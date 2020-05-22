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Вышел трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги»

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Стрим-сервис Netlfix опубликовал первый трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги», в центре сюжета которой — знаменитый музыкальный конкурс.

В центре сюжета картины — исландские музыканты Ларс (Уилл Феррелл) и Сигрит (Рэйчел МакАдамс), дуэт «Огненная сага», который мечтает победить на знаменитом международном конкурсе эстрадной песни. Проблема в том, что в родной Исландии их никто не любит и не планирует отправлять на конкурс.

Однажды у них все-таки появляется возможность показать себя миру и выступить на «Евровидении». Там они столкнуться с непониманием и насмешками окружающих, но в итоге докажут, что «Огненная сага» — лучшие из лучших.

В фильме также снялись Натасия Деметриу, Пирс Броснан, Дэн Стивенс и Деми Ловато. Дэвид Добкин поставил картину.

Премьера комедии «Евровидение: История огненной саги» состоится на Netflix 26 июня.

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