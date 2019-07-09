Из чего состоит новый хит Netflix «Мне это не нравится»

Осторожно: всюду спойлеры!

Главная героиня «Мне это не нравится», 15-летняя Сидни Новак, пытается смириться с самоубийством отца, несовершенством окружающего ее мира и внезапными суперспособностями, которые появились на фоне ее вспышек ярости. Разобраться в себе Сидни помогает сосед Стэн (любитель травки, винила, VHS-кассет и прочих артефактов поп-культуры из 1980-х), но безуспешно: необычная сила выходит из-под контроля.

Сериал уже называют заменой «Очень странным делам» (у них одни и те же продюсеры) и «Концу ***го мира» (один шоураннер). Рассказываем, из чего состоит сериал и какие в нем есть отсылки и пасхалки.