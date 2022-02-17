Что смотреть дома: «Джентльмены», «Хищные птицы» и «Лед 2»

«Мисс Скарлет и Герцог»

Приключения леди с амбициями Шерлока

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Англия, XIX век. У Элизы Скарлет, первой женщины-сыщика в Лондоне, много работы. Скоропостижно умерший отец не оставил девушке средств к существованию кроме детективного агентства. Юная леди обучена стрелять из кольта и бить правой в челюсть и, вероятно, справилась бы со всеми делами сама, однако закон жанра требует вести расследования в тандеме. Потому она берет деловым партнером Уильяма Веллингтона, молодого инспектора из Скотленд-Ярда с непомерной страстью к выпивке и женщинам. Сыгравшие главных героев звезды исторических сериалов Кейт Филлипс («Корона», «Алиенист», «Аббатство Даунтон») и Стюарт Мартин («Великолепные Медичи», «Джеймстаун») демонстрируют безупречные манеры, а режиссер Деклан О’Двайр («Нашествие варваров») изящно показывает пропитанную гарью газовых ламп атмосферу старого Лондона, роль которого исполнил Дублин.

«Первые ласточки»

Внешкольные занятия старшеклассников

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Первое сентября в обычной общеобразовательной школе. Пока учителя собирают охапки цветов, а родители раскланиваются, дети называют этот день началом нового года каторги, подкидывают друг другу откровенные видео и всячески шутят на тему самоубийства. День заканчивается печально: одна из учениц падает с крыши. За дело берется следовательница Ольга Макарова, которая общается с учениками, среди которых, как в любом подростковом коллективе, есть и мажоры, и гопники, и любимчики, и ренегаты. Украинский сериал бесцеремонно заставляет смотреть на жизнь старшеклассников и касается самых острых тем: наркотики, буллинг, нетрадиционная ориентация, суицид, группы смерти. И за это удостаивается сравнения со «Школой» Валерии Гай Германики.

«Джентльмены»

Серьезные британские мужчины решают дела

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Микки Пирсон (Мэттью МакКонахи) — настоящий британский наркобарон, придумавший хитрый способ выращивания травы — устал и решил загнать свое дело подороже. Конкуренты активизировались: и китайский бандит, и еврейский миллионер — все хотят заполучить бизнес Пирсона к рукам, но не готовы платить много. Сбить цену — вот их цель. Воспрепятствовать этому — задача Рэймонда (Чарли Ханнэм), бородача-сибарита, помощника Пирсона. Кажется, ленивый не написал, что после работы над адаптациями и ремейками вроде «Унесенных», «Шерлока Холмса» и «Аладдина» Гай Ричи наконец вернулся к тому, с чего начинал. «Джентльмены» напоминают «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш» и понравятся тем, кто соскучился по всем этим запутанным криминальным разборкам и обаятельным британским гопникам.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Яркие похождения бывшей девушки Джокера

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Напиться и отомстить — первое, что нужно сделать, когда тебя бросает мужчина. После расставания с Джокером Харли Квинн заливает горе и взрывает химический завод, помнивший их романтические встречи. Так начинается новая жизнь героини, но не заканчиваются неприятности. В противостоянии со злодеями, предателями и непреодолимыми обстоятельствами, которыми напичкан красочный боевик с 100-миллионным бюджетом, рождается новая Харли Квинн в исполнении роскошной Марго Робби — оторва без страха и тормозов, в карнавальном костюме и с вычурным макияжем.

«Это я»

Восемь историй обычных женщин

START (c 5 апреля)

Документальный фильм, героинями которого стали восемь российских женщин. Наталья ждет ребенка от мужчины, который ее бросил. Ада, наоборот, мечтает иметь детей, но пока не удается. Кристина озабочена поисками работы и думает, как прокормить дочь. Анастасия пытается удержать на плаву собственный цветочный бизнес. Для каждой из героинь участие в съемках — своего рода терапевтическая помощь и инструмент самоанализа. Все они решились при помощи камеры взглянуть на себя со стороны. Документальный сериал — последний проект режиссера Александра Расторгуева, погибшего в июле 2018-го в ЦАР вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко.

«Вторжение»

Однажды в Чертанове

more.tv, Wink, ivi

После контакта с инопланетянином (Риналь Мухаметов) москвичка Юля Лебедева (Ирина Старшенбаум) превратилась в подопытного кролика: военные и ученые бросились изучать происходящие в Юлином организме метаморфозы. Но не только земляне так активно интересуются девушкой. Есть и другие, более мощные силы, готовые вступиться за нее. Контакт двух цивилизаций, не очень мирно начавшийся в «Притяжении», здесь приобретает масштабы настоящей катастрофы. В фильме Федора Бондарчука, как ни странно, не так много космических сцен, зато множество сцен подводных: Москву накрывает водяной купол, рушатся здания, затапливается метрополитен. Среди новых персонажей — военный Иван, который должен следить за Юлей, в исполнении Юрия Борисова («Бык», «Калашников»).

«Лед 2»

Между ними тает лед

Wink

История отношений фигуристки Нади Лапшиной (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши Горина (Александр Петров) получила продолжение, снятое новым режиссером, Жорой Крыжовниковым. В жизнь Саши, который вынужден в одиночку растить дочь, тоже Надю, вмешивается тренер по фигурному катанию Ирина Шаталина (Мария Аронова). Она добивается опеки над ребенком и лишает Горина родительских прав. Через падения, боль и обиды все персонажи этой сентиментальной мелодрамы, включая маленькую Наденьку (Виталия Корниенко), идут к своим победам — не только спортивным, они здесь не главное. Хотя чудо на льду, конечно же, обязательно случится.