Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»

Экранизация романа, получившего Букеровскую премию, солист группы Years & Years в сериале про эпидемию ВИЧ в Великобритании, новые истории про рыбку Дори и Базза Лайтера — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
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«Эйфория», спецэпизод «К черту всех, кто не рыба-капля»
Еще один спешел самого скандального сериала о подростках.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 января
Перед вторым сезоном «Эйфории» Сэм Левинсон решил сделать два спешела, посвященных главным героиням — Ру (Зендея) и Джулс (Хантер Шафер). В эпизоде «Неприятности не вечны» Ру сидела в кафе с бывшим наркопотребителем Али и вела длинный разговор о жизни и зависимости. Серия «К черту всех, кто не рыба-капля», которую Левинсон написал вместе с Шафер, расскажет, как Джулс провела каникулы и пыталась осмыслить разрыв с Ру.
Разбор предыдущего спецэпизода «Эйфории»
«Вечный свет»
Головокружительный фильм Гаспара Ноэ, который показывали в Каннах в 2019 году.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Изначально «Вечный свет» франко-аргентинского режиссера был задуман как реклама модного дома Yves Saint Laurent, но впоследствии Ноэ расширил 15-минутный ролик до 51-минутного фильма. На экране — звезда французского экстремального кино Беатрис Даль, которая мечтает поставить картину про сожжение ведьм, и Шарлотта Генсбур, которой предстоит сыграть одну из них. Сначала они обсуждают роли и режиссеров, потом начинаются съемки, превращающиеся в экзекуцию, шабаш и адскую дискотеку. Без конца цитируя классиков — от Дрейера до Годара, — Ноэ размышляет о режиссерской тирании, женских образах и безжалостности кинопроизводства.
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«Это грех», мини-сериал
Квир-драма о пяти друзьях, чью жизнь изменил ВИЧ.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 января
Автор антиутопии «Годы», «Чрезвычайно английского скандала» и культовой квир-трилогии «Огурец», «Банан», «Тофу» Расселл Т. Дэвис написал драмеди о пяти подростках, переехавших в Лондон в 1981-м, незадолго до того, как в Великобритании впервые зафиксировали вспышку ВИЧ. Мини-сериал напоминает микс ретродрамы Франсуа Озона «Лето’85» и «120 ударов в минуту» Робена Кампийо — фильма про парижских активистов, боровшихся со стигматизацией и замалчиванием болезни. Режиссер «Греха» — Питер Хорн, работавший с Расселлом над несколькими эпизодами «Доктора Кто», в одной из главных ролей — солист группы Years & Years Олли Александр.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой с 23 января
«Сентенция»
Черно-белая драма о последних днях Варлама Шаламова.
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Дебют Дмитрия Рудакова не торжественный байопик, а скорее, фантазия на тему старости Шаламова и будущего его наследия. Пока писатель находится в доме престарелых, где пожилые люди ведут долгие абсурдистские беседы, двое (Федор Лавров и Павел Табаков) пытаются издать его книги за границей. «Сентенция» стремится передать на экране не ужас прозы Шаламова, но взгляд человека, который прошел ГУЛАГ, задокументировал чудовищный опыт и продолжает жить с этим.
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Pixar Popcorn, 1-й сезон
Сборник короткометражных мультфильмов с героями Pixar.
Где смотреть: Disney+
Десять небольших историй, посвященных новым и старым персонажам главной анимационной студии мира. «Суперсемейка» на кухне и в школе, новые похождения забывчивой рыбки Дори, приключения Мигеля из «Тайны Коко», сольный проект Заи и Ути из четвертой «Истории игрушек» и возвращение Базза Лайтера, а также небольшая новелла, связанная с героями только что вышедшей «Души».
«Белый тигр»
Классовая драма о современной Индии по мотивам романа Аравинда Адиги.
Где смотреть: Netflix
Выросший в бедной семье Бальрам (Адарш Гурав) всю жизнь искал богатого хозяина, пока наконец не стал водителем состоятельной пары — Ашока (Раджкумар Рао) и Пинки (Приянка Чопра Джонас). Вместе с рулем и зарплатой он получает ежедневную порцию насмешек, а когда хозяева сбивают насмерть человека, Бальрама назначают козлом отпущения. И тут он бунтует. Третий фильм Рамина Бахрани, ранее не слишком удачно экранизировавшего «451 градус по Фаренгейту», поставлен по одноименному роману Аравинда Адига, который в 2006 году принес автору главную литературную награду Великобритании — Букеровскую премию. «Белый тигр» перекликается с позапрошлогодними хитами — «Джокером» и «Паразитами» и гангстерскими драмами в духе Мартина Скорсезе: даже малый бизнес в Индии строится на крови.
«Новые приключения Винни Пуха», 1-й и 2-й сезоны
Диснеевская экранизация сказки Алана Милна.
Где смотреть: КиноПоиск HD
Как и Федор Хитрук, студия Disney довольно свободно обошлась со знаменитым циклом про медведя и его друзей. Этот сериал — куда более многофигурная, чем у Милна, история, которая рассчитана на длинную дистанцию (22 серии только в первом сезоне). Именно после «Новых приключений» желтый Пух, розовый Пятачок и все-все-все стали героями полнометражных мультфильмов и десятков анимационных шоу.
«Теряя Элис», мини-сериал
Триллер о постановщице, которая влюбилась в сценаристку, и об успехе.
Где смотреть: Apple TV+
У 47-летней Элис (Айелет Зурер) — прекрасная семья и творческий кризис, который начался с рождением дочери. Встреча с 24-летней сценаристкой Софи (Лихи Корновски) не только позволяет ей запустить новый амбициозный проект, но и пробуждает в ней новые чувства, а еще жажду славы. «Теряя Элис» придумала и сняла израильская постановщица и писательница Сигал Авин, вдохновляясь «Фаустом» и фильмами-нуарами.
«Ночной гость», мини-сериал
Документальный триллер о том, что оставляют за собой серийные убийцы.
Где смотреть: Sundance Now
Маньякам посвящено множество фильмов и сериалов, а документальный поджанр true crime сейчас находится на пике. Однако мало кто говорит о последствиях жутких убийств, о том, что происходит после поимки очередной звезды криминальной прессы. Мини-сериал Тома Мидмора, монтажера реалити-шоу «Гонка на миллион» и режиссера «Шпиона, который упал на Землю», посвящен как раз поломанным судьбам. Вернувшись в родной австралийский город Перт, он поговорил с родственниками и жертвами тех, кто наводил ужас на округу.
«Москвадва»
Дмитрий А. Пригов проводит экскурсию по столице.
Где смотреть: Artdoc.media
Мартин Скорсезе и Фран Лебовиц гуляют по Нью-Йорку и обсуждают его на протяжении семи получасовых эпизодов мини-сериала «Представьте, что вы в городе». Дмитрий А. Пригов в фильме Максима Гуреева укладывается в 20 минут. «Москвадва» — экскурсия по историческим местам столицы: вот больница, где родился Достоевский, многочисленные усадьбы и прочие обветшавшие памятники архитектуры. Рассказ о городе перемежается историями про злых милицейских собак, шумом циркулирующих трамваев, видами разрухи и нищеты, а также размышлениями о дороговизне носков Льва Николаевич Толстого («Вот теперь сопоставьте, сколько могут стоить ваши носки — даже не дырявые»).
Автор: Алексей Филиппов