История комиксов Archie: Из чего выросли «Сабрина — маленькая ведьма» и «Ривердэйл»

Арчи: Начало

Издательство Archie Comics было основано в 1939 году, но успех к нему пришел двумя годами позже, когда в серии дебютировал рыжеволосый Арчи Эндрюс из тихого американского городка Ривердэйла. Ранние комиксы об Арчи строились вокруг простой идеи: он такой же парень, как и все. Листая комиксы о том, как самый обычный подросток пытается завязать отношения или попадает в нелепые ситуации, маленькие читатели узнавали себя, а взрослые вспоминали свою юность.

Арчи в Pep Comics Микки Руни

Эти истории сильно контрастировали с патриотическими сюжетами в популярных комиксах про супергероев, которые усиливали у простых американцев чувство любви к родине и побуждали поддерживать армию. Комиксы об Арчи Эндрюсе стали отдушиной для тех, кто хотел отвлечься от происходящего в Европе.

В самом первом комиксе Арчи был далек от того образа, по которому его знают сейчас. Это был наивный парень с широким лицом и заметно выпирающими зубами. Его внешность была вдохновлена актером Микки Руни, звездой подростковых комедий конца 1930-х — начала 1940-х годов. Вместе с Арчи в Pep Comics дебютировали его лучший друг, саркастичный раздолбай Джагхэд Джонс, и соседка, примерная девочка Бетти Купер. В 1942 году запустилась сольная серия Archie, там же впервые появилась богатая и хитрая Вероника Лодж, возлюбленная рыжеволосого парнишки. Все они, кроме Джагхэда, были списаны комиксистом Бобом Монтаной с его знакомых.

Арчи и его друзья были не просто реалистичными персонажами, с которыми читателю легко себя ассоциировать, но и наглядными примерами для тысяч американских подростков 1940-х годов. Школьники из Ривердэйла разбирались с такими мелкими и, на первый взгляд, незначительными проблемами, что сегодняшним подросткам хватило бы пары минут в поисковике, чтобы решить их. Но современникам первых комиксов Archie посоветоваться было не с кем, и герои приходили на помощь. Например, как избавиться от навязчивого поклонника? Съесть огромный сэндвич с луком и чесноком! А как стать самыми классными ребятами в школе? Собрать свою группу, конечно!

Постепенно Ривердэйл обрастал новыми героями, а в историях стали появляться фантастические элементы. В некоторых выпусках у персонажей появлялись экстрасенсорные способности (у Бетти, например, после того как ей на голову упала энциклопедия) или в городе происходили загадочные события. А в 1962 году среди друзей Арчи появилась Сабрина Спеллман, юная ведьма из соседнего городка Гриндейла. Изначально издательство планировало выпустить про Сабрину только одну историю, но героиня так понравилась фанатам, что в 1971 году у нее появилась своя серия комиксов.