Что мы смотрим: «Локи», «Шиттс Крик», «История Лизи»

В следующем выпуске мы поговорим о британском мини-сериале «Викторина» телеканала ITV (совсем скоро его можно будет посмотреть на КиноПоиск HD по обычной подписке). Это история Чарльза Ингрэма, который обманным путем выиграл миллион фунтов стерлингов на шоу «Кто хочет стать миллионером?».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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