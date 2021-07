«Петровы в гриппе», новый Уэс Андерсон, последний Верховен и еще 12 фильмов, которые мы ждем в Каннах

6 июля начинается Каннский фестиваль, в конкурсе которого покажут работы важных режиссеров, чьи премьеры перенеслись из-за пандемии. Еще одной важной для нас особенностью этих Канн стало обилие в фестивальных программах российских (или снятых в копродукции с Россией) фильмов. Коротко рассказываем о самых интригующих пунктах фестивального лайн-апа.



«Аннетт» Фильм открытия

Канны открываются с козырей — премьерой картины Леоса Каракса, молчавшего девять последних лет. «Аннетт» — мюзикл (танцевально-музыкальные эпизоды имелись и в прошлых картинах режиссера — и в «Дурной крови», и в «Любовниках с Нового моста») о стендап-комике (Адам Драйвер). Герой переживает невероятные и драматические события: у него умирает жена-певица (Марион Котийяр), а двухлетняя дочь вдруг проявляет экстрасенсорные способности. Сценарий и песни написаны культовой в 1980-х группой The Sparks (это от них фанатеет герой Дюжева в «Жмурках» Балабанова). Во Франции фильм выйдет в кинотеатральный прокат, а в Америке — на стриминге Amazon.

«Петровы в гриппе» Основной конкурс

Автослесарь Петров (Семен Серзин), подхвативший грипп в новогодние праздники, автобусом, похоронной газелью и пешком путешествует сквозь тьму зимнего Екатеринбурга начала нулевых. То и дело из метели ему навстречу выскакивают черт — похожий на Уолтера Уайта сосед Игорь (Юрий Колокольников), склоняющий Петрова к распитию водки — и странные образы то ли из прошлого, то ли из настоящего (Снегурочки, бандиты, литературные герои). Дома Петрова ждет жена (Чулпан Хаматова) — библиотекарша со сверхспособностями к убийству — и маленький сын. Фоном проходят сцены из жизни литературного андерграунда города (в эпизодах — реальные российские поэты — от Андрея Родионова до Шиша Брянского, а также Иван Дорн, загримированный под молодого Юрия Богатырева). Не очень понятно, сможет ли международное жюри оценить этот сложный российский интертекст, или «Петровых» ждет судьба «Хрусталева» Алексея Германа, другого великого непонятого фильма о русском инферно (режиссер Кирилл Серебренников явно держал его в уме во время съемок).

«Дело» Программа «Особый взгляд»

Давид (Мераб Нинидзе, постоянный актер Алексея Германа-мл.) — преподаватель вуза, написавший в Facebook критический пост про мэра города. Мэр обиделся, и вскоре принципиальный интеллигент оказался под домашним арестом, но продолжил гнуть свою линию. Камерная остросоциальная драма снята Германом во время вынужденного простоя его «Воздуха», масштабного проекта про летчиц во время Великой Отечественной (работа заморожена из-за пандемии). Поэтому «Дело» сняли за месяц в Репине практически в одной декорации, и сам факт попадания картины в каннскую программу — предмет особой особой гордости для режиссера.

«Разжимая кулаки» Программа «Особый взгляд»

История о жизни осетинской молодежи в глухом шахтерском городке, снятая Кирой Коваленко, выпускницей легендарной киномастерской Александра Сокурова в Нальчике. Главная героиня (ее играет дебютантка Милана Агузарова) стремится выйти из-под отцовской опеки, ее братья также ищут себя. Lo-fi-картинкой «Кулаки» немного напоминают «Тесноту» Кантемира Балагова, однокурсника Коваленко. Здесь тоже будто застыло время переходной эпохи: олимпийки, «девятки», школьные дискотеки и драки. Большинство актеров фильма — непрофессионалы, которых искали по осетинским школам и училищам. Герои говорят преимущественно на осетинском, как привыкли.

«Купе номер шесть» Основной конкурс

Юхо Куосманен — режиссер очаровательной спортивной ретродрамы «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», победившей когда-то в каннском «Особом взгляде». Теперь режиссер вернулся с фильмом о России, спродюсированным Сергеем Сельяновым; о том, как в конце 1990-х годов Лора, московская студентка из Финляндии, бежит от несчастной любви, сев на поезд в Мурманск. Купе ей приходится делить с мрачным шахтером Вадимом (Юра Борисов, которого Куосманен заметил на каннской премьере «Быка»). Куосманен говорит, что ориентировался прежде всего на «Трудности перевода». Но в самом продакшене проблем с переводом финского текста (фильм — экранизация книги Росы Ликсон) не возникло: все диалоги на русском были отдельно написаны Любовью Мульменко, сценаристкой «Комбината „Надежда“», «Верности» и частично «Разжимая кулаки».

«Колено Ахеда» Основной конкурс

О новом фильме победителя Берлинале-2019 Надава Лапида известно мало. Его главный герой — кинорежиссер, и в сюжете, как и в триумфальных «Синонимах», заметны автобиографические мотивы. Только действие тут происходит не в европейской столице, а в израильской глуши. Герой презентует свой фильм, переживает смерть матери и воюет с чиновником местного Минкульта — творческую свободу художникам приходится отстаивать независимо от места жительства.

«Искушение» Основной конкурс

Первая за пять лет картина Пола Верховена тем более долгожданная, что она вполне может оказаться последней. Съемкам мешали то болезнь 82-летнего режиссера, то пандемия, то страх нападений католических фундаменталистов, однако все обошлось. Виржини Эфира (ее Верховен уже снимал в «Она») и Шарлотта Рэмплинг играют насельниц католического монастыря XVII века — Бенедетту Карилини и ее любовницу, сестру Бартоломею (обе — реальные персоны). Лесбийские страсти соседствуют с религиозной экзальтацией главной героини. Окончится все по традиции обвинениями в сговоре с нечистым. Эта тема развивается в литературе со времен Дидро, а в кино — по крайней мере с «Дьяволов» Кена Рассела.

«Париж, 13-й округ» Основной конкурс

Еще один французский фильм о сексуальности — новая картина Жака Одиара. При написании сценария Одиар сотрудничал с Селин Сьямма, а одну из главных ролей играет звезда ее «Портрета женщины в огне» Ноэми Мерлан. В основу сюжета легли эпизоды графического романа Эдриана Томинэ «Смех и смерть» (Томинэ регулярно делает обложки для журнала The New Yorker). Это история о любовном многоугольнике в парижском Чайна-тауне (три из четырех его вершин — женщины). Прочие детали сюжета фильма неизвестны, но оригинальная серия комиксов, действие которых происходит в США, фокусируется на проблемах взросления и поиска себя.

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан“» Основной конкурс

Уэс Андерсон снова снимает о своей любимой Европе, на этот раз конкретно о Франции середины прошлого века. Это рассказ о филиале американского журнала с пафосным названием (прототипом послужил The New Yorker) в маленьком французском прибрежном городке. Работа журналистов и злоключения героев статей показаны в трех новеллах. Одна из них посвящена кражам произведений искусства, другая — парижским беспорядкам 1968 года, сюжет третьей пока не разглашается. Фильм при любом призовом раскладе понравится большинству зрителей и критиков, особенно учитывая, сколько звезд первой величины занято в главных и второстепенных ролях. И если Билл Мюррей в роли издателя и Оуэн Уилсон в роли журналиста в общем ожидаемы, то на Тимоти Шаламе в образе романтического студента-революционера хочется посмотреть внимательнее.

«Память»

Основной конкурс

Новый фильм Апитчатпона Вирасетакула снят на английском языке и вне Таиланда. Героиня Тильды Суинтон летит через полмира к сестре, живущей в Колумбии. В Андах она знакомится с французским археологом, в Боготе — с местным музыкантом. Героине плохо: у нее синдром взрывающейся головы, она просыпается по ночам от жуткого фантомного грохота, не может спать. Но, возможно, патология кроется не в мозгу героини, а в истории этих мест, и звучащие в голове Суинтон взрывы — эхо кровавой гражданской войны в Колумбии и ее колониального прошлого.

«Франция»

Основной конкурс

В основном конкурсе Канн совсем немного французского кино, тем более важным событием кажется участие в нем Брюно Дюмона, который стремительно перешел от мрачного экзистенциализма в эксцентрическую комедию. Новый его фильм — социальная сатира. Франция — это имя героини, звездной телеведущей (ее играет Леа Сейду). Часть фильма посвящена ее падению, часть — возвращению на медийный олимп и сопутствующей трансформации.

«Эволюция» Программа «Каннская премьера»

Продуктивный венгерский режиссер Корнел Мундруцо возвращается из Америки (где происходило действие «Фрагментов женщины») в Европу. Точнее, в Берлин, где три поколения героев фильма пытаются справиться с травмой войны и холокоста. Как и «Фрагменты», «Эволюция» была сперва написана Мундруцо как пьеса — тоже в соавторстве с женой Катой Вебер, тоже по мотивам реальных событий. По словам Мундруцо, это фильм об идентичности. В отличие от «Фрагментов», «Эволюция» кажется не камерным, а масштабным проектом (хотя в касте пока заявлено всего четыре актера) — во всяком случае, если судить по ее театральной версии, эффектной мультимедийной постановке прошлого года. Кстати, в сценическом представлении многое было завязано на музыке — «Реквиема» Дьёрдя Лигети. Киноманы помнят это тревожное произведение по «Космической одиссее» Кубрика.

«Прямо перед тобой» Программа «Каннская премьера»

Не отступая от ритма «по фильму в год», Хон Сан-су будто снова рассказывает одну и ту же старую сказку о токсичных отношениях, запутавшихся режиссерах и пьянстве. Женщина из провинции гостит в столице у сестры, которая живет в небоскребе (героиня при этом боится высоты). Появляется кинорежиссер, с которым героиня охотно выпивает, но сниматься в его кино отказывается. Имеется в фильме и бесконечный кадр путешествия по сеульским улицам, и романтический дождь, заставивший мужчину и женщину искать укрытие.

«Вихрь»» Программа «Каннская премьера»

О новой работе Гаспара Ноэ также известно немного. Фильм был снят менее чем за год специально с расчетом на каннский показ. Кастинг неожиданный: главных героев — доживающую свой век немолодую пару — играют классик итальянского хоррора Дарио Ардженто и Франсуаза Лебрун, муза Жана Эсташа, снимавшаяся в «Мамочке и шлюхе». Но неожиданный для Ноэ фокус на пожилых героев, кажется, уравновешивается его обычным весельем. Теглайн фильма: «Жизнь — короткая вечеринка, о которой скоро забудут».

The Velvet Underground Внеконкурсный показ

Тодд Хейнс продолжает всматриваться в рок-музыкантов. Героями его фильмов уже становились Карен Карпентер, Дэвид Боуи и Боб Дилан, но впервые режиссер сделал документальное кино о группе. Фильм оказался долгостроем: интервью с оставшимися в живых участниками The Velvet Underground были записаны еще в 2018-м. В прошлом году права на показ выкупил Apple+, там документалку и можно будет посмотреть после каннской премьеры. Хейнс разделяет мнение о The Velvet Underground как о самой влиятельной рок-команде в истории, о группе, главной аудиторией которой были другие музыканты. Кроме архивных кадров и интервью, в фильм вошли ранее неизвестные отрывки из киноработ Энди Уорхола, крестного отца The Velvet Underground.