Дамский роман эпохи феминизма: Что нужно знать о сериале «Бриджертоны»

25 декабря на Netflix выходит сериал «Бриджертоны» — костюмная драма о британском семействе эпохи Регентства от создателей «Скандала». От этой новинки стоит ждать не только ярких нарядов: создатели проекта обещают много эротики, многонациональный каст и даже небольшую революцию отдельно взятого жанра. И вот почему.

В конце этого года стало известно, что за последние двенадцать месяцев Netflix потратил около миллиарда долларов только на производство контента в Великобритании. 25 декабря выходит очередной региональный проект стриминга — экранизация романов серии «Бриджертоны» о дворянской семье эпохи Регентства. Кажется, Netflix попытается создать «новое „Аббатство Даунтон“».

Впрочем, говорить так не совсем верно. На постерах сериала красуется надпись «Шондаленд» — название империи Шонды Раймс, создательницы хитов «Как избежать наказания за убийство», «Скандала» и «Анатомии страсти». А сценарист «Бриджертонов» и коллега Раймс Крис Ван Дьюсен предупреждает: «Этот проект не для вашей бабушки». И обещает максимальное сближение эпохи корсетов и бальных книжек с эрой TikTok и Instagram.

Что за книжный цикл «Бриджертоны» и кто его написал

Серия исторических романов американки Джулии Куин о семействе Бриджертон, состоящем из восьми братьев и сестер, выходила в начале нулевых. В самом цикле, соответственно, восемь книг, по одной на героя (плюс сборник постэпилогов). При желании из этой истории можно сделать настоящую фамильную сагу с заделом сразу в несколько сезонов (и, кажется, по такому пути и решили пойти в компании Раймс). Каждый из героев назван согласно порядку букв в английском алфавите: Энтони, Бенедикт, Колин, Дафна, Элоиз, Франческа, Грегори и Гиацинт. Каждый ищет большую любовь или выгодную партию и приходит к ней в финале, преодолев препятствия (например, выжив на дуэли). Первой героиней станет Дафна Бриджертон, которой придется налаживать отношения с суровым герцогом.

На сайте компании Раймс «Шондаленд» Джулию Куин называют практически «Джейн Остин нашего поколения». Но на самом деле ее место где-то между вселенной мистера Дарси и миром горца Джейми Фрейзера из романов «Чужестранка». В «Бриджертонах» поровну что интеллигентных пикировок, что страстей, но есть и своя особенность. «Я не пишу про плохих парней… Для меня мужчина, который не уважает женщину, просто не может быть сексуальным, — говорит Куин. — Оказывается, сама идея здоровых, построенных на уважении отношений в такой литературе для кого-то может стать революционной».

Почему за это взялась Шонда Раймс

Актуальным этот подход посчитала и создательница «Скандала». «Помню, как убеждала коллег: „Мы просто обязаны заполучить эти сумасшедшие романы: они крутые, горячие, интересные!“» — вспоминает шоураннерка. Ее агенты вышли на связь с писательницей четыре года назад. «Никто до этого не адаптировал именно дамское чтиво: если люди говорили „костюмное кино“, то имели в виду очередную экранизацию сестер Бронте или Джейн Остин. Нашему жанру доставались разве что слоты на канале Hallmark», — говорит Куин. Права на креативный контроль над сериалом она отдала без вопросов, заняв место стороннего консультанта: «Не мне учить Шонду Раймс создавать увлекательное ТВ».

Появление «Бриджертонов» на орбите Раймс совпало еще и с поворотным моментом: в 2017 году шоураннерка сменила канал ABC на контракт с Netflix в 150 млн долларов. Шонда стала одной из первых, с кем стриминг заключил подобную мегасделку. После этого Раймс пропала на три года, что стало поводом для разговоров о ее разногласиях с главой сервиса Тедом Сарандосом. Но, судя по недавним интервью, все это время она готовилась к возвращению: «Я сразу заявила Теду: „Вы не получите от меня еще одну «Анатомию страсти». Я просто хочу иметь возможность делать то, что мне нравится, и чтобы меня никто не трогал“. Мне пообещали, что так оно и будет».

На сегодняшний день в графу «то, что нравится Шонде Раймс» входит 12 проектов на разной стадии развития. Все они рано или поздно появятся на Netflix, и «Бриджертоны» — это первый большой результат. Сама Шонда значится в титрах сериала как исполнительный продюсер, у руля же находятся ее давние соратники — продюсер Бетси Бирс и сценарист и шоураннер Крис Ван Дьюсен. Когда они прочитали романы, то были не в восторге, но потом с радостью поняли, что ошиблись. «Шонда обладает уникальным чутьем и видит то, что некоторые люди способны заметить не сразу, — говорит Ван Дьюсен. — К тому же всё в этом сюжете мы пропустили через линзу современности, во всё вдохнули новую жизнь».

Какой получилась экранная эпоха Регентства

Еще на первых проектах Шонда Раймс использовала метод слепого кастинга, при котором на выбор актера на роль не влияли его цвет кожи или раса. И в «Бриджертонах» она осталась верна этому принципу: здесь многонациональный актерский состав. К примеру, супругу короля Георга III, королеву Шарлотту Мекленбург-Стрелицкую играет темнокожая актриса Голда Рошевель. А роль герцога исполняет актер из Зимбабве Реге Пейдж, ранее работавший с Раймс на проекте «Для людей».

В 2020 году это перестало казаться непривычным. Только за последние полгода вышли «Великая», «Голливуд» и «История Дэвида Копперфилда». Журналисты все чаще пишут о слепом кастинге как о новой норме. Продюсер проекта Бетси Бирс объясняет: «В „Бриджертонах“ мы не столько используем слепой кастинг, сколько создаем то время таким, каким хотели бы его увидеть сами».

В этих полуреальных, полупридуманных декорациях возможным становится практически все: песни Арианы Гранде и Шона Мендеса в саундтреке, сцены с ЛГБТ-персонажами, а также ребрендинг моделей сезона «весна 1813 года». Уже по первым трейлерам проекта было видно, что в кадр сполна плеснули кислотных цветов. Художница по костюмам Эллен Мирожник не стала сильно менять и так пестрые наряды эпохи Регентства — просто добавила им насыщенности. Герцог красуется в бархатном фраке винного цвета, семейство Бриджертон часто отдает предпочтение глубокому синему или бирюзовому. Главные же соперники этой аристократической фамилии в высшем свете — клан нуворишей Фезерингтонов — одеты во все оттенки радуги, от ядреной фуксии с неоново-фиолетовыми узорами до платьев канареечного и салатового оттенков. К слову, всего для первого сезона было пошито порядка 7 500 костюмов, над созданием которых трудились 500 человек.

Но от этой одежды в кадре будут избавляться и очень часто, хотя обычно самым сексуальным моментом в британской костюмной драме можно было назвать танец без перчаток или неосторожно брошенный взгляд. В «Бриджертонах» на такие мелочи не размениваются: сценаристы обещают, что уже в первые десять минут там будет любовная драма в будуаре. Большая часть эротических эпизодов досталась Дафне (Фиби Дайневор). «Эти эпизоды снимались не просто ради эротики, они играют ключевую роль на пути моей героини к сексуальному пробуждению, — уверяет актриса. — И мне очень нравится, что в них будет именно female gaze — мы увидим происходящее ее глазами».

Почему эта костюмная драма и про XXI век тоже

«Бриджертоны» примечательны не только новой оптикой, через которую зрителям предлагается посмотреть на традиционный романтический сюжет. Помимо лордов, уважающих сексуально раскрепощенных женщин, тут есть еще один слой — едкие комментарии к любой истории про высшее общество. Руку на пульсе всех мезальянсов и скандалов в романах держит леди Уистлдаун, которая анонимно выпускает брошюры о светской жизни британской столицы. В XXI веке она наверняка вела бы Telegram-канал, а в XIX — создает свой аналог рассылки. Сначала бесплатно оставляет листовки со сплетнями на крыльце аристократических домов Лондона, а когда они становятся популярными, начинает продавать их за несколько пенсов через посыльных. Не заплатил — не узнал, есть ли там твое имя и что стряслось у соседей. Такая бизнес-схема и не снилась Сплетнице из одноименного сериала, которую когда-то озвучивала Кристен Белл. В «Бриджертонах», кстати, леди Уистлдаун говорит голосом звезды «Звуков музыки» и обладательницы премии «Оскар» Джули Эндрюс.

Ван Дьюсен признается, что брошюры леди Уистлдаун и сила слова в принципе — очень важная для него тема. В экранной сплетнице он видит воплощение сегодняшних таблоидов, модных журналов и соцсетей, которые формируют актуальную повестку. «Думаю, социальные сети — настоящий корсет современного общества», — считает сценарист.

До сих пор актуальна и другая деталь романов Куин (равно как и всех романов о той эпохе): все молодые герои ее книг в какой-то момент становятся невольными участниками брачной ярмарки. В первом сезоне этот круговорот закручивает Дафну Бриджертон: девушка вынуждена находиться в поисках партнера в надежде за сезон составить не самую плохую партию. Эти брачные пляски Ван Дьюсен сравнивает уже не столько с соцсетью, сколько с одним популярным приложением: «Да, в эпоху Регентства люди более традиционно ухаживали друг за другом и у них не было „Тиндера“. Но ведь на самом деле они точно так же „смахивали картинку“ на балах в правую и в левую сторону». Иными словами, за двести с лишним лет не изменилось ничего и практически всё.

Вердикт

Еще до официальной премьеры первого сезона «Бриджертонов» в сети начали ходить слухи, что Раймс решила снимать второй. А значит, в проекте она уверена. Первые восторженные отзывы это подтверждают, как и 100%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes, который еще до официальной премьеры «Бриджертонам» обеспечили критики. Следовательно, в будущем году снова, к неудовольствию жителей Бата (где и проходила приличная часть съемок), перекроют почти весь город, а Netflix перевыполнит план по производству в Великобритании.

Кажется, что больше всего на руку шоу сыграет сам контекст уходящего трудного года. С одной стороны, яркое костюмное кино по любовным романам — лучшее зрелище для конца 2020-го. «Давайте уже признаем, что все мы романтичные натуры. И что это шоу — чистейший эскапизм. То, что сейчас никому не помешает», — говорит Крис Ван Дьюсен. С другой — «Бриджертоны» соответствуют современным нормам: это сериал с феминистской оптикой и репрезентацией меньшинств. Наконец, к эпохе, где каждый третий романтический герой — жестокий Хитклифф, а каждый второй — суровый мистер Дарси, нужен был новый подход. Ей требовался персонаж если не с меньшим букетом комплексов и родовых травм, то хотя бы с готовностью к открытому диалогу и здоровым отношениям. У экранного герцога Саймона Бассета есть все шансы стать именно таким. А у союза Шонды Раймс и Netflix — получить продолжительное happily ever after.