеть в Человеке из стали простого американского парня, который бесит родного сына.