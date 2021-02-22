Что смотреть дома: «Звук металла», «Никогда, редко, иногда, всегда», док про Билли Айлиш

Барабанщик Рубен (Ахмед), который выступает в одной панк-метал-группе с подругой Лу (Оливия Кук), начинает терять слух. Чтобы спасти карьеру, он отправляется в центр для слабослышащих.

Режиссерский дебют Дариуса Мардера покоряет в первую очередь актерской игрой и звуковым дизайном, который превращает в музыку бытовые стуки, перезвоны и щелчки. Это вторая за год музыкальная роль Ахмеда. В «Откуда ты родом?» он сыграл рэпера, также столкнувшегося с тяжелой болезнью.