Что смотреть дома: Спин-офф «Времени приключений», новый «Скуби-ду», лучший российский хоррор

В новом обзоре российских и зарубежных стримингов — продолжение легендарной хоррор-антологии, издевательская пародия на «Евровидение» и документальный фильм про лагерь, где детей готовят к войне.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Что она сказала: Искусство Полин Кейл»
Где смотреть: iTunes и Amazon
100-минутное видеоэссе о жизни, творчестве и наследии Полин Кейл — пожалуй, самой известной кинокритикессы в истории. Говорящими головами выступают ее родственники, коллеги (преимущественно мужчины) и актеры с режиссерами. Кевин Бейкон вспоминает, как писал Кейл письмо, обещая прокачать артистические навыки, Квентин Тарантино — как учился снимать кино по ее рецензиям. Заразительный портрет не столько кинокритики, сколько человека, влюбленного в свое дело и готового что-то менять в искусстве с помощью словесного напалма.
«Почти знамениты»
Где смотреть: КиноПоиск HD, iTunes, ivi
За заголовком, который заигрывает с названием фильма Кэмерона Кроу, скрывается музыкальная драмеди о женах солдат, воюющих в Афганистане. Чтобы не сойти с ума и не чувствовать себя рюкзаком в армейской судьбе, они устраивают кружок хорового пения — разумеется, обреченный на успех. Фильм Питера Каттанео, режиссера «Мужского стриптиза», рассказывает и о песне мира, и о женском голосе (в широком смысле), и о диалоге внутри сообщества (в главных ролях — Шэрон Хорган и Кристин Скотт Томас).
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«Уроки мужества»
Где смотреть: Artdoc.Media
Лаконичный документальный фильм белорусского режиссера Александра Зубовленко о подмосковном лагере, где детей готовят к военной службе, учат патриотической истории и азам «правильной» политики, а на десерт устраивают ночные вылазки в лес. Сам фильм выполнен в скупой репортажной манере, словно и сам снят на линии фронта, где в каком-то смысле решается будущее страны.
«Сумеречная зона», 2-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека»
Мистическая антология Рода Серлинга «Сумеречная зона», выходившая на стыке 1950-х и 1960-х, стала одним из ключевых шоу золотого века телевидения. Влияние сериала трудно переоценить, а регулярные перезапуски указывают на вечное обаяние притчеобразного формата. В наши дни портал в «Сумеречную зону» открыл Джордан Пил, пугавший нас картинами «Прочь» и «Мы». Его версию принято ругать за излишнюю политизированность, но, думается, Серлинг сам прибегал к эзоповому языку не от хорошей жизни.
Сериал доступен по подписке КиноПоиск + Амедиатека.
«Время приключений: Далекие земли»
Где смотреть: HBO Max
В этом году Пендлтон Уорд вернулся в анимацию с богатым на выдумку шоу «Полуночные откровения», а его флагманское детище — с четырьмя часовыми спин-оффами о второстепенных героях «Времени приключений». Первый эпизод посвящен милому компьютеру БиМО и больше обращается к сюжетам, мирам и эстетике научной фантастики. Вероятно, не «Рик и Морти» (слишком сентиментально), но для тех, кто уже тоскует без шоу Хармона-Ройланда, — вошел-вышел, идеальное приключение на час.
«Евровидение: История огненной саги»
Где смотреть: Netflix
Ежегодная шумиха вокруг «Евровидения» и многочисленные шутки об этом своего рода чемпионате Европы по пению достигли Голливуда и заставили заинтересоваться мероприятием комика Уилла Феррелла. Конечно, абсурдная «фабрика грез» давно заслужила издевательского шаржа, но «История огненной саги» — еще и вечный голливудский сюжет о стремлении к мечте. Реальные исландские музыканты Ларс Эрикссон (Феррелл) и Сигрит Эриксдоттир (Рэйчел МакАдамс) якобы попадают на конкурс, на котором мечтали оказаться с детства. И все там, разумеется, не такое радужное и дружелюбное, как кажется в телетрансляции. Да и нелепые костюмы натирают.
«Скуби-ду»
Где смотреть: HBO Max
Гик-шик: слегка опоздавшая к 50-летию франшизы «Скуби-ду» новая инкарнация детской комедийной страшилки про мистические похождения лопуха Шэгги, пса Скуби и их друзей. Остроумие и непосредственность серии обретают новую энергию благодаря не только классическим загадкам в жанре «очевидное невероятное» (в деле замешан Александр Македонский), но и обращению к темам и дизайну супергероики. За пестрым аттракционом скрывается классический мотивирующий набор: важно принять свои страхи, а дружба — это чудо, даже если суровый капиталистический мир считает иначе.
«Пуаро»
Где смотреть: КиноПоиск HD
У каждого великого сыщика, придуманного в конце XIX — начале XX века, множество лиц; они смотрят на зрителя с большого и малого экранов без малого 100 лет. И все эти годы длятся споры, какую версию считать канонической, хотя всегда есть более-менее явный фаворит, проверенный временем. В случае Эркюля Пуаро, сочиненного Агатой Кристи, это, вероятно, Дэвид Суше, почти четверть века игравший усатого детектива-чудилу, который распутывает преступления, пользуясь «маленькими серыми клеточками». Чопорность и известная театральность британского телевидения конца XX века только сообщает образу подлинную строгость.
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«Бабай»
Где смотреть: tvzavr в рамках фестиваля «Зеркало» (28 июня)
Дебют Артема Айсагалиева — убедительно задокументированный детский страх перед старшими, окружающим миром и будущим. Братья Марк и Геша сталкиваются со строгостью отца, ритуалами казахских бабушки и дедушки по прозвищу Бабай, а также наблюдают невеселую жизнь на районе — с убийством коровы и подростка. Обманчиво фольклорное название «Бабай», отсылающее к созданию, которым родители пугают детей, напоминает более важную — очень стивен-кинговскую — максиму: часто бояться нужно именно взрослых, ну или как минимум реальности.