Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные»

Аниматор Ник Кондо объявил в Twitter о начале производства мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2», продолжения анимационного хита 2018 года. «Первый день на работе!» — написал он под тизером сиквела.

Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» рассказывает об обычном школьнике Майлзе Моралесе, который после укуса странного паука вынужден стать новым Человеком-пауком. Понять азы супергеройства ему помогает Питер Б. Паркер — матерый Человек-паук из другого измерения.

«Через вселенные» плохо стартовал в прокате, но в итоге проект смог собрать 359 млн долларов и отбить бюджет. Скромные сборы в итоге компенсировались волной позитивной критики и победой на «Оскаре-2019», где лента взяла приз в номинации «Лучший анимационный фильм».

Детали сюжета продолжения не раскрываются. Ожидается, что сиквел расскажет об отношениях Майлза и Гвен Стейси, а на экране появятся новые версии Человека-паука из альтернативных вселенных, среди которых Человек-паук 2099 года и Железный Паук.

Студия Sony изначально планировала выпустить сиквел 8 апреля 2022-го, но в итоге сдвинула релиз на 7 октября того же года.