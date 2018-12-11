Человек-паук спасает 2020 год. Вышла новая игра Marvel

2020-й — не год супергероев

Давайте честно: это был не лучший год для супергероев. Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном несколько раз переносили из-за пандемии, релизы «Черной Вдовы», «Вечных» и сериала «Сокол и Зимний Солдат» переехали на 2021 год. В итоге отдуваться за всю индустрию супергеройских развлечений в 2020-м предстоит видеоигре Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales — вместе с сиквелом «Чудо-женщины», который выйдет в кино перед Новым годом.

Необходимое предисловие: Майлз Моралес, чернокожий подросток из Бруклина, появился во вселенной Marvel еще в октябре 2011 года — в комиксе Ultimate Fallout № 4. И он не новый Человек-паук, он другой Человек-паук. Вы, возможно, знаете об идее мультивселенной в комиксах Marvel: одни и те же события там разворачиваются параллельно в разных мирах. В каждом — с небольшими отличиями. Майлз Моралес появился на Земле-1610, тогда как Питер Паркер — с Земли-616. Но герои из параллельных вселенных могут оказываться и в одной, как в этой игре. Если вы хотите детально узнать, как это происходит и почему, а также познакомиться с предысторией Майлза, посмотрите анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные» («Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучшую анимацию года). Новая игра — это одновременно продолжение и мультфильма, и видеоигры Marvelʼs Spider-Man 2018 года.

Питер Паркер уехал в отпуск

В новой части Майлз Моралес переезжает из Бруклина в Гарлем. В первые же минуты он вместе с Питером Паркером ловит Носорога после эффектной погони по всему Нью-Йорку. А затем старший товарищ сообщает, что уезжает в отпуск в Европу с Мэри Джейн на пару недель. Майлз остается в городе за старшего и будет ловить преступников в одиночку. В помощь ему Паркер оставляет новый супернавороченный костюм и без зазрения совести исчезает. Впрочем, на протяжении всей игры он еще не раз позвонит Майлзу из другого полушария, чтобы проверить, как идут дела в городе.

Приключения нового Человека-паука в Miles Morales можно охарактеризовать одной строчкой из игры: «Если обычный Человек-паук защищает Нью-Йорк, ты заботишься о Гарлеме». Майлз действительно много занимается небольшими локальными районными проблемами: ищет улетевших голубей, разбирается, почему пропала водопроводная вода, пускает остановившиеся поезда подземки. В какой-то момент его напарник, пухлощекий очкарик, даже делает мобильное приложение, этакий «Паучок на час», где можно в свободной форме изложить собственную проблему в надежде, что супергерой выкроит на нее время. Параллельно Майлз воюет с собственными страхами в диапазоне от «Справлюсь ли я с ролью Паука?» до «Как бы наладить отношения с девушкой?». Из-за общей местечковости Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales вышла невероятно уютной: где-то к середине игры за один из квестов местные подарят вам шарф, гетры и вязаную шапочку — ведь на улице зима! До полноценного образа любимого внука не хватает разве что тапочек и заботливого «Ты покушал?».

Новый Человек-паук — новые злодеи

Естественно, сюжет тут тоже есть: в Гарлеме активизировалась вооруженная группировка Underground, которая охотится за научными разработками корпорации Roxxon Energy, и Майлз немедленно сует нос в это дело. Но основной квест тут короткий: если не отвлекаться на дополнительные здания, игру можно пролететь часов за 12, не успев заскучать. Ну а для тех, кто хочет задержаться подольше, по городу рассыпаны побочные миссии и челленджи, в том числе довольно любопытные. Например, дядя Аарон предлагает Майлзу услышать ритм города. В определенных точках нужно проигрывать заранее записанный файл и сравнивать его с окружением. Так, например, тук-тукает подземка, а это, скорее всего, звонит портовый буй. Поиски звуков умиротворяют.

Субтильная фигура Майлза летит на паутине от задания к заданию, вокруг неумолчно гудит Гарлем. Город, кстати, полностью погрузился в Рождество: мигает фонариками и встречает наряженными елками на площадях. Вокруг все готовятся к зимним праздникам. И в этом смысле Miles Morales выходит в правильное время: это не только впечатляющий супергеройский боевик, но и игра, идеально вписывающаяся в предновогоднюю суету, которая вот-вот наступит.

Кот в рюкзаке и новогоднее настроение

Да, основной плюс игры мы сберегли напоследок. Вы можете открыть костюм с рюкзаком, в котором живет Человек-паук. Нет, в смысле не настоящий Человек-паук — так зовут рыжего кота, которого в одном из заданий придется выручать от бандитов. Он сидит у вас за спиной в рюкзаке и с легким осуждением смотрит на окружающий мир, а во время добивающих ударов бросается царапать нападающим лицо.

Marvelʼs Spider-Man: Miles Morales — игра о проблемах Гарлема, но при этом с пронзительным ощущением чуда. Примерно такое же впечатление дарит «Крепкий орешек» — на первый взгляд боевик про схватку полицейского и бандитов в небоскребе, но с таким мощным рождественским настроением, что миллионы людей ежегодно пересматривают его именно в зимние праздники. Это не масштабная история про спасение мира, а компактный эпизод из жизни любимого героя, который воюет с преступниками и решает личные проблемы перед праздниками. Если вы скучали весь год по супергероям на большом экране, то Miles Morales вполне может сойти за продолжительный новый фильм или сезон сериала о находчивом супергерое.