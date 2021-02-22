Что смотреть дома: «Звук металла», «Никогда, редко, иногда, всегда», док про Билли Айлиш

Драма с Ризом Ахмедом, комедия с Питом Дэвидсоном и важный инди-хит 2020 года — рассказываем про самые яркие новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Звук металла»
Риз Ахмед учится слышать мир по-новому.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Барабанщик Рубен (Ахмед), который выступает в одной панк-метал-группе с подругой Лу (Оливия Кук), начинает терять слух. Чтобы спасти карьеру, он отправляется в центр для слабослышащих.
Режиссерский дебют Дариуса Мардера покоряет в первую очередь актерской игрой и звуковым дизайном, который превращает в музыку бытовые стуки, перезвоны и щелчки. Это вторая за год музыкальная роль Ахмеда. В «Откуда ты родом?» он сыграл рэпера, также столкнувшегося с тяжелой болезнью.
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«Билли Айлиш: Слегка размытый мир»
Эпичный портрет молодой поп-звезды.
Где смотреть: Apple TV+
Пять статуэток «Грэмми» и более сотни номинаций на престижные музыкальные премии, всемирная слава и приглашение написать песню к новому фильму про Джеймса Бонда: Билли Айлиш — большая поп-звезда, родившаяся уже в XXI веке. Документальный фильм Р. Дж. Катлера, год назад рассказавшего историю Джона Белуши, описывает детство певицы, работу над первым альбомом и гастрольную жизнь. За два с половиной часа Айлиш успеет спуститься к многотысячной толпе, призвав ее наслаждаться моментом, облить маму из шланга и рассказать, что спит в родительской кровати, потому что боится монстров.
«Никогда, редко, иногда, всегда»
Пронзительная драма про подростковый аборт.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi (с 28 февраля)
Старшеклассница Отем (дебютантка Синди Фланиган) узнает, что беременна, и отправляется в Нью-Йорк, так как в родном городе набожная медсестра начинает отговаривать ее от аборта. Вместе с сестрой Скайлар (Талия Райдер) им предстоит пройти бюрократический ад. Третий фильм Элизы Хиттман навел шуму в прошлом году, получив подряд призы жюри на «Сандэнсе» и в Берлине. Это картина о враждебности мира чутко описывает частый, но замалчиваемый болезненный опыт.
Купить фильм можно в Магазине КиноПоиск HD с 28 февраля
«Взрослеть на полную»
Пит Дэвидсон учит подростка жизни.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi (с 28 февраля)
Старшеклассник Монро (Гриффин Глюк из «Лок и ключи») зависает с бывшим сестры Зиком (Дэвидсон), который учит его пить, курить и отрываться. Родители, разумеется, недовольны, но Зик, кажется, не такой плохой парень. Прежде чем обратиться в вечного подростка из «Короля Стейтен-Айленда», стендапер Дэвидсон сыграл похожую роль у дебютанта Джейсона Орли, который в 2020-м еще снял его сольный концерт.
Купить фильм можно в Магазине КиноПоиск HD с 28 февраля
«Пеле»
Документальный портрет самого известного футболиста в истории.
Где смотреть: Netflix
Эдсон Арантис ду Насименту, всему миру более известный как Пеле, пожалуй, главная футбольная легенда и единственный, кто выиграл три чемпионата мира. Документальный фильм о нем охватывает период с 1958-го по 1970-й. Весь мир говорит о бразильском гении, а на его родине происходят политические перемены, в которые Пеле старается не вмешиваться. Спродюсировал фильм Кевин Макдональд, десять лет назад курировавший док про выдающегося бразильского гонщика Айртона Сенну.
«Достаточно близко», 2-й сезон
Трудности взрослой жизни от автора «Обычного шоу».
Где смотреть: HBO Max
Пара миллениалов из Лос-Анджелеса с горем пополам воспитывают пятилетнюю дочь и сами все еще надеются повзрослеть. В новом сезоне трудностей стало еще больше: к клоунам-убийцам и нерадивым друзьям добавились проблемы с диваном и позвоночником. Дж. Дж. Куинтел, десять лет делавший «Обычное шоу», продолжает иронично рефлексировать о взрослой жизни.
«Небесное вторжение», 1-й сезон
Игра на выживание в мире небоскребов.
Где смотреть: Netflix
Старшеклассница Юри оказывается в странном мире, который состоит из небоскребов, соединенных подвесными мостами. За гостями здесь охотятся люди в масках, убивая их или доводя до суицида. «Небесное вторжение» — экранизация культовой манги Цуины Миуры и Такахиро Оба. За адаптацию отвечает сценаристка Токо Матида («Самурай Чамплу»).
«Соединенные Штаты против Билли Холидей»
Правдивая история о войне с наркотиками и расизме.
Где смотреть: Hulu
1940-е. В США началась война с наркотиками. Ее ведет глава Федерального бюро по наркотикам Гарри Анслингер (Гаррет Хедлунд), и одна из его целей — находящаяся на пике популярности джазовая певица Билли Холидей (Андра Дэй), у которой проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
Новый фильм Ли Дэниелса — режиссера «Сокровища» и «Дворецкого» — основан на книге Йохана Хари, рассказывающей об антинаркотической кампании в США и деле против Холидей, чья карьера пошла к закату после ареста. Не последнее место в истории занимает хит «Strange Fruit» — песня о линчевании.
«Заглавными буквами»
Школьник против режима Чаушеску.
Где смотреть: Mubi
1981 год. Старшеклассник Мигур Калинэску (Сербан Лазарович) написал на стене комитета Румынской коммунистической партии: «Мы хотим демократии». Его быстро отыскала Госбезопасность и долгое время допрашивала родственников и знакомых юноши, зачем он это сделал. Множественные протоколы сохранились — по ним написана пьеса, поставлен спектакль, а Раду Жуде снял фильм, который в прошлом году показывали в Берлине.
Жуде — один из самых разнообразных режиссеров румынской новой волны. В «Буквах» он заставляет актеров разыгрывать сцены из протоколов как минималистичный спектакль, перебивая допрос сценами реальных телепередач того времени. Эффект убойный: пока телевизор радуется надоям и новым машинам, государство пытает школьника.
Автор: Алексей Филиппов