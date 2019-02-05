Что смотреть в кино: «Стрельцов», «Гнездо» и «Ундина»

Александр Петров забивает голы, Джуд Лоу покупает дорогой особняк, а Лиам Нисон налаживает отношения с сыном.
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«Стрельцов»
Вольный байопик легендарного советского футболиста.
Простой рабочий парень Эдуард Стрельцов (Александр Петров) — футболист-гений. В Высшей лиге он стал играть в шестнадцать; во время товарищеского матча с клубом «Торпедо» на него обратил внимание главный тренер команды (Виталий Хаев). Стрельцов доверие оправдал, забив 15 голов за сезон, а в 19 лет стал олимпийским чемпионом в составе сборной. Футболист начал готовиться к схватке с Пеле на чемпионате мира, но все планы разрушили любовь и ревность. Стрельцов женился на красавице комсомолке Алле (Стася Милославская), что не понравилось заведующему отделением по идеологической работе товарищу Постникову (Александр Яценко). В итоге вместо чемпионата мира Стрельцова ждут нары: Постников фабрикует дело об изнасиловании, и футболиста приговаривают к 12 годам тюрьмы.
Факты о мультфильме
- Александр Петров проходил кастинг на общих основаниях и был вынужден несколько раз приезжать на пробы: вначале на индивидуальные, потом — на ансамблевые. Его основным конкурентом считался Владимир Яглыч, который, по мнению продюсеров, больше подходил для этой роли по внешним данным, но был менее выразителен как актер.
- В подростковом возрасте Петров занимался футболом и думал стать профессиональным спортсменом. Спортивная карьера не удалась из-за травмы, но полученные навыки пригодились на съемках: Петров уверяет, что сам забивал фирменные стрельцовские голы.
- Спортивным консультантом фильма был экс-полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой. Он же занимался постановкой футбольных сцен. Ему помогал Олег Левин, тренер молодежной команды клуба «Торпедо».
- Сын Эдуарда Стрельцова не принимал участия в работе над фильмом, хотя ему показали готовый сценарий. По его словам, одни эпизоды он принял, а против других категорически возражал. Правда, продюсеры одобрили только некоторые из его замечаний.
«Гнездо»
История одного тщеславия.
Рори (Джуд Лоу) — талантливый предприниматель, у него дар сводить людей и проворачивать выгодные сделки. Когда-то Рори уехал из Лондона в Америку, женился на Элисон (Кэрри Кун) и теперь ведет идиллический образ жизни — вращается в нужных кругах, воспитывает дочь Элисон от первого брака, растит их общего сына и каждое утро приносит жене кофе в постель. В Новом Свете ему становится тесно, и Рори решает перевезти семью обратно в Англию, где перед ним маячат фантастические деловые перспективы. Там он покупает дорогой викторианский особняк, устраивает сына в лучшую частную школу, дарит жене роскошную шубу и скакуна и начинает активно пускать пыль в глаза всем соседям и коллегам по бизнесу. Но сделка срывается, и семья оказывается на грани финансовой и психологической катастрофы.
Факты о фильме
- «Гнездо» — второй фильм режиссера Шона Дуркина. Проект участвовал в конкурсной программе фестиваля «Сандэнс».
- Первая работа режиссера «Марта, Марси Мэй, Марлен» в 2011 году стала участницей многих крупных смотров и получила приз «За лучшую режиссуру» на «Сандэнсе».
- Действие фильма происходит в восьмидесятые. Это время режиссер выбрал, потому что, по его мнению, культурные различия между Великобританией и США в те годы были особенно ощутимы.
- Лошадь, которую персонаж Джуда Лоу дарит своей жене, — «актриса» со стажем. Именно на ней ездил Джон Сноу в «Игре престолов».
«Сделано в Италии»
Отец и сын устраивают реконструкцию дома и отношений.
Джек (Майкл Ричардсон) скоро останется без работы: галерея, которой он занимался, выставлена на продажу. Он не готов к такому повороту, поэтому хочет выкупить галерею сам. Своих денег у Джека нет, и он решает продать родовое гнездо — домик в Тоскане, доставшийся ему после смерти матери. Для этого, правда, ему нужно встретиться с отцом, художником Робертом (Лиам Нисон), и убедить его расстаться с домом — тому принадлежит половина наследства. Но Джек и Роберт практически не общаются и постоянно ссорятся при встречах. Ситуация осложняется и тем, что домик в Тоскане оказался полностью разрушен и непригоден для продажи. Отец и сын вынуждены заняться ремонтом, в процессе которого им придется разобраться в отношениях.
Факты о фильме
- «Сделано в Италии» — полнометражный режиссерский дебют актера Джеймса Д’Арси («Агент Картер», «Облачный атлас»), сценарий которого он начал писать еще в 2008 году. Тогда он собирался играть Джека сам.
- Д’Арси, говорит, что фильм — любовное письмо его отцу, которого он потерял в шестилетнем возрасте. Снимая «Сделано в Италии», режиссер пытался представить, какими были бы его отношения с отцом, если бы тот остался жив.
- Лиам Нисон и Майкл Ричардсон — тоже отец и сын. А когда актеры получили сценарий, они занимались продажей дома, который перешел к ним после смерти матери Майкла, актрисы Наташи Ричардсон.
- Лиам Нисон был приглашен на роль Роберта без проб. А вот его сыну пришлось проходить кастинг на общих основаниях.
«Ундина»
История русалки XXI века.
Ундина Вибо (Паула Бер) — рыжеволосая красавица, которая знает о Берлине все. Она читает лекции в департаменте городского развития, и от ее рассказов мужчины теряют головы, как моряки от сладкоголосых русалок. Не успел Ундину бросить ее парень Йоханнес (Якоб Маченц), как в тот же день в нее влюбляется Кристофф (Франц Роговский), промышленный водолаз. Ундина без оглядки кидается в новые отношения, но вскоре случается беда: на работе Кристофф попадает в аварию и оказывается в больнице. Чтобы спасти его, Ундина готова на все, даже пожертвовать человеком, который раньше был ей дорог.
Факты о фильме
- Снимая «Ундину», Кристиан Петцольд ориентировался не только на мифы о русалках, на «Русалочку» Ханса Кристиана Андерсена или на сказочную повесть «Ундина» Фридриха де ля Мотт Фуке. Сильнее всего на него повлиял рассказ Ингеборги Бахман «Ундина уходит».
- Все подводные эпизоды — павильонная съемка. Специально для них был построен огромный бассейн с пластмассовыми растениями. Изначально водоросли должны были быть живыми, но вода от них быстро зацветала, поэтому от этой идеи пришлось отказаться.
- Все крупные рыбы в фильме созданы при помощи компьютерной графики.
- Готовясь к работе над этим проектом, вся съемочная группа в обязательном порядке пересматривала «20 000 лье под водой» Ричарда Флайшера, «Тварь из Черной лагуны» Джека Арнольда и «Под мостами» Хельмута Койтнера.
«Клаустрофобы: Квест в Москве»
Приключения иностранцев в российской тюрьме.
Коул (Кигэн Аллен) — блогер-звезда, он путешествует по всему миру и в прямом эфире участвует в диких испытаниях, а два миллиона подписчиков советуют ему, что делать дальше и как выбираться из сложных и опасных ситуаций. В честь 10-летия блога Коул проводит опрос: в какую точку планеты ему отправиться, чтобы как следует пощекотать нервы? Подписчики хором голосуют за Москву. Коул соглашается, тем более что друзья обещают реалистичный квест, испытания в котором подбираются индивидуально под каждого участника. Он не верит, что его смогут удивить. А зря! Квест оказывается ловушкой в тюрьме, где каждого из компании Коула пытают изощренными способами. У блогера есть час, чтобы вытащить из камер своих друзей, иначе все погибнут на глазах у зрителей.
Факты о фильме
- Для режиссера Уилла Верника это уже второй фильм ужасов, сюжет которого строится на прохождении квестов. В 2017 году он снял проект «Клаустрофобия».
- Почти все действие фильма происходит в Москве. Однако съемочная группа в Россию даже не приезжала.
- Во время перелета Коул вместе с друзьями смотрит фильм ужасов. На самом деле это предыдущая работа режиссера — «Клаустрофобия».
- Прилетев в Россию, герои фильма заселяются в московский отель «Монарх». В реальности гостиницы с таким названием в столице нет.
Автор: Вера Аленушкина