Почему гонщик Хан воскрес в «Форсаже 9» и что о нем рассказывает приквел франшизы, о котором никто не знает?

14 апреля вышел новый трейлер «Форсажа 9», где вновь появился Хан (Сон Ган) — тот самый гонщик, который считался погибшим от рук Деккарда Шоу (Джейсон Стэйтем) в третьей части. Вспоминаем историю героя и объясняем, как он связан с дебютом Джастина Лина, главного постановщика во франшизе.

Кто такой Хан и как он появился?

Персонаж по имени Хан Лю впервые возник в криминальной драме «Завтра повезет больше». В основу фильма легла реальная история пятерых старшеклассников, которые в 1992 году убили 17-летнего подростка, решив, что тот хотел подставить их во время ограбления. В картине Лина главными героями стали американские школьники азиатского происхождения, зарабатывающие на жизнь мошенничеством, грабежами и продажей ответов на школьные тесты. Именно в эту компанию влился Хан. По сюжету он промышлял воровством, в том числе электроники, и часто колотил своего кузена Вирджила Ху.

Изначально Хан был задуман более суровым персонажем, «воплощением всего худшего, что есть в азиатских гангстерах». Это не устроило Сон Гана, и он попросил взять его на другую роль, но Лин видел в актере именно Хана. Ган решил, что его герой должен быть «настоящим американским подростком». Так у Хана появились родители-иммигранты, включая отца механика, и оранжевый Ford Mustang 1965 года.

«Завтра повезет больше»

«Это единственный парень, который мало говорит, но зато он кажется настоящим, — рассказывает Лин. — И да, он заслужил свой Mustang. Как и каждую сигарету, которую выкурил. Это было ясно как день. Ган сильно повлиял на этого героя, я это признаю».

В фильме Хан плавно погружается в преступный мир, но в то же время он человечнее своих друзей и старается избегать опасных конфликтов. «У него непростая жизнь. Даже когда я курил, я спрашивал себя: „А почему Хан курит?“ Не потому что хочет быть крутым. Сомневаюсь, что его вообще волнует крутизна. Хан за что-то борется. Он борется ради цели», — объясняет Ган.

«Завтра повезет больше» был снят всего за 250 тыс долларов и собрал в прокате 4 миллиона. Впервые ленту показали в 2002-м на кинофестивале «Сандэнс», где она претендовала на главный приз.

Так он связан с «Форсажем» или нет?

Официально — нет, поскольку «Завтра повезет больше» не входит во вселенную Доминика Торетто и принадлежит не Universal, а Paramount. Но, по словам Лина, он придумал Хана из триквела «Форсажа» с оглядкой на героя Гана из своего дебюта. По задумке режиссера, Хан покинул свой пригород после событий «Завтра повезет больше» и путешествовал по Таиланду и Гонконгу, после чего осел в Японии, где стал другим и наставником Шона, главного героя «Токийского дрифта» (2006).

И что с ним там было?

«Тройной форсаж: Токийский дрифт»

В «Форсаже 3» Хан живет в Японии и работает на ДиКея, племянника местного якудза. Когда Шон (Лукас Блэк) бросает вызов в гонке местному бандиту, Хан одалживает американцу свой автомобиль, который Шон в итоге разбивает. Чтобы покрыть ущерб, главный герой начинает работать на Хана и вскоре становится его другом. Ближе к финалу Хан якобы погибает в аварии — как выяснится позже, в его машину врезался Деккард Шоу (Джейсон Стэйтем), а сам герой странным образом выжил.

Целью Шоу было отомстить Доминику Торетто, после стычки с которым его брат Оуэн впал в кому. Дело в том, что четвертый, пятый и шестой «Форсажи» — приквелы третьей части. В них показывают, что Хан был давно знаком с Торетто. Он помог Доминику угнать бензовозы в Доминиканской республике, обчистить коррумпированного бизнесмена в Рио-де-Жанейро, а также встретил возлюбленную Жизель (Галь Гадот), погибшую в «Форсаже 6». После ее смерти герой Сон Гана перебрался в Японию, где встретил Шона.

Как фанаты отреагировали на его гибель?

Смерть Хана вызвала споры в соцсетях только в 2017 году, после выхода «Форсажа 8». В новой части герой Стэйтема примкнул в команде Торетто и помог спасти сына Доминика, а в финале даже присоединился к героям на барбекю, что было равносильно принятию убийцы Хана в «семью». Это не устроило фанатов, и те начали массово бойкотировать франшизу, используя хештег #JusticeForHan (#СправедливостьДляХана).

Джастин Лин, покинувший серию после шестой части, признался, что согласился снять «Форсаж 9» во многом из-за Хана.

«Меня как-то спросили про Хана и Шоу, и я такой: „Стоп, что? Шоу на барбекю?“ Серьезно, я был сбит с толку. Я чувствовал, что нужно что-то исправить и в том числе поэтому вернулся к „Форсажу“», — сказал Лин.

Кроме того, Universal намекнула на кампанию #JusticeForHan трейлере «Форсажа 9», использовав теглайн «Justice is Coming» («Справедливость не за горами»).

А как он вернулся?

Как именно Лин воскресил Хана, пока не ясно, но у фанатов есть несколько теорий. Кто-то считает, что герой все же выбрался из горящей машины и каким-то образом инсценировал свою смерть (это объяснило бы сцену его похорон в седьмом фильме). Другие полагают, что Хана вернули к жизни с помощью передовых технологий, которые помогли спасти Брикстона Лора (Идрис Эльба), злодея из спин-оффа «Хоббс и Шоу», несмотря на выстрел в голову.