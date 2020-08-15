Вышел фильм про гибель Цоя. Кто его герои и как он связан с реальными событиями?

В прокате — «Цой», новый фильм Алексея Учителя про трагические события августа 1990 года в Латвии, когда в автокатастрофе погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой. Но, несмотря на прямолинейное название, это не байопик про музыканта, а роуд-муви с вымышленным сюжетом о том, как родственники и друзья артиста перевозят его тело из Латвии в Ленинград на автобусе. Рассказываем, каким получился фильм про музыканта, в котором почти нет самого Цоя и его музыки.

Что происходит в фильме

15 августа 1990 года Виктор Цой возвращался с рыбалки по трассе Слока—Талси в Латвии. Там он отдыхал летом с семьей после изнурительных гастролей. На одном из крутых поворотов Цой, находясь за рулем новенького автомобиля «Москвич-2141», не справился с управлением и врезался в двигавшийся ему навстречу «Икарус-250». От полученных ран фронтмен группы «Кино» скончался на месте. Водитель автобуса (в фильме Алексея Учителя его зовут Павлом Шелестом) после столкновения остался жив.

Евгений Цыганов

Вскоре в Латвию отправляются родные и близкие Цоя, чтобы опознать и забрать тело в родной для певца Ленинград: бывшая жена Марина, нынешняя любовница Полина, коллега-музыкант Рика, сын певца Женя, продюсер группы «Кино» Юрий. Последний расстроен не только смертью Цоя, но и пропажей кассеты с демозаписью нового альбома музыканта под названием «47», который тот записывал в Латвии незадолго до смерти. В процессе к ним присоединится еще и личный фотограф Цоя, Вика, которая, как выяснится позже, не случайно оказалась в Латвии.

Пока родственники музыканта приходят в себя, местная следовательница Илзе, которая по стечению обстоятельств оказывается девушкой Павла, пытается распутать дело и доказать, что ее возлюбленный не виноват. Усложняет процедуру факт, что Шелест был ранее судим за автомобильную аварию. Пока идет следствие, Павел получает неожиданное поручение от начальства — перевезти близких музыканта и его тело из Латвии в Ленинград на автобусе. Разумеется, в начале поездки никто из пассажиров не знает, что именно этот водитель сидел за рулем того самого злосчастного «Икаруса» на трассе Слока—Талси.

Правда или вымысел?

В «Цое» достаточно правдивых кадров и фактов. Например, картина открывается архивной съемкой из гримерки после одного из последних концертов «Кино». Цой улыбается, вытирает с глаз растекшуюся тушь, выпивает с музыкантами и неожиданными гостями, которые оказались в помещении. Есть в фильме и несколько музыкальных номеров с песнями «Кино». Это материалы из других фильмов Учителя, который был знаком лично с Цоем и снял про него документальный фильм «Последний герой» в начале 1990-х.

«Последний герой»

Довольно натурально воссозданы похороны музыканта — с толпами поклонников и легендарным огромным портретом лидера «Кино», который попал во многие хроники и оказался в «Цое». Наконец, сама авария экранизирована в фильме очень близко к тексту милицейского протокола: искореженный «Москвич» музыканта, отброшенный после удара почти на 30 метров, «Икарус», угодивший в речку, место аварии — все это воссоздано с практически документальной дотошностью.

Но основной сюжет (переезд из Латвии в Ленинград на автобусе) — это чистой воды вымысел; как говорит сам Учитель, история в жанре «как могло бы быть». Режиссер скандальной «Матильды», к достоверности которой тоже было много вопросов, перед выходом «Цоя» занял очевидную позицию: в каждом интервью он подчеркивает, что эта картина — фантазия на тему, а не фильм по реальным событиям. Его главной задачей не было сделать ленту, в которой пересказывались бы факты, а стояла цель — понять и ответить на вопрос, почему Цой с его музыкой и спустя 30 лет после аварии пользуется огромной популярностью на постсоветском пространстве. Для того чтобы не было лишних замечаний, Учитель даже изменил имена почти всех героев фильма — они отличаются от реальных прототипов. И если вы ждете от «Цоя» прямолинейного байопика или картины в жанре «а как было на самом деле», то сильно разочаруетесь.

Главные герои

Виктор Цой и фотограф Вика

В «Цое», как вы уже поняли, почти нет Виктора Цоя. Он появляется лишь в архивных кадрах (в основном в начале). В сцене аварии его играет дублер, лица которого мы тоже не увидим. Подобный прием в таком фильме понятен: Учитель создает из Цоя мифологический экранный образ, который незримо присутствует рядом со зрителем и другими персонажами, но при этом не материализуется в отдельного героя или человека.

Единственный полностью придуманный герой в «Цое» из первостепенных — молодой фотограф Вика. Она не только путешествует с Цоем по гастролям, она настоящая фанатка музыканта. В фильме есть мощнейший момент, когда Вика, оказавшись случайно на латвийской свадьбе, пытается перекричать ревущий из колонок «Ласковый май» строчками из песен Цоя, но у нее ничего не выходит.

Павел Шелест Янис Фибикс

Утром 15 августа 1990 года водитель Янис Фибикс перегонял пустой автобус из аэропорта на базу Талсинского отделения «Сельхозтехники». Как не раз повторял Фибикс в интервью, он должен был ехать раньше, но какие-то мелкие дела его постоянно отвлекали. Трагедия очень сильно изменила его жизнь: несмотря на то, что в момент аварии водитель не понимал, кто был за рулем «Москвича», он каждый год возвращается на злосчастную трассу и возлагает цветы к месту трагедии. Фибикс редко дает интервью, понимая, что излишнее внимание к произошедшему в августе 1990 года больше нужно журналистам, но не ему.

В «Цое» водителя «Икаруса» сыграл Евгений Цыганов. Аккуратная малоэмоциональная манера Цыганова превращает его героя почти в персонажа-загадку. Даже в финале картины Шелест оставляет двоякое впечатление: с одной стороны, он трагическая фигура, жизнь которой до неузнаваемости изменил несчастный случай, с другой — несмотря на наметившуюся связь с Цоем, он так и остается довольно закрытым героем, к которому сложно проявить эмпатию и сочувствие.

Марина Марианна Цой

В реальной жизни Виктор Цой и Марианна Ковалева поженились в 1984 году. Затем в 1985 году в семье появился сын Александр, а еще через два года брак распался. В 1990 году, когда Цой умер, его бывшая супруга уже жила с другим ленинградским рок-музыкантом, Александром Аксеновым по прозвищу Рикошет. Именно с ним по сюжету «Цоя» она и приезжает в Латвию на опознание тела лидера группы «Кино».

Образ Марианны в картине воплощает звезда «Нелюбви» и «Эпидемии» Марьяна Спивак. Экранная Марианна в «Цое» — раздираемая чувствами к трем мужчинам женщина. Во-первых, к Цою, который, несмотря на развод и трагедию, оставался для нее в последние годы его жизни важным человеком и отцом ее ребенка. Во-вторых, к Рике, новому возлюбленному. В-третьих, к маленькому сыну Жене, о котором Марианна заботится больше всего.

Полина Наталья Разлогова

Наталья Разлогова — киновед, журналистка, сестра знаменитого кинокритика и киноведа Кирилла Разлогова — была возлюбленной Виктора Цоя, после того как он переехал в Москву. Известно, что их отношения не были безоблачными, что подчеркивается в фильме, но Разлогова и тогда, и сейчас очень трепетно относится к фигуре Цоя. Например, по словам авторов картины, женщина была против нового фильма, потому что считает, что «не надо трогать Цоя и его историю». Подобные претензии Разлогова высказывала и в отношении «Лета» Кирилла Серебренникова.

В фильме «Цой» Наталья Разголова превратилась просто в Полину в исполнении Паулины Андреевой. По словам актрисы, это была одна из самых немногословных и сложных ролей в ее карьере. И именно она написала одну из ключевых строчек в сценарии, когда ближе к финалу Полина говорит Марине, что, как только они приедут в Ленинград, Цоя «сведут к общему знаменателю» и у него сразу появится много «друзей», которые на фоне трагедии будут врать и говорить, как много для них значил музыкант.

Рика Рикошет

Рика — самый отвязный и хулиганский персонаж «Цоя». Списанный с музыканта группы «Объект насмешек» Александра Аксенова по кличке Рикошет, он добавляет огня довольно траурному путешествию из Латвии в Ленинград. Рика постоянно пьет коньяк, ругается с фанатами Цоя, которые встречают автобус с телом в одном из маленьких прибалтийских городов, купается в фонтане и часто быкует на Шелеста. Осадить его получается только Марине, но с алкоголизмом даже она ничего не может поделать.

Рика, или Рикошет, в 1990 году был фактически мужем Марианны Цой, с которой он проживет еще много лет после смерти лидера группы «Кино». Особой связи с Виктором Цоем у этого персонажа в фильме не прослеживается, скорее, Рика — это, как любят говорить в некоторых соревновательных видеоиграх, герой поддержки. Он, с одной стороны, олицетворяет остальную русскую рок-музыку, а с другой — помогает Марине справиться с трагедией.

Юрий Райзен Юрий Айзеншпис

Юрий Айзеншпис в реальной жизни — человек экстравагантной судьбы. Дважды судимый, отсидевший в советское время в тюрьме более 15 лет за валютные операции и контрабанду, он в перестроечные годы стал видным музыкальным продюсером. Помимо группы «Кино», с которой Айзеншпис начал работать незадолго до смерти Цоя в 1989 году, он также продюсировал «Технологию», «Моральный кодекс», Влада Сташевского и других исполнителей.

В «Цое» Айзеншписа, который тут носит фамилию Райзен, играет Игорь Верник. Здесь он меркантильный продюсер с замашками бандита, которого после смерти Цоя больше всего волнует кассета с его новым альбомом «47». Ради этого он даже выписывает пару качков из Ленинграда, которые устраивают обыск в доме Шелеста, а потом и избивают водителя. Но когда Райзен понимает, что кассету ему не найти, он наконец-то искренне раскаивается в содеянном и говорит, что Цой ему был в первую очередь другом, а не клиентом.

Сын Женя Сын Саша

На момент трагедии единственному сыну Виктора Цоя Александру было всего пять лет. То лето он проводил вместе с отцом и Натальей Разлоговой в Латвии у моря. Перед премьерой фильма «Цой» Александр выступил с критикой картины, хотя, по словам Алексея Учителя, ее еще не видел. И даже обратился лично к Владимиру Путину, чтобы тот «организовал проверку» фильма на нарушение авторских прав.

В фильме «Цой» Саша превратился в Женю. Маленького мальчика в картине неожиданно играет дочка Алексея Учителя Мария Пересильд. Экранный сын Цоя ведет себя как ребенок, который пока в силу возраста просто не понимает утрату близкого. Он поет с Рикой песни отца, купается с ним в фонтане, строит рожицы фанатам папы через стекло автобуса. Самая же сильная сцена с Женей в фильме случается во второй половине, когда все пассажиры узнают, что их водитель причастен к смерти Цоя. Женя задает Павлу всего один, но очень искренний вопрос: «Ты нас тоже убьешь?» И именно это детское абсурдное недоумение и ответный взгляд Шелеста становятся поворотным моментом картины: мы вместе с другими главными героями перестаем относиться к водителю как к убийце.

«Цой» — это роуд-муви и портрет уходящей эпохи

Виктор Цой — монументальная сложная личность в истории нашей музыки, культуры и страны в целом. И неудивительно, что отечественные режиссеры, когда задумывают фильм о музыканте, стараются отойти от формулы прямолинейного энциклопедического байопика, которые обычно сделаны по универсальной формуле «родился—пригодился—умер». «Лето» Кирилла Серебренникова было вольной картиной о юности Цоя и его первых шагах в музыке, «Цой» — еще более радикальный вариант с вымышленным сюжетом.

Такой радикальный подход Алексея Учителя, конечно, понравится далеко не всем поклонникам Цоя и «Кино». Для одних в фильме будет слишком мало реальных фактов, кадров с Цоем и музыки группы. Другие, скорее всего, скажут, что фантазии на тему неуместны, когда речь идет об историческом персонаже. Учитель во многих интервью говорит, что поймет и примет мнения всех зрителей. Впрочем, после скандалов с «Матильдой», думаю, режиссер готов ко всему.

Марьяна Спивак

Новая картина, несмотря на то что рассказывает мало о самом Цое, пытается осмыслить его роль даже не в отечественной культуре, а в сознании наших людей. Сталкивая таких разных героев под крышей кряхтящего автобуса, авторы картины хотят показать зрителю, как сильно и по-разному влияли музыкант и его творчество на них. Для Марины он отец ребенка, для Рики — великий коллега и музыкант, чьи песни будут жить вечно. Для Полины — внезапно оборвавшееся настоящее, для Вики — кумир, предмет восхищения, для продюсера Юры — его работа. А для Павла он никто, простой человек, в смерти которого и он в том числе виновен.

На фоне этого дорожного приключения можно заметить и радикальных фанатов группы, забрасывающих дом Шелеста бутылками, как только они узнают из прессы о причастности водителя «Икаруса». И советское начальство в лице усатого следователя из Ленинграда, который «не очень любит Цоя, но любит „Машину времени“». Для него это, конечно, резонансное дело, но важнее всеобщая перестройка в СССР. В фильме даже есть показательная сцена, где на границе между Латвией и Россией возводится пропускной пункт. И мы понимаем, что смерть Цоя — это трагедия, но в стране происходят куда более серьезные и масштабные события. А все вместе это не фильм про Цоя, а скорее, портрет уходящей эпохи, одним из символов которой был лидер «Кино».