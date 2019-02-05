Что смотреть в кино: «Стрельцов», «Гнездо» и «Ундина»

Коул (Кигэн Аллен) — блогер-звезда, он путешествует по всему миру и в прямом эфире участвует в диких испытаниях, а два миллиона подписчиков советуют ему, что делать дальше и как выбираться из сложных и опасных ситуаций. В честь 10-летия блога Коул проводит опрос: в какую точку планеты ему отправиться, чтобы как следует пощекотать нервы? Подписчики хором голосуют за Москву. Коул соглашается, тем более что друзья обещают реалистичный квест, испытания в котором подбираются индивидуально под каждого участника. Он не верит, что его смогут удивить. А зря! Квест оказывается ловушкой в тюрьме, где каждого из компании Коула пытают изощренными способами. У блогера есть час, чтобы вытащить из камер своих друзей, иначе все погибнут на глазах у зрителей.