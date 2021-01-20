КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс
Выбор редакции

Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»

Обсудить0

Экранизация романа, получившего Букеровскую премию, солист группы Years & Years в сериале про эпидемию ВИЧ в Великобритании, новые истории про рыбку Дори и Базза Лайтера — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Эйфория», спецэпизод «К черту всех, кто не рыба-капля»

Еще один спешел самого скандального сериала о подростках.

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 января

Перед вторым сезоном «Эйфории» Сэм Левинсон решил сделать два спешела, посвященных главным героиням — Ру (Зендея) и Джулс (Хантер Шафер). В эпизоде «Неприятности не вечны» Ру сидела в кафе с бывшим наркопотребителем Али и вела длинный разговор о жизни и зависимости. Серия «К черту всех, кто не рыба-капля», которую Левинсон написал вместе с Шафер, расскажет, как Джулс провела каникулы и пыталась осмыслить разрыв с Ру.

Разбор предыдущего спецэпизода «Эйфории»

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Вечный свет»

Головокружительный фильм Гаспара Ноэ, который показывали в Каннах в 2019 году.

Где смотреть: КиноПоиск HD

Изначально «Вечный свет» франко-аргентинского режиссера был задуман как реклама модного дома Yves Saint Laurent, но впоследствии Ноэ расширил 15-минутный ролик до 51-минутного фильма. На экране — звезда французского экстремального кино Беатрис Даль, которая мечтает поставить картину про сожжение ведьм, и Шарлотта Генсбур, которой предстоит сыграть одну из них. Сначала они обсуждают роли и режиссеров, потом начинаются съемки, превращающиеся в экзекуцию, шабаш и адскую дискотеку. Без конца цитируя классиков — от Дрейера до Годара, — Ноэ размышляет о режиссерской тирании, женских образах и безжалостности кинопроизводства.

Смотрите этот фильм только на КиноПоиск HD в Плюсе

«Это грех», мини-сериал

Квир-драма о пяти друзьях, чью жизнь изменил ВИЧ.

Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD — с 23 января

Автор антиутопии «Годы», «Чрезвычайно английского скандала» и культовой квир-трилогии «Огурец», «Банан», «Тофу» Расселл Т. Дэвис написал драмеди о пяти подростках, переехавших в Лондон в 1981-м, незадолго до того, как в Великобритании впервые зафиксировали вспышку ВИЧ. Мини-сериал напоминает микс ретродрамы Франсуа Озона «Лето’85» и «120 ударов в минуту» Робена Кампийо — фильма про парижских активистов, боровшихся со стигматизацией и замалчиванием болезни. Режиссер «Греха» — Питер Хорн, работавший с Расселлом над несколькими эпизодами «Доктора Кто», в одной из главных ролей — солист группы Years & Years Олли Александр.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой с 23 января

«Сентенция»

Черно-белая драма о последних днях Варлама Шаламова.

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

Дебют Дмитрия Рудакова не торжественный байопик, а скорее, фантазия на тему старости Шаламова и будущего его наследия. Пока писатель находится в доме престарелых, где пожилые люди ведут долгие абсурдистские беседы, двое (Федор Лавров и Павел Табаков) пытаются издать его книги за границей. «Сентенция» стремится передать на экране не ужас прозы Шаламова, но взгляд человека, который прошел ГУЛАГ, задокументировал чудовищный опыт и продолжает жить с этим.

Купите фильм в Магазине КиноПоиск HD

Pixar Popcorn, 1-й сезон

Сборник короткометражных мультфильмов с героями Pixar.

Где смотреть: Disney+

Десять небольших историй, посвященных новым и старым персонажам главной анимационной студии мира. «Суперсемейка» на кухне и в школе, новые похождения забывчивой рыбки Дори, приключения Мигеля из «Тайны Коко», сольный проект Заи и Ути из четвертой «Истории игрушек» и возвращение Базза Лайтера, а также небольшая новелла, связанная с героями только что вышедшей «Души».

«Белый тигр»

Классовая драма о современной Индии по мотивам романа Аравинда Адиги.

Где смотреть: Netflix

Выросший в бедной семье Бальрам (Адарш Гурав) всю жизнь искал богатого хозяина, пока наконец не стал водителем состоятельной пары — Ашока (Раджкумар Рао) и Пинки (Приянка Чопра Джонас). Вместе с рулем и зарплатой он получает ежедневную порцию насмешек, а когда хозяева сбивают насмерть человека, Бальрама назначают козлом отпущения. И тут он бунтует. Третий фильм Рамина Бахрани, ранее не слишком удачно экранизировавшего «451 градус по Фаренгейту», поставлен по одноименному роману Аравинда Адига, который в 2006 году принес автору главную литературную награду Великобритании — Букеровскую премию. «Белый тигр» перекликается с позапрошлогодними хитами — «Джокером» и «Паразитами» и гангстерскими драмами в духе Мартина Скорсезе: даже малый бизнес в Индии строится на крови.

«Новые приключения Винни Пуха», 1-й и 2-й сезоны

Диснеевская экранизация сказки Алана Милна.

Где смотреть: КиноПоиск HD

Как и Федор Хитрук, студия Disney довольно свободно обошлась со знаменитым циклом про медведя и его друзей. Этот сериал — куда более многофигурная, чем у Милна, история, которая рассчитана на длинную дистанцию (22 серии только в первом сезоне). Именно после «Новых приключений» желтый Пух, розовый Пятачок и все-все-все стали героями полнометражных мультфильмов и десятков анимационных шоу.

«Теряя Элис», мини-сериал

Триллер о постановщице, которая влюбилась в сценаристку, и об успехе.

Где смотреть: Apple TV+

У 47-летней Элис (Айелет Зурер) — прекрасная семья и творческий кризис, который начался с рождением дочери. Встреча с 24-летней сценаристкой Софи (Лихи Корновски) не только позволяет ей запустить новый амбициозный проект, но и пробуждает в ней новые чувства, а еще жажду славы. «Теряя Элис» придумала и сняла израильская постановщица и писательница Сигал Авин, вдохновляясь «Фаустом» и фильмами-нуарами.

«Ночной гость», мини-сериал

Документальный триллер о том, что оставляют за собой серийные убийцы.

Где смотреть: Sundance Now

Маньякам посвящено множество фильмов и сериалов, а документальный поджанр true crime сейчас находится на пике. Однако мало кто говорит о последствиях жутких убийств, о том, что происходит после поимки очередной звезды криминальной прессы. Мини-сериал Тома Мидмора, монтажера реалити-шоу «Гонка на миллион» и режиссера «Шпиона, который упал на Землю», посвящен как раз поломанным судьбам. Вернувшись в родной австралийский город Перт, он поговорил с родственниками и жертвами тех, кто наводил ужас на округу.

«Москвадва»

Дмитрий А. Пригов проводит экскурсию по столице.

Где смотреть: Artdoc.media

Мартин Скорсезе и Фран Лебовиц гуляют по Нью-Йорку и обсуждают его на протяжении семи получасовых эпизодов мини-сериала «Представьте, что вы в городе». Дмитрий А. Пригов в фильме Максима Гуреева укладывается в 20 минут. «Москвадва» — экскурсия по историческим местам столицы: вот больница, где родился Достоевский, многочисленные усадьбы и прочие обветшавшие памятники архитектуры. Рассказ о городе перемежается историями про злых милицейских собак, шумом циркулирующих трамваев, видами разрухи и нищеты, а также размышлениями о дороговизне носков Льва Николаевич Толстого («Вот теперь сопоставьте, сколько могут стоить ваши носки — даже не дырявые»).

Автор: Алексей Филиппов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
От виртуального короля до инстаграм-целителя — доксериал про тех, кто мастерски умеет притворяться
В главных ролях:Александр Молочников, Фима
Режиссер:Савва Савельев
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Суд запретил показ «Тетради смерти» и других аниме. О чем эти сериалы и почему их запрещают?

Суд запретил показ «Тетради смерти» и других аниме. О чем эти сериалы и почему их запрещают?

Вчера38
В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

20 января11
Почему «Бриджертоны» стали самым обсуждаемым сериалом праздников?
В предыдущих сериях

ПодкастПочему «Бриджертоны» стали самым обсуждаемым сериалом праздников?

20 января15
Что смотреть в кино: «Душа», «Девушка, подающая надежды» и «Небесный огонь»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Душа», «Девушка, подающая надежды» и «Небесный огонь»

Вчера5

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»

Сегодня5
Что смотреть дома: Второй спецэпизод «Эйфории», «Вечный свет», «Это грех»
Почему все недовольны «Фрагментами женщины» Корнела Мундруцо?
Мнение

Почему все недовольны «Фрагментами женщины» Корнела Мундруцо?

Вчера8
Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

Фильм недели: «Душа» — веселое путешествие в загробный мир и обратно

Вчера12
В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

В — Вигвам, К — Кофе, У — Упадок. Азбука Дэвида Линча

20 января11
Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

Китайский прокатчик перемонтировал российскую фантастику «Кома». Продюсеру новая версия не понравилась

35 минут назад1
Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

Кристофер Нолан может разорвать отношения с Warner Bros. Он сотрудничал со студией 20 лет

Сегодня, 10:593
Хью Грант и Джош Хартнетт снимутся в новом шпионском триллере Гая Ричи

Хью Грант и Джош Хартнетт снимутся в новом шпионском триллере Гая Ричи

Сегодня, 10:223
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт