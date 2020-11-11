Как воскрес Меглин и еще четыре вопроса второму сезону «Метода»

На Первом и в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD идет второй сезон сериала «Метод», где к расследованию серийных убийц вновь вернулись Родион Меглин и Есения Стеклова — персонажи Константина Хабенского и Паулины Андреевой. О том, что происходит с продолжением уже культового российского сериала, рассказывает Егор Беликов.

Чем второй сезон «Метода» отличается от первого?

Несмотря на то, что в продолжении «Метода» постарались сохранить максимум элементов из первого сезона, изменения очевидны. Теперь новое дело попадает в руки главным героям каждые две серии. Раньше им иногда приходилось ловить маньяка всего за час экранного времени.

Первый «Метод» пугал реалистичностью многих кейсов, основанных на настоящих уголовных делах из разных республик бывшего СССР. Во втором, по словам сценариста Олега Маловичко и продюсера Александра Цекало, для сюжетов об отечественных душегубах адаптировали биографии не только наших, но и зарубежных маньяков. Впрочем, пока что почти все дела не имеют под собой реальных прототипов: молодая вдова, убивающая нерадивых женихов из снайперской винтовки, или курьер, мстящий отцу за то, что тот учил его азбуке при помощи ремня (и поэтому выбирающий жертв в алфавитном порядке), — явно выдуманные герои.

Еще сценаристы стали более кровожадными во втором сезоне. За весь первый из важных второстепенных персонажей убили разве что Глухого, помощника Меглина, и то в одном из финальных эпизодов. В «Методе 2» с ходу убивают героя Макара Запорожского, вышколенного мента, который помогает Есении в первом деле. Возможно, стоит ожидать будущих расправ и над другими героями.

Зачем и как возродили Родиона Меглина?

Паулина Андреева и Константин Хабенский

Как выжил Меглин, Константин Хабенский рассказал еще до премьеры в интервью Юрию Дудю. Оказывается, сердце Меглина, куда в финале первого сезона вонзили нож, расположено чуть правее, чем у обычных людей. Это не выдумка: подобный дефект встречается и в жизни. Поэтому-то Меглин и не умер сразу. Его долго выхаживал лечащий врач Бергич (Сергей Сосновский).

Теперь Меглин, одетый почему-то в стиле современных рэперов, ведет себя еще более вызывающе: чуть ли не нападает на несчастных свидетелей и разговаривает с таинственным невидимым мальчиком, который помогает ему в расследованиях. Наблюдать за Хабенским в роли серьезно больного человека и увлекательно, и печально: супергерой вроде Бэтмена окончательно выродился в Джокера, сумасшедшего трикстера, который действует против своей воли, поскольку недееспособен.

Что случилось с Есенией?

Паулина Андреева и Александр Петров

Для Паулины Андреевой всенародно популярный «Метод» стал в свое время прорывным проектом. Во втором сезоне молодой работнице СК наспех подобрали любовный интерес на замену Меглину: из героев Александра Петрова и Макара Запорожского, которые в первом сезоне вяло боролись за ее внимание, Есения за кадром выбрала первого, вышла за него замуж и родила ребенка. Женю, персонажа Петрова, из бессовестного тусовщика-кокаиниста перековали в крепкого семьянина. Но он тоже плетет свою интригу против Меглина при участии Стеклова, высокопоставленного отца Есении. Разумеется, из самых благих побуждений.

Но как же ее романтическая и профессиональная связь с Родионом? С одной стороны, нам неоднократно намекают, что она сама превратилась в этакого Меглина — помешанного на маньяках психопата. Начиная с заставки — там мы видим силуэт героя Хабенского со спины, а потом понимаем, что это Есения в его фирменной кепке. С другой стороны, Есения все равно не может раскрыть ни одного дела без участия ментора. Поэтому, собственно, ей и выписывают из больницы недолеченного Меглина. Глобальный сюжет вернули почти к истокам с небольшими изменениями: у Есении теперь есть какой-никакой следовательский опыт.

Куда делся режиссер Юрий Быков?

Александр Войтинский на съемочной площадке

Первый сезон «Метода», наверное, самая популярная работа Юрия Быкова, за исключением разве что фильма «Дурак». Но история с этим проектом продюсера Цекало сложилась неудачно. Постановщика отстранили от финального монтажа, что непривычно и неудобно для режиссера авторского кино, и весь сериал в целом был, скорее, задумкой не Быкова, а Цекало, который диктовал условия. После окончания первого сезона стало ясно, что работать вместе они больше не будут.

На замену Быкову взяли Александра Войтинского, сооснователя рекламной компании «Видео Интернешнл» (вместе с Тимуром Бекмамбетовым), продюсера группы «Звери», креативного продюсера «Елок», который переквалифицировался в режиссеры («Черная молния», «Призрак», «Дед Мороз. Битва магов»). Эта перемена сказалась и на ключевых темах и мотивах второго сезона «Метода». Если раньше во всем были видны русский надрыв и остросоциальная проблематика, то в продолжении все это практически исчезло, и на первый план вышла супергеройская составляющая. Комиксные элементы были заметны и раньше (скажем, Меглин отчетливо походил на Бэтмена), но теперь нереалистичного действия стало куда больше. «Метод 2» — это история из жизни несуществующих, но весьма обеспеченных людей из правоохранительных органов, для которых поиск маньяков в российской глубинке — просто нелюбимая работа.

Что вообще происходит?

Паулина Андреева

Первые серии наметили немало сюжетных линий. Кажется, что центральной будет борьба Меглина с его демонами. Откуда взялся этот несуществующий мальчик, с которым Родион ведет задушевные беседы?

Дуэту главных героев тоже есть о чем поразмыслить. С одной стороны, связь между ними разорвалась: Есения не сможет забыть, как вогнала нож Меглину в грудную клетку, а он, наоборот, как будто оставил в прошлом чувства к ученице, их место заняла болезнь. Но Женя явно ревнует к Родиону, и очевидно, что это напряжение, повисшее в воздухе между ними, еще найдет выход.

Наконец, главный злодей, названивающий обоим протагонистам, скрывающийся под именем «Ты меня не поймаешь», как выясняется, никуда не пропал. Если в финале первого сезона «Метода» сложилось впечатление, что им был жуткий Стрелок (Алексей Серебряков), маньяк-рекордсмен, которого Меглин с Есенией с грехом пополам одолели, то во второй части он снова принимается звонить сначала Есении, а затем и Меглину. Давно пора с ним покончить, и есть надежда, что во втором сезоне у сценаристов наконец дойдут руки.