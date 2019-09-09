Крис Коламбус раскритиковал ремейк «Один дома»: «Сделайте что-нибудь свое»

В интервью Insider Крис Коламбус обсудил ремейк комедии «Один дома», который сейчас разрабатывается для Disney+. Режиссер искренне не понимает, зачем делать новую версию и уверен: ничего хорошего из этого все равно не выйдет.

«Со мной никто не связался по этому поводу, и, насколько я понимаю, это пустая трата времени, — говорит Коламбус. — В чем смысл? Я искренне уверен, что нет смысла делать ремейк столь долговечного фильма как „Один дома“. У вас не получится вновь поймать молнию в бутылку. Просто не выйдет. Так зачем это делать? Это как полная копия мультфильма Disney — его игровая версия. В чем смысл? Все сделано. Сделайте что-нибудь свое. Даже если вы с треском провалитесь, по крайней мере, вы придумали что-то оригинальное».

При этом сам Коламбус признает, что «Один дома 2», по сути, ремейк первого фильма.

В другом интервью, изданию The Independent, Коламбус высказался об «Укуренном в одиночку» — переосмыслении «Один дома», которое планировал спродюсировать Райан Рейнольдс. Главный герой этой версии — великовозрастный неудачник и раздолбай. На Рождество он должен был отправиться вместе с семьей на горнолыжный курорт, но вместо этого опоздал на самолет и решил остаться дома. Запасшись травкой, он рассчитывает провести праздники под кайфом, но планы рушатся, когда в дом вламываются грабители.

«Когда я прочитал о чем-то под названием „Укуренный в одиночку“, который они собирались сделать с Райаном — „Один дома“ об укурках с рейтингом R — я подумал про себя: „Это просто оскорбление искусства кино“, — заявил Коламбус — Смотрите оригинал! Забудьте об этом. Новая версия никогда не будет такой же хорошей».

Детали сюжета нового «Один дома» не раскрываются. Известно лишь, что главный герой ремейка, Макс, окажется в схожем положении, что и Кевин, и будет вынужден защищать свой дом от нападения неизвестных. Арчи Йейтс сыграет главную роль. Дэн Мазер занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Insider / The Independent