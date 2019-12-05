Александр Петров забивает голы и идет против системы в новом трейлере «Стрельцова»

Важная тема любой российской картины о талантливом спортсмене — противостояние человека и системы, как жестокое правительство пытается сломить и подстроить под себя личность, заставить ее подчиняться правилам. В фильме Ильи Учителя в этой роли выступает легендарный советский футболист Эдуард Стрельцов в исполнении Александра Петрова.

«Стрельцов» — картина о его жизни. Выходец из простой семьи, в 19 лет Стрельцов заявил о себе как об олимпийском чемпионе, а позднее выиграл Кубок СССР. К двадцати годам у него было все, о чем только можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он стал кумиром миллионов. Его триумфом могла стать встреча со сборной Бразилии, но судьба распорядилась иначе: в 1958 году Стрельцов сел в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании, подстроенному партийным сотрудником.