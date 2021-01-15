10 лучших ролей Василия Ланового

1968-й вообще был отличным годом для Ланового. Пусть «Анну Каренину» так и не показали в Каннах из-за срыва фестиваля, зато актер сыграл Дзержинского в большом блокбастере, снятом к столетию со дня рождения Ленина. В эпизодической роли председателя ЧК, противостоящего мятежным эсерам, Лановой — сущий демон. Он появляется ровно в середине фильма и взрывает духоту кабинетов (где по большей части и происходит действие этого довольно невыносимого процедурала) мефистофелевским блеском глаз, расталкивает латышских стрелков и угрожает всем расстрелами.