Смешная «Великая»: Сериал, в котором Екатерина II любит только Россию

Юная и восторженная прусская принцесса (Эль Фаннинг) прибывает в загадочную Россию, чтобы стать женой русского императора Петра Третьего (Николас Холт), но едва не получает от ворот поворот. Осмотрев невесту со всех сторон, как лошадь на базаре, и особенно задержавшись взглядом на месте пониже спины, он велит придворным отправить ее обратно и прислать другую — ту, что повыше. А при виде того, как невеста ошарашенно хлопает глазами, разражается диким хохотом — это был розыгрыш! Весельчак и балагур Петр похож на сбрендившую рок-звезду в кожаных штанах и ожерелье из бус, которое принадлежало его покойной матушке. Сама матушка тоже присутствует неподалеку в виде разодетой и принаряженной мумии, к которой он почтительно ведет юную супругу «знакомиться». Вдобавок во дворце обитает его отошедшая от дел тетка Бет, она же Елизавета Петровна (Белинда Бромилов); та разводит бабочек и присматривает за злобным дитятей Иваном, следующим после Петра наследником престола.

Уровень исторической ахинеи в «Великой» наследует классической голливудской традиции, о которой в свое время писали Ильф и Петров: «Если главным действующим лицом является Екатерина Вторая или Мария-Антуанетта, то это будет уже мушкетерский разряд, то есть размахивание шляпами с зацеплением пола страусовыми перьями, погони и преследования на толстозадых скакунчиках, а также платоническая и скучная связь бедного дворянина с императрицей. Сюжет пьесы такой, какой бог послал». И в самом деле, в «Кровавой императрице» (1934) с потрясающими сюрреалистичными декорациями Марлен Дитрих со знанием дела изображала роковуху-самодержицу в беде, а царский дворец был похож одновременно на готический собор и Кащееву пещеру. А в «Королевском скандале» (1945), комедии положений с Талуллой Бэнкхед, Екатерина залихватски пила водку, била посуду и награждала очередного фаворита орденом Золотого Медведя.

Но если старый Голливуд когда-то производил клюкву на голубом глазу, искренне не заботясь об исторических соответствиях, то нынешний сериал — уже совсем другая история. Это настоящая «клюква в законе» — историческая игра без правил с сюжетом, какой бог послал: на титрах красуется гордая надпись, что шоу «основано на реальных событиях местами». Это зрелище, близкое по жанру даже не к недавней «Екатерине Великой» с Хелен Миррен, где фаворит императрицы задушевно рассказывал ей, как потерял девственность в амбаре под Смоленском, а к британскому ситкому «Черная гадюка».

Замысел «Великой» возник у австралийского сценариста Тони МакНамары раньше прославленной «Фаворитки». Режиссер Йоргос Лантимос пригласил его работать над фильмом, после того как прочитал сценарную заявку «Великой». Как следует из интервью самого МакНамары, его непочтительность к исторической точности кроется в отсутствии традиции костюмного кино у него на родине: «Мне нравились фильмы вроде „Барри Линдона“ или „Опасных связей“, но сам я не собирался делать костюмные фильмы. Я австралиец, а в нашей культуре этого нет, мы же молодая страна». А вот чувство юмора у этого австралийца похоже на британское — тяготеющее к абсурдизму и макабру.

Итак, бог послал нам посредством Тони МакНамары восхитительный балаган, в котором молодая Екатерина по самые уши погружается в заповедную русскую хтонь. Балалаечные мотивы, танцы в дворцовых покоях с прыжками через огонь и дикие русские забавы вроде битвы собачки с енотом внутри полого ствола дерева — до такого не каждый русский додумался бы. Но старинные голливудские традиции изображения русских тут тоже присутствуют: на свадебном пиру супруг дарит Екатерине ручного медведя, а вскоре по дворцу начинает ходить сплетня, что Екатерина прибыла к мужу не девственницей, поскольку по дороге в Россию занималась сексом с конем. Сам Петр Третий, по версии МакНамары, является не внуком, а сыном Петра Великого и иногда, расчувствовавшись, спит, забравшись на его статую. Скульптурный Петр гордо восседает опять же на медведе. Без водки тоже не обходится: старинный русский обычай предполагает, что, опрокинув стопку, следом нужно непременно швырнуть ее через плечо. А еще эти буйные русские в конце каждой осмысленной беседы кричат «Виват!» (по-английски — «Нuzzah!»).

Забавных персонажей в этой истории хоть отбавляй, но солирует здесь главная пара. Эль Фаннинг играет Екатерину румяной простушкой, пусть и отменно образованной, которая постепенно учится лицемерить и обращается в патентованную стерву. А красавчик Николас Холт, снимавшийся в «Фаворитке», тут отрывается по полной: Петр Третий не плоская карикатура, а полноценная комическая роль, которая дает совершенно новое представление о его актерском диапазоне. Хотя по сюжету все не то чтобы непрерывно комикуют. Временами шоу переключает жанровый регистр и заходит куда-то на территорию «Игры престолов» (снявший первую установочную серию режиссер Мэтт Шекман действительно успел поработать над седьмым сезоном «Игры»). Сквозной сюжет сериала — коварство и любовь; интрига, которую Екатерина плетет против мужа-сатрапа при помощи верной сподвижницы, служанки Мэрил (Фиби Фокс) — эту девушку знатного происхождения разжаловали в служанки, после того как ее отец (по фамилии Брежнев) обошелся с мумией предыдущей царицы самым оскорбительным образом.

Как и в «Игре престолов», повествование у МакНамары демонстрирует вкус к кровавому гиньолю вроде отрубленных голов шведов, которые подают на стол вместе с десертом в качестве украшения; его разнообразят мрачные дворцовые интриги (соперника травят борщом!), и вдобавок сериал под завязку набит фривольными эпизодами. Практикующий любовь втроем Петр замечает, что юная супруга не совсем довольна тем, как он исполняет супружеский долг, и без обиняков заявляет ей, что ей пора взять любовника: «Вы несчастливы. Меня это злит. Рано или поздно я вас убью! А я не хочу вас убивать, вы неплохой человек!» Зато шальная императрица в этом смысле здесь практически реабилитирована (в том же сериале с Хелен Миррен она была показана ненасытной любительницей плотских утех). Ее робкие попытки соблазнить своего фаворита, скромного очкарика Орлова (Саша Дхаван), оканчиваются ничем, и даже с назначенным ей супругом в любовники Лео Вронским (Себастьян де Соуса) она поначалу тушуется. А все потому, что по-настоящему она влюблена в Россию. Виват!