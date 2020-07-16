Что смотреть в ожидании новой «Эйфории»? 5 сериалов о том, как тяжело быть подростками

Советуем сериалы о подростках, на которые стоит обратить внимание, — от школьной драмы до комедии, в которой взрослые притворяются школьницами.

«Первые ласточки»

Драма, в которой можно узнать любую постсоветскую школу

Где смотреть: КиноПоиск HD

Ученица обычной украинской школы бросается с многоэтажки. За ее самоубийством наблюдают трое одноклассников, которые пришли на крышу по указанию Друга. Местные дети играют в аналог «Синего кита»: они переписываются с незнакомцем и выполняют его приказы. За дело берется следовательница Ольга. Ее сын тоже общается с Другом, но мать об этом не догадывается. В итоге смерть девочки становится поводом для разговора о том, как живут школьники и почему ад вокруг них создают взрослые.

«Первых ласточек» часто сравнивают с хитом Netflix «13 причин почему». Сериалы похожи не только завязкой (шокирующее самоубийство старшеклассницы), но и разбором того, что к ней привело — жестокость сверстников и безразличие взрослых, которые даже не догадываются, чем живут их дети. Натурализма «Ласточкам» не занимать: среди героев есть глухонемая девочка из семьи алкоголиков, стример, чьи видео с издевательствами над одноклассниками собирают миллионы просмотров, и спортсмен, скрывающий свою ориентацию и живущий с отцом-гомофобом.

Второй сезон «Первых ласточек» появится на КиноПоиск HD 15 декабря.

«Дэш и Лили»

Новогодний ромком по мотивам подростковых книг

Где смотреть: Netflix

Незадолго до Рождества чудачка Лили оставляет в любимом книжном магазине красный блокнот. Для того, кто его найдет, девушка составила задания — например, найти ответ на ребус в книгах из отдела «Эротика». Блокнот попадается Дэшу, угрюмому интеллектуалу, который расстался с девушкой и теперь бесится из-за праздничной суматохи вокруг. Дэш и Лили начинают общаться с помощью блокнота и постепенно привязываются друг к другу.

«Дэш и Лили» — это праздничный ромком, в основу которого легла одноименная серия подростковых романов Дэвида Левитана и Рэйчел Кон. Он отлично выполняет свою главную задачу — задавать праздничное настроение. Герои Мидори Френсис («Хорошие мальчики») и Остина Абрамса («Бумажные города», «Эйфория») бродят среди рождественских ярмарок, елок и гирлянд, шутят про «Один дома» (хоть Крис Коламбус и запретил называть его новогодним фильмом) и, конечно же, носят уродливые рождественские свитеры.

«Бетти»

Короткая драмеди о буднях нью-йоркских скейтерш

Где смотреть: HBO, Амедиатека

Нью-Йорк, лето. Скейтбордистка Кёрт решила создать женскую группу, чтобы научить других девушек кататься на скейте. Она сама отлично это делает, но парни-скейтеры считают, что превосходят ее по определению и смеются над ней. Вскоре к Кёрт присоединятся девушки, с которыми она будет не только кататься, но и дружить, ссориться, мириться, курить травку и проводить лучшее лето в своей жизни.

Главных героинь сериала играют скейтбордистки из нью-йоркского объединения Skate Kitchen. Режиссер Кристал Мозелл узнала о них в 2015-м. Знакомство перетекло в короткометражку That one day, а затем — в один из лучших фильмов о женщинах в скейтбординге, драму «Скейт-кухня». В шестисерийном сериале (каждый эпизод длится чуть больше 20 минут) Skate Kitchen продолжили рушить стереотипы и доказывать, что девушкам есть место в этом сложном спорте. Например, в одной из серий снялись самые крутые скейтбордистки Штатов, которые могут дать фору любому парню.

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«Трудные подростки»

Первый отечественный сериал про зумеров

Где смотреть: more.tv

Футболист Антон Ковалев выходит из тюрьмы, куда попал из-за пьяной драки в кафе (как Кокорин и Мамаев!). Большой спорт для него закрыт, поэтому учитель, воспитавший Антона, предлагает ему работу в центре для проблемных подростков — заниматься с ними футболом. Среди подопечных бывшего футболиста оказываются угонщики, дебоширы — в общем, трудные дети, с которыми Антону надо найти общий язык. Получается с трудом: они то дикпик наставника разошлют всей школе, то передерутся между собой.

«Трудные подростки» стали большим хитом стриминга more.tv наравне с «Чиками» и «Психом». Создателям сериала удалось одновременно и отрефлексировать поколение зумеров, и поговорить с ним на одном языке. В динамичных 20-минутных сериях есть и TikTok, и цветные волосы, и откровенные беседы о сексе, принятии своего тела и буллинге, и клиповые неоновые вставки в духе «Эйфории». Главных героев играют молодые актеры, а звезд, кроме Никиты Волкова («Черновик» по роману Сергея Лукьяненко), Глеба Калюжного («Территория», «Водоворот», «Аутло») и Александра Лыкова (Казанова из «Улицы разбитых фонарей»), здесь нет.

Смотрите сериал more.tv «Трудные подростки» на КиноПоиск HD по подписке Плюс с more.tv.

«4лен»

Абсурдная комедия, в которой тридцатилетние актрисы играют себя 13-летних

Где смотреть: Hulu, more.tv

Майя и Анна — лучшие подруги-лузерши. Они учатся в американской школе начала нулевых и каждый день сталкиваются с ужасом и неловкостью тинейджерства. Девочки мало чем отличаются от обычных учениц средней школы, кроме того что их играют 30-летние актрисы.

«4лен» — это проект комедийных актрис Майи Эрскин и Анны Конкл («Робоцып», «Конь БоДжек», «Рами»). Они говорят, что сериал — это пособие для родителей подростков. Эрскин и Конкл показывают в сериале то, о чем их родители с ними не говорили: первые менструации и другие изменения, происходящих с телом, мастурбацию и неловкие поцелуи, казусы, связанные с личной гигиеной, и прочие вещи, с которыми сталкиваются 13-летние. Разворачивается это все на фоне ностальгических нулевых — с журналом Teen, полосатыми топиками и личными дневниками, украшенными вырезками с Джошем Хартнеттом.