История комиксов Archie: Из чего выросли «Сабрина — маленькая ведьма» и «Ривердэйл»

«Ривердэйл» — один из самых популярных проектов Netflix. 4 марта закончился четвертый сезон подросткового сериала, снятого по комиксам Archie Comics. Рассказываем историю одного из старейших комикс-издательств, о его главных героях и объясняем, в чем секрет успеха историй про Арчи и его друзей.
«Ривердэйл» и «Леденящие душу приключения Сабрины» — популярные проекты Netflix и, пожалуй, одни из самых стильных подростковых сериалов. Оба шоу основаны на комиксах издательства Archie, а главному персонажу серий и «Ривердэйла», Арчи Эндрюсу, недавно исполнилось 80 лет. Его путь к успеху на телевидении был долгим: первый фильм про него вышел лишь в 1990-м, а одно время на роль рыжеволосого героя из тихого американского городка даже рассматривали комика Луиса С. К. Рассказываем, с чего все начиналось.
Арчи: Начало
Издательство Archie Comics было основано в 1939 году, но успех к нему пришел двумя годами позже, когда в серии дебютировал рыжеволосый Арчи Эндрюс из тихого американского городка Ривердэйла. Ранние комиксы об Арчи строились вокруг простой идеи: он такой же парень, как и все. Листая комиксы о том, как самый обычный подросток пытается завязать отношения или попадает в нелепые ситуации, маленькие читатели узнавали себя, а взрослые вспоминали свою юность.
Эти истории сильно контрастировали с патриотическими сюжетами в популярных комиксах про супергероев, которые усиливали у простых американцев чувство любви к родине и побуждали поддерживать армию. Комиксы об Арчи Эндрюсе стали отдушиной для тех, кто хотел отвлечься от происходящего в Европе.
В самом первом комиксе Арчи был далек от того образа, по которому его знают сейчас. Это был наивный парень с широким лицом и заметно выпирающими зубами. Его внешность была вдохновлена актером Микки Руни, звездой подростковых комедий конца 1930-х — начала 1940-х годов. Вместе с Арчи в Pep Comics дебютировали его лучший друг, саркастичный раздолбай Джагхэд Джонс, и соседка, примерная девочка Бетти Купер. В 1942 году запустилась сольная серия Archie, там же впервые появилась богатая и хитрая Вероника Лодж, возлюбленная рыжеволосого парнишки. Все они, кроме Джагхэда, были списаны комиксистом Бобом Монтаной с его знакомых.
Арчи и его друзья были не просто реалистичными персонажами, с которыми читателю легко себя ассоциировать, но и наглядными примерами для тысяч американских подростков 1940-х годов. Школьники из Ривердэйла разбирались с такими мелкими и, на первый взгляд, незначительными проблемами, что сегодняшним подросткам хватило бы пары минут в поисковике, чтобы решить их. Но современникам первых комиксов Archie посоветоваться было не с кем, и герои приходили на помощь. Например, как избавиться от навязчивого поклонника? Съесть огромный сэндвич с луком и чесноком! А как стать самыми классными ребятами в школе? Собрать свою группу, конечно!
Постепенно Ривердэйл обрастал новыми героями, а в историях стали появляться фантастические элементы. В некоторых выпусках у персонажей появлялись экстрасенсорные способности (у Бетти, например, после того как ей на голову упала энциклопедия) или в городе происходили загадочные события. А в 1962 году среди друзей Арчи появилась Сабрина Спеллман, юная ведьма из соседнего городка Гриндейла. Изначально издательство планировало выпустить про Сабрину только одну историю, но героиня так понравилась фанатам, что в 1971 году у нее появилась своя серия комиксов.
Первые мультсериалы
Впервые Арчи появился на экранах в конце 1960-х. Его теледебютом стал анимационный сериал «Шоу Арчи», выходивший с 1968 по 1969 год и наследующий визуальный стиль комиксов Archie. Это было музыкальное шоу, где ключевые персонажи комикса были представлены как члены группы. Герои пели, шутили, исполняли танец недели, а между этими делами, как обычно, попадали в передряги. Сериал был тепло принят, но в силу формата (все строилось вокруг песен) и незамысловатости сюжета просуществовал недолго.
Позднее был аналогичный проект при поддержке компании Hanna-Barbera, выпустившей культовые анимационные сериалы «Флинтстоуны» и «Скуби-Ду». В этот раз история сосредоточилась не на Арчи, а на главной музыкальной группе Ривердэйла «Джози и кошечки». Сериал выходил с 1970 по 1971 год.
Самой же успешной экранизацией комиксов Archie того времени оказалась «Сабрина, ведьма-подросток». Красочный мультсериал, в котором музыкальную составляющую сократили до минимума, а сюжет разнообразили вампирами, гоблинами и драконами, шел целых три года.
Эксперименты
Комиксы про Сабрину не единственные, в которых авторы Archie Comics решились поэкспериментировать и не прогадали. Смелость и разнообразие сеттинга — один из секретов успеха Archie Comics. Издательство ловко расширяло вселенную Арчи и в зависимости от тенденций и читательских запросов переносило его в другие времена и обстоятельства. Вот самые яркие из экспериментальных серий.
«Арчи 3000»
«Арчи 3000»
Серия «Арчи 3000» повествует о приключениях Арчи в далеком будущем. Типичные подростковые проблемы соседствуют с освоенным космосом и искусственным интеллектом. Серию запустили в 1989 году на фоне популярности научно-фантастических произведений («Назад в будущее», «Невероятные приключения Билла и Теда» и так далее).
«Жизнь с Арчи»
«Жизнь с Арчи»
Альтернативный взгляд на взросление в Ривердэйле, более серьезный и драматичный. Неудачные браки, депрессия, разочарование в себе и в партнере. В этой истории жизнь Арчи закончилась трагически — его застрелили при попытке Эндрюса спасти друга.
«Арчи: 1941»
«Арчи: 1941»
Приуроченная к 75-летию серии попытка представить, как бы выглядела жизнь в Ривердэйле, если бы действие сюжета происходило в тот год, когда стартовал самый первый комикс. Арчи разрывается между своими друзьями и долгом перед страной — Вторая мировая война гремит в Европе.
«Жизнь после смерти с Арчи»
«Жизнь после смерти с Арчи»
Ривердэйл становится эпицентром зомби-апокалипсиса, а Арчи Эндрюс собирает выживших. Этот комикс издается с 2014 года по настоящее время. История стала успешной благодаря Роберто Агирре-Сакасе, шоураннеру «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины». Он совместил в комиксе и хоррор-клише, и магию, и даже ужасы из мифологии Говарда Лавкрафта.
Благодаря Агирре-Сакасе появился импринт «Archie Horror» (его истоками принято считать серию «Archieʼs Madhouse», в ней в 1962-м дебютировала Сабрина). В его рамках, например, в 2014-м вышел комикс «Леденящие душу приключения Сабрины» — серьезное переосмысление истории юной волшебницы Сабрины Спеллман, которое легло в основу одноименного сериала Netflix. Сценарий снова писал Роберто Агирре-Сакаса. Были и другие комиксы. Например, «Вампироника», «Джагхэд: Голод» (показывающий новый взгляд на пристрастия героя к еде, над которыми в старых комиксах подтрунивали), «Блоссомы 666» и другие.
Отдельное место занимают кроссоверы в комиксах Archie. Это всегда обособленные истории, в которых разворачиваются совершенно безумные истории. За долгое существование на страницах комиксов Арчи успел встретить группу Kiss, Черепашек-ниндзя, персонажей сериала «Лузеры», Карателя из комиксов Marvel, Хищника (причем не одного), акулий торнадо, группу Ramones, Бэтмена и даже Барака Обаму.
«Сабрина — маленькая ведьма» и другие экранизации
В конце 1980-х Арчи вернулся на экраны — снова как герой мультсериала. В 1987 году вышло короткое шоу «Новый Арчи», оставшееся почти незамеченным. Мультсериал был направлен на детскую аудиторию: всеми любимых персонажей сделали младшеклассниками. А вот наиболее любопытный мультсериал о Ривердэйле — «Тайны Арчи» — вышел в 1999 году. В нем Арчи и его друзья расследовали различные загадки родного города. Просуществовал проект один сезон (это 40 серий) и даже получил несколько спин-оффов о приключениях Сабрины Спеллман. К каждому сериалу выходило сопровождение в виде комиксов.
В 1990 году вышел полнометражный телефильм «Возвращение в Ривердэйл». Картина была попыткой ответить на вопрос, что станет с героями, когда они вырастут. Арчи превратился в успешного адвоката, Бетти стала школьным учителем, Вероника уехала жить во Францию, а Джагхэд получил степень по психологии. Герои встречаются в Ривердэйле через 15 лет после окончания школы и вспоминают, какой их жизнь была в школьные годы. Многие зрители приняли фильм как пилот сериала, но реакции были неоднозначными. Продолжение так и не вышло.
Самой известной для российского зрителя экранизацией комиксов Archie стал сериал «Сабрина — маленькая ведьма», а также предшествующий ему одноименный фильм (в нем, кстати, сыграл одну из своих первых ролей Райан Рейнольдс). «Сабрина — маленькая ведьма» — это классический ситком, в котором каждая серия рассказывает о последствиях нерационального использования магии Сабриной и о том, к чему это приводит. Особенно зрителям полюбились героиня в исполнении Мелиссы Джоан Харт и саркастичный кот Салем.
В 2001 году вышел фильм о главной музыкальной группе Ривердэйла «Джози и кошечки» с Тарой Рид и Розарио Доусон. Фанаты комиксов не видели в героинях персонажей из их любимых историй, зато любители музыкальных байопиков положительно приняли картину.
Арчи в XXI веке
Как герой комиксов Арчи успешно дожил до нулевых, но, несмотря на все эксперименты и огромную фан-базу, продажи комиксов стали падать. Издательство решило радикально спасать серию. В 2015 году комиксы про Арчи перезапустили, отказавшись от привычного ретрорисунка в пользу современных художников. Главным сценаристом стал Марк Уэйд, работавший в DC и Marvel.
Идея была проста: перенести школьников из Ривердэйла в современность, сохранив дух оригинала, но добавив ему актуального контекста. В комиксе появились новые герои, а сам Арчи Эндрюс стал привлекательным юношей, за которым бегают девушки, но все таким же честным и неловким, как в оригинальных комиксах. Социальные сети, интернет и все его составляющие изменили подачу, сделали комикс более динамичным и более актуальным для современных подростков. При этом в них никак не поднимались сексуальные вопросы. До перезапуска Archie очень ревностно относилось к любым современным нововведениям. Даже первый открытый гомосексуал — им оказался Кевин Келлер — появился в комиксах лишь в 2010 году.
«Ривердэйл» и другие истории серии стали выверенными до мелочей комиксами, которые воспринимаются как глянцевый журнал, изображающий подростков такими, какими мы хотим их видеть — без наркотрипов и беспорядочного секса, как в «Эйфории». Это же касается и сериалов вселенной.
Серия просуществовала в перезапущенном виде до 32-го выпуска, после чего ее вновь мягко перезагрузили. Новым сценаристом стал Ник Спенсер («Утренняя слава», «Вор воров», «Совершенные враги Человека-паука»), и он приблизил комикс к тому, что происходит в сериале «Ривердэйл». Подростки стали разгадывать тайны городка, а новой девушкой Эндрюса стала Сабрина Спеллман.
Сериальная вселенная
Студия Warner Bros. с 2013 года хотела экранизировать комиксы Archie. Одно время продюсеры даже хотели снять историю о путешествиях во времени, а на роль взрослого Арчи позвать комика Луиса С. К. В итоге студия решила экранизировать комиксы как сериал для канала Fox. Но затем проект перешел к The CW, где успешно существует до сих пор.
Шоураннером проекта выступил хорошо знакомый со вселенной Роберто Агирре-Сакаса. Используя свой опыт экспериментов с персонажами в комиксах, он представил обновленную версию Ривердэйла и его обитателей. Именно Роберто задал тот мрачный тон, отличающий шоу от оригинальных комиксов. Сериал буквально в пилотном эпизоде выворачивает наизнанку радужный мир Ривердэйла, к которому привыкли читатели комиксов. История начинается с событий в духе «Твин Пикс»: в городе находят труп подростка. Расследование обстоятельств его смерти раскрывает темные секреты не только школьников, но и взрослых. Классические сюжетные тропы подростковых историй перемешиваются с семейными тайнами, убийствами, войной за влияние между бандами и многим другим. В третьем сезоне даже появился культ, пародирующий культовую игру «Подземелья и драконы».
Образы персонажей также заметно отличаются от комиксов: Арчи (Кей Джей Апа) стал главным плейбоем Ривердэйла, Джагхэд (Коул Спроус) из смешного обжоры превратился в борца за справедливость, Бетти Купер (Лили Рейнхарт) — теперь главный детектив города. В сериале нет главного сюжета из комиксов — любовного треугольника Бетти—Арчи—Вероника. Буквально с первых серий Арчи начинает встречаться с Вероникой, а Бетти — с Джагхэдом. Отсутствие конкуренции побудило Агирре-Сакасу придумывать другие линии, где соперничество девушек будет идейным, и Арчи будет вынужден выбирать между подругой и возлюбленной.
В каком-то смысле «Ривердэйл» впитал в себя лучшие идеи Archie Comics за последние годы: мрачность «Archie Horror», контекст современных подростков из перезапуска Марка Уэйда, уклон в детектив, как в другом импринте издательства — супергеройском «Dark Circle Comics». Именно в нем, кстати, появился один из самых ярких антагонистов сериала — Черный Капюшон. В разные годы он был как супергероем, так и антигероем.
В 2018 году Агирре-Сакаса адаптировал свои же комиксы про Сабрину Спелманн для Netflix. Главную героиню сыграла Кирнан Шипка, а роли тетушек — Миранда Отто и Люси Дэвис. В сериале Сабрина не просто пытается быть и человеком, и ведьмой, но и поддерживает права женщин, с которыми в Гриндейле беда (как и с различными потусторонними явлениями). В сериале множество отсылок к «Ривердэйлу», но прямого кроссовера между проектами не предвидится.
В 2020 году стартовал спин-офф «Ривердэйла» под названием «Кэти Кин». В главной роли — Люси Хейл, а история повествует о попытке Кэти и ее друзей (среди которых несколько героинь из «Ривердэйла») осуществить свои мечты в Нью-Йорке. Подробнее о сериале мы рассказывали вот здесь.
В свое время комиксы Archie привлекли читателей реалистичностью историй, но сериальная вселенная Archie, наоборот, заняла нишу глянцевых молодежных сериалов, которых в середине десятых стало решительно не хватать. В то время как большинство подростковых сериалов говорят со зрителями о серьезных вопросах вроде сексуальности или ментальных заболеваний, «Ривердэйл» предлагает стильную мрачную сказку без акцента на лишней натуральности.
Каким будет будущее адаптаций Archie Comics, пока не понятно. Зрители остались недовольны последними сезонами «Ривердэйла» и «Леденящих душу приключений Сабрины». Однако на страницах комиксов Archie еще множество персонажей, которым можно посвятить сольные проекты: Черный Капюшон, Могучие крестоносцы, «Джози и кошечки» и многие другие. И после каждого сезона «Ривердэйла» фанаты строят теории, кто же из них может получить свой сериал.