Умер Василий Лановой

В возрасте 87 лет умер народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщила ТАСС его жена актриса Ирина Купченко. Ранее актера госпитализировали с коронавирусом.

Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1944-м он начал заниматься в театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, там же получил первые уроки сценического мастерства.

Во время учебы в Театральном училище имени Б. Щукина Лановой снялся в своем первом фильме — «Аттестат зрелости», который вышел в 1954 году. В 1956-м он сыграл свою первую главную роль — в «Павле Корчагине».

Больше всего Лановой известен по фильмам «Офицеры», «Коллеги», «Алые Паруса», «Анна Каренина» и «Полосатый рейс». Он также снимался в сериале «Семнадцать мгновений весны» и эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир».

Кроме того, Лановой играл в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова и преподавал на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Б. Щукина.