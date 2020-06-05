Что смотреть дома: Спин-офф «Времени приключений», новый «Скуби-ду», лучший российский хоррор

Ежегодная шумиха вокруг «Евровидения» и многочисленные шутки об этом своего рода чемпионате Европы по пению достигли Голливуда и заставили заинтересоваться мероприятием комика Уилла Феррелла. Конечно, абсурдная «фабрика грез» давно заслужила издевательского шаржа, но «История огненной саги» — еще и вечный голливудский сюжет о стремлении к мечте. Реальные исландские музыканты Ларс Эрикссон (Феррелл) и Сигрит Эриксдоттир (Рэйчел МакАдамс) якобы попадают на конкурс, на котором мечтали оказаться с детства. И все там, разумеется, не такое радужное и дружелюбное, как кажется в телетрансляции. Да и нелепые костюмы натирают.