Джош Транк разработает с Томом Харди мини-сериал о ЦРУ

После выхода драмы «Лицо со шрамом» режиссер Джош Транк рассказал, что они вместе с исполнителем главной роли Томом Харди работают над несколькими проектами. В беседе с Collider постановщик раскрыл, что одним из них станет мини-сериал о ЦРУ — Центральном разведывательном управлении США. По его словам, Харди выступит в качестве продюсера и исполнит в проекте одну из главных ролей.

«Работаю над мини-сериалом, который Том Харди продюсирует, — говорит Транк. — Он вовлечен в процесс и очень заинтересован в проекте, как и я. Это история, которая разворачивается на протяжении десятилетий с момента окончания Второй мировой войны и связана с формированием ЦРУ. Но с точки зрения, которая до этого почти не встречалась в кино и на телевидении и только упоминается в книгах. Сюжет сильно связан с Кастро и Кубой. Это масштабный проект. Типа капитализм против коммунизма. Очень масштабный».

«Это очень хороший проект, — продолжает режиссер. — Он интересный, опасный и захватывающий. То, что я узнаю во время работы над ним, очень хорошо показывает, как мы оказались там, где оказались. Меня все это захватывает».

Транк не раскрыл сюжет мини-сериала и лишь отметил, что проект пока не получил зеленый свет и находится на ранней стадии разработки.

Источник: Collider