Девятый «Форсаж» вышел через 20 лет после первого. Вспоминаем, с чего все начиналось

В кинотеатрах выходит очередное продолжение «Форсажа». В нем выясняется, что у гонщика, спецагента и семьянина Доминика Торетто (Вин Дизель) есть брат Джейкоб (Джон Сина), о котором он никогда не рассказывал. В сиквеле немало флешбэков, из которых мы узнаем, как погиб их отец, почему разошлись пути братьев и как они занялись криминалом. Девятая часть содержит много отсылок к самому первому фильму франшизы, которому в этом году исполнится 20 лет. Вспоминаем, что мы узнали о Доминике тогда.

Чем занимались Торетто и его друзья в первом фильме?

До того как спасать мир и выполнять тайные правительственные миссии, команда Торетто (использовать слово «банда» он запретил) всего лишь грабила грузовики, набитые видеотехникой — например, телевизорами и DVD-плеерами. Алгоритм операций был незамысловатый: преступники на нескольких машинах окружали жертву, затем один из них выбивал лобовое стекло, выстреливал веревкой в кабину, перебирался внутрь на пассажирское сидение и вырубал транквилизатором водителя-дальнобойщика (у того редко было с собой что-то серьезнее бейсбольной биты).

А что еще тогда делал Доминик?

Когда Торетто не грабил фургоны и не гонял по ночам, то занимался вполне легальным бизнесом: держал придорожное кафе и автомастерскую, а также участвовал в «Автомобильных войнах». Еще первая часть — единственная, в которой хоть сколько-нибудь раскрываются кинематографические пристрастия главного героя: вместе с друзьями он смотрит байопик «Дракон: История Брюса Ли» (его поставил режиссер «Форсажа» Роб Коэн) и хоррор-сиквел «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом».

Кто был в изначальной команде грабителей Торетто?

Винс (Мэтт Шульце), Джесси (Чед Линдберг), Леон (Джонни Стронг) и Летти (Мишель Родригес). Мию Торетто (Джордана Брюстер) нельзя было относить к группировке: изначально она не участвовала в криминальных делах брата. До 2021-го добралась лишь Летти, которая вышла замуж за Дома и воспитывает его сына. Джесси погиб сразу в первой части, Винс — в пятой, а Леон попросту исчез из франшизы без объяснений. Возможно, кто-то из них все-таки воскреснет в уже анонсированных десятой и одиннадцатой частях серии. Ведь в «Форсажах», кажется, редко кто-то погибает окончательно, а Торетто всегда стремится к воссоединению всей семьи! Кстати, молодые версии друзей Дома тоже мелькают в девятой части.

А что случилось с отцом Дома, Мии и Джейкоба?

Торетто-старший участвовал в гонках на модифицированных автомобилях. В последнем заезде сезона его подрезал соперник Кенни Линдер. Машина врезалась в стену на скорости 190 км/ч и взорвалась. Дом видел, как его папа сгорел заживо. Он был уверен, что слышал его крики, но очевидцы уверяли, что тот умер до взрыва горючего, а кричал сам Дом. Через неделю Торетто избил Линдера гаечным ключом до полусмерти. Во время событий первого фильма Линдер трудился уборщиком в школе и был вынужден ездить на работу на автобусе. Торетто сел в тюрьму на два года и навсегда лишился права участвовать в профессиональных гонках. О его жизни до и во время заключения, а также о начале карьеры стритрейсера рассказывается в девятой части.

Доминик Торетто — главный современный экшен-философ. Вот основные правила его жизни из первого фильма

«Неважно, опередил ли ты соперника на сантиметр или километр. Победа есть победа».

«Выбирай любое пиво. Только это должна быть Corona».

«Потянулся первым за курицей за столом? Значит, ты будешь произносить молитву».

«Я живу гонками на полмили. В это время ничего не имеет значения: ни кредиты, ни бизнес, ни моя команда. В те десять секунд, что они длятся, я по-настоящему свободен».



Кажется, что именно в финале оригинала Доминик Торетто в первый и последний раз шутит, причем явно во время панической атаки после жесткого столкновения с грузовиком. Он с непроницаемым лицом признается, что «не планировал попадать в аварию».

Бонус: кто играет юного Доминика в «Форсаже 9»?

Винни Беннетт — 27-летний новозеландский актер. До «Форсажа» он снялся в «Призраке в доспехах» со Скарлетт Йоханссон и в эпизодах нескольких телешоу, включая «Хроники Шаннары». В 2017-м Беннетта отобрали для программы «Восходящая звезда» кинофестиваля в Торонто (организаторов впечатлила его игра в психологическом триллере «Человеческие следы»).

Об актерской карьере Беннетт задумался еще в школе, где участвовал в шекспировских постановках (его театральная труппа путешествовала с «Макбетом» по Новой Зеландии). В 16—17 лет Беннетт хотел стать полицейским, но передумал из-за стычек с представителями правопорядка. Так что легкое пренебрежение законом объединяет Беннетта с его новым героем.

Автор: Михаил Моркин, Елизавета Кузнецова