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«Рик и Морти» усиливают накал. В новой серии есть секс-оргии, сверхчеловек и апокалипсис

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Третий эпизод пятого сезона «Рика и Морти» посвящен несчастной любви и экотерроризму. Редактор проекта «Люмос» Марат Шабаев разбирает серию по косточкам.

Что происходит в серии

Дед с внуком выходят из магазина и расхваливают собственный мерч. Теперь они носят футболки с принтами Рика и Морти. Наглый самопиар прерывает кислотный дождь, который устроил злодей по имени Крыс-Дизель верхом на летающем байке! Сразить его может лишь супергероиня Планетина. Морти немедленно влюбляется в ее экзальтированные экоманифесты, а девушка восхищена тем, что он бросил жестяную банку в контейнер для переработки мусора. Правда, есть небольшая загвоздка: Планетина — существо, которое создается силой четырех стихий. А выпускают ее на волю четверо подростков, которые носят магические кольца.

Бет озабочена новым увлечением сына: Планетина, кажется, намного старше. Ну а Рик предпочитает самоустраниться от влюбленности внука, поэтому отправляется глазеть на апокалипсисы, которые вот-вот произойдут в далеком космосе. Вместе с ним полетит Саммер. План примерно такой: посетить три планеты на грани гибели и напоследок поучаствовать в диких оргиях с ее жителями.

Морти пытается завоевать сердце Планетины, отправившись на внушительных размеров лесной пожар, где спасает несчастного кролика. И это срабатывает, но есть одна загвоздка. «Подростки», которые управляют экогероиней, оказываются довольно взрослыми и неприятными коммерсантами. Роман подопечной с унылым парнем только мешает им заключить сделку с арабским шейхом. Морти придется задействовать свою ярость: он убьет всех, кто стоит между ним и любимой девушкой. Увы, в итоге окажется, что Планетина — настоящая экотеррористка, способная сжечь дом неугодного конгрессмена и убить работников-шахтеров. Морти придется разорвать эти отношения. Ну а Рик и Саммер вернутся из дикого секс-трипа и не извлекут (практически) никаких уроков.

Что все это значит?

Подростки объединяют свои силы, чтобы создать супергероя? Новая серия «Рика и Морти» пародирует концепт анимационного сериала из 1990-х «Команда спасателей Капитана Планета» (Captain Planet and the Planeteers). Там тоже фигурировали тинейджеры, призывавшие экологически сознательного сверхчеловека. Интересно, что «Рик и Морти» далеко не первыми обыграли старый мультсериал: он уже был спародирован в 2010-х в серии роликов на сайте Funny or Die. Там зеленоволосый Капитан Планета (Дон Чидл) сходил с ума, превращая людей в деревья.

Что еще можно было не заметить?

  • Название серии — «Неумортная Приквда» (A Rickconvenient Mort) — отсылает к оскароносной документалке «Неудобная правда» (An Inconvenient Truth), в которой Эл Гор, бывший кандидат в президенты США, рассказывает о глобальном потеплении.
  • Рик ненадолго влюбляется в инопланетянку Дафни, у которой на локтях расположены вторичные половые признаки (подвергнуто цензуре!). Обворожительную женщину озвучила Дженнифер Кулидж, та самая мама Стифлера из «Американского пирога».
  • Злодей Крыс-Дизель смутно напоминает героев мультсериала «Мыши-рокеры с Марса».
  • Голос Планетине подарила Элисон Бри, одна из главных героинь «Сообщества», другого сериала Дэна Хармона.

Вердикт

Новая серия «Рика и Морти» трогательно рифмует темы экологии, апокалипсиса и любви. Финал заставит фанатов расчувствоваться, потому что это тот редкий случай, когда Морти сам вынужден прекратить общение с любимой девушкой — на это явно рассчитывает шоураннер Дэн Хармон. В преддверии пятого сезона он анонсировал этот эпизод так: «У Морти будут отношения с женским персонажем, который не является Джессикой. Это замечательная история, которую написал мой давний приятель и соавтор Роб Шраб. Он очень трепетный сценарист в духе юного Джона Хьюза, ведь чувствует душевную боль так, как мужчина его возраста уже не должен. Моя статуэтка „Эмми“ должна перейти к нему». Что ж, можем только подписаться под этими словами.

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