Что мы смотрим: «Локи», «Шиттс Крик», «История Лизи»

От ситкома про разорившихся миллиардеров и драмы о развитии хирургии в 1900 году до нового сериала Disney+ и очередной экранизации Стивена Кинга.
В новом выпуске главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие сериалы (новые и старые) смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о сериалах «Локи», «Оранжевый — хит сезона», «Шиттс Крик», «Кевин может пойти на ***», «Больница Никербокер», «Подземная железная дорога», «История Лизи» и «Хорошая борьба».
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».
В следующем выпуске мы поговорим о британском мини-сериале «Викторина» телеканала ITV (совсем скоро его можно будет посмотреть на КиноПоиск HD по обычной подписке). Это история Чарльза Ингрэма, который обманным путем выиграл миллион фунтов стерлингов на шоу «Кто хочет стать миллионером?».
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Главные сериалы, упомянутые в выпуске
«Локи» (2021) — американский мини-сериал, посвященный богу обмана из вселенной Marvel. События сериала разворачиваются после фильма «Мстители: Финал», в котором Локи (Том Хиддлстон) украл артефакт Тессеракт и создал альтернативную временную линию.
«Оранжевый — хит сезона» (2013—2019) — американский комедийно-драматический телесериал о жизни в женской тюрьме, основанный на автобиографической книге Пайпер Керман.
«Шиттс Крик» (2015—2020) — канадский ситком о разорившихся миллиардерах, который создали Юджин и Дэн Леви. В 2021-м он получил «Золотой глобус» как лучший комедийный сериал.
«Кевин может пойти на ***» (2021) — американский телесериал в жанре черной комедии. Он рассказывает о домохозяйке Элисон (Энни Мерфи), которой порой кажется, что она играет роль второго плана в дурацком ситкоме.
«Больница Никербокер» (2014—2015) — американский драматический сериал, снятый Стивеном Содербергом. Это история о карьере и личной жизни доктора Джона Тэккери (Клайв Оуэн), а также о персонале нью-йоркской больницы «Никербокер» в начале ХХ века.
«Подземная железная дорога» (2021) — американский драматический телесериал по одноименному роману Колсона Уайтхеда, рассказывающий о побеге рабов на Север накануне Гражданской войны.
«История Лизи» (2021) — американский драматический мини-сериал, основанный на одноименном романе Стивена Кинга. Это история о Лизи Лэндон (Джулианна Мур), которая недавно потеряла своего мужа — известного писателя-фантаста Скотта Лэндона (Клайв Оуэн).
«Хорошая борьба» (2017 — настоящее время) — американский телесериал в жанре юридической драмы, спин-офф «Хорошей жены».
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов