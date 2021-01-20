Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»

Выросший в бедной семье Бальрам (Адарш Гурав) всю жизнь искал богатого хозяина, пока наконец не стал водителем состоятельной пары — Ашока (Раджкумар Рао) и Пинки (Приянка Чопра Джонас). Вместе с рулем и зарплатой он получает ежедневную порцию насмешек, а когда хозяева сбивают насмерть человека, Бальрама назначают козлом отпущения. И тут он бунтует. Третий фильм Рамина Бахрани, ранее не слишком удачно экранизировавшего «451 градус по Фаренгейту», поставлен по одноименному роману Аравинда Адига, который в 2006 году принес автору главную литературную награду Великобритании — Букеровскую премию. «Белый тигр» перекликается с позапрошлогодними хитами — «Джокером» и «Паразитами» и гангстерскими драмами в духе Мартина Скорсезе: даже малый бизнес в Индии строится на крови.

