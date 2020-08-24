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Режиссер «Цоя» ответил на критику со стороны родственников музыканта

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1 сентября отец и сын Виктора Цоя обратились к президенту России с просьбой не допустить выхода в прокат картины Алексея Учителя «Цой». Самого режиссера подобное обращение откровенно удивило, и он не понимает, как можно судить фильм, который никто не видел.

«У меня скорее не комментарий, а недоумение и удивление, — признался Учитель в беседе с ТАСС. — Отправлять жалобы на таком уровне по поводу фильма, который никто не видел, да еще и подписываться именем некоего представителя, а не своим собственным — это неуважение к президенту. Думаю, что Виктору Цою было бы стыдно за такие действия своего сына. В конце концов, есть специальные государственные органы, которые проверили, не нарушает ли фильм законы, и выдали прокатное удостоверение. Не будем назначать президента главным цензором страны».

Режиссер отметил, что лента снималась с большим уважением к покойному музыканту. Кроме того, в ленте нет Виктора Цоя как отдельного персонажа, а главный герой — совсем другой человек.

«Картина успешно прошла все питчинги и комиссии министерства культуры и Фонда кино, в ее создании участвовали известные художники, операторы, артисты — люди, с большим трепетом относящиеся к памяти Виктора Цоя, — добавил постановщик. — Я был лично знаком с Виктором, снимал его, так что с этической точки зрения имею полное право говорить о нем».

В обращении Владимиру Путину Роберт и Александр Цой заявили, что создатели фильма не получили согласия на использование имени и изображения музыканта, а сама лента — «малопочтенное, не соответствующее фактическим обстоятельствам пошлое зрелище». Семья попросила президента «безотлагательно организовать проверку», «принять надлежащие меры» и «разрешить недопустимую ситуацию» в кратчайшие сроки.

В центре сюжета картины — Павел Шелест (Евгений Цыганов), водитель автобуса, врезавшегося 15 августа 1990 года в «Москвич» Виктора Цоя на раскаленной трассе Слока — Талси. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песни. Он не подозревал, что после этого его жизнь больше никогда не будет прежней.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: ТАСС

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