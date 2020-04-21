О чем это?

Фильм Джоша Транка начинается с сухих титров, сообщающих о том, как 17 октября 1931 года был вынесен один из самых знаменитых вердиктов в истории американской борьбы с бандитизмом. В этот день к 11 годам тюремного заключения за неуплату налогов был приговорен легендарный чикагский гангстер, «враг общества» Аль Капоне. В 1932 году после неудачных апелляций он отправился отбывать наказание — сначала в федеральную тюрьму Атланты, где ему диагностировали сифилис и гонорею, а затем в суровый Алькатрас. Восемь лет в застенках не улучшили здоровье когда-то всесильного рэкетира, и уже в 1940-м Фонзо, как ласково звали Капоне родные, был сдан на поруки семье для дожития во флоридском поместье. Сифилис медленно превращал гангстера в подгнивающий овощ, и государство сочло его неопасным. До массового производства пенициллина оставалось два года, да и помочь первый антибиотик Капоне уже не мог.

Транк подхватывает своего героя еще позже, в 1946-м, за год до смерти, когда обследовавший преступника психиатр (его в фильме играет Кайл МакЛоклен) пришел к выводу, что интеллектуально его пациент находится на уровне 12-летнего ребенка. И ведет Фонзо до самого конца — через инсульты, деградацию и ужас угасания, заставляя исполняющего главную роль Тома Харди слюнявить морковку вместо сигары (курить опасно для здоровья!), носить памперсы, вонять и потеть под жутковатым гримом.

Капоне в кино

Аль Капоне для американского кино — персонаж, изученный уже вдоль и поперек. Мифическая личность, составная часть американского культурного кода. Фонзо с его шрамом на щеке — идеальный злодей. Последнее подтверждение этому — прекрасная партия Стивена Грэма в «Подпольной империи». А до этого была «Резня в День святого Валентина» Роджера Кормана, были «Неприкасаемые» Брайана де Пальмы, где Де Ниро в роли Капоне орудовал бейсбольной битой за обеденным столом, был «Капоне» 1975 года с Беном Газзарой и Джоном Кассаветисом. Было, в конце концов, «Лицо со шрамом» (тоже де Пальмы) — история вымышленная, но так или иначе связанная с мифологизацией и канонизацией злодейского образа Капоне (не случайно наши прокатчики, не мудрствуя, переименовали новый фильм в «Лицо со шрамом»; в России его релиз планируется в сентябре).

«Неприкасаемые»

Кино превратило Фонзо в чудовище, которое ночью приходит к непослушным детям. Нужно сказать, что почти все фильмы, в которых появлялась эта икона организованной преступности, вызывали вопросы (в духе «А не слишком ли харизматичным получился злодей?»), так что критические отповеди для картины Джоша Транка, который давно вынашивал замысел и выступил не только режиссером, автором сценария, но еще и монтажером, были неизбежностью, своего рода данью традиции. Все-таки национальное достояние! Хотя конец гангстера прежде мало кого интересовал, как и легенда о его припрятанных деньгах, которые так и не нашли.

Боди-хоррор

Тот факт, что Транка интересует прежде всего процесс умирания одиозного героя, неожиданно отдаляет его от американской кинематографической традиции, которую падшие ангелы волнуют, только пока они не наказаны, и сближает его кино с сокуровским циклом про диктаторов. Точнее, вторым эпизодом тетралогии, посвященным Ленину в Горках («Телец»). Дачная жизнь и делирий жертвенного бычка в семейном кругу, плотный быт и ходоки, не оставившие надежд добиться внятности от деградировавшего героя.

Но Транк, увы, не обладает глубиной и зрением Сокурова (самым слабым звеном в фильме о Капоне неожиданно стал замечательный оператор Питер Диминг), а Том Харди едва ли сможет посоперничать с загримированным Леонидом Мозговым. Лаковая голливудская картинка и флоридское солнце превращают тяжело загримированного Тома Харди в типичного героя боди-хоррора. Ему бы в фильм о живых мертвецах, а не в драму о рассыпающемся на ходу сознании. Страшнее форшмака, в который превращается по ходу фильма лицо Харди, только разложенная по тарелкам на День благодарения еда прямиком из «Книги о вкусной и здоровой пище».

Комический эффект неизбежно вызывает и финальная фантасмагория с золотым автоматом Томпсона, похожая на бойню как раз из «Лица со шрамом». Франкенштейн с пушкой превращает слоубернер Транка в чистый цирк. Поневоле задумаешься, у кого же на самом деле здесь деменция — у умирающего героя или подающего большие надежды режиссера?

Вердикт

«Капоне» должен был вывести Транка, одного из самых многообещающих американских авторов последних лет (по крайней мере, после нетривиального дебютного комикса «Хроника»), из кризиса, куда режиссера загнала провальная «Фантастическая четверка». Но проект, несмотря на отличные исходные данные, оказался чересчур радикален, для того чтобы рассчитывать на благодарность зрителя. Кроме того, испортить впечатление от просмотра «Капоне» может воспоминание об «Ирландце» Мартина Скорсезе, который вышел меньше полугода назад. Это тоже неидеальное кино, но как раз в последней своей трети, там, где Скорсезе принимается рассказывать о старении своего героя, «Ирландец» по-хорошему завораживает, превращая историю отдельно взятого злодея в историю просто человека и его неизбежных грехов. Возможно, и Транк, и Харди еще просто слишком молоды и здоровы, для того чтобы всерьез задумываться о том, каким может быть конец. Как говорится, время покажет.



