Почему «Бриджертоны» стали самым обсуждаемым сериалом праздников?

Как создатели «Бриджертонов» под маской костюмной мелодрамы об Англии XIX века умудрились снять современный и крайне актуальный сериал? Почему сцена секса, в которой Дафна берет инициативу в свои руки, вызвала такую бурную дискуссию на Западе? Кто не прав в споре Дафны и Саймона? И почему решение позвать на роли английских аристократов темнокожих актеров раскритиковала не только консервативная, но и прогрессивная часть общества?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают один из самых популярных сериалов Netflix, вышедших в 2020 году (со спойлерами!).

В следующем выпуске мы поговорим о сериалах, которые мы смотрим в январе: «Ваша честь», «Ванда/Вижн», «Стража», «История бранных слов», «Настя, соберись!» и других.

Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Также все выпуски доступны в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.