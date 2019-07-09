Из чего состоит новый хит Netflix «Мне это не нравится»

На Netflix 26 февраля вышел сериал «Мне это не нравится». С момента выхода шоу держится на первом месте в топе самых популярных проектов стрим-сервиса. Собрали основные отсылки, пасхалки и интересные факты о сериале.
Осторожно: всюду спойлеры!
Главная героиня «Мне это не нравится», 15-летняя Сидни Новак, пытается смириться с самоубийством отца, несовершенством окружающего ее мира и внезапными суперспособностями, которые появились на фоне ее вспышек ярости. Разобраться в себе Сидни помогает сосед Стэн (любитель травки, винила, VHS-кассет и прочих артефактов поп-культуры из 1980-х), но безуспешно: необычная сила выходит из-под контроля.
Сериал уже называют заменой «Очень странным делам» (у них одни и те же продюсеры) и «Концу ***го мира» (один шоураннер). Рассказываем, из чего состоит сериал и какие в нем есть отсылки и пасхалки.
1
«Конец ***го мира»
«Мне это не нравится» поставил молодой британский режиссер Джонатан Энтвистл. Три года назад он дебютировал на Netflix с черной комедией о детских травмах «Конец ***го мира». Оба сериала сняты по одноименным комиксам американца Чарльза Форсмана. Правда, его истории намного мрачнее и жестче, чем то, что вышло на Netflix. В «Конце ***го мира» Энтвистл создал узнаваемый визуальный стиль (вневременной сеттинг, главные герои — подростки с нетипичной внешностью, ретросаундтрек) и успешно перенес его в свой новый проект. По словам режиссера, «Конец ***го мира» и «Мне это не нравится» существуют в одной вселенной. Возможно, мы когда-нибудь увидим кроссовер, в котором Алиса и Джеймс познакомятся с Сидни и Стэном?
2
«Кэрри»
Комиксист Чарльз Форсман, а следом и Энтвистл вдохновлялись фильмами ужасов 1970-х и 1980-х годов (чего только стоит сцена с лопнувшей головой в духе «Сканеров»). Режиссер даже говорил, что у Форсмана «одержимость хоррорами 1980-х». Но больше всего в сериале заметно влияние «Кэрри» Брайана де Пальмы по одноименному роману Стивена Кинга. История Сидни Новак похожа на судьбу Кэрри: нелюдимая девочка без отца, которую не принимают сверстники и которая обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Финал «Мне это не нравится» — это одна большая визуальная цитата к картине де Пальмы. После трагедии на школьном вечере Сидни бежит по пустынной улице в крови. Даже платья обеих героинь похожи!
3
«Клуб „Завтрак“» и другие фильмы Джона Хьюза
Помимо фильмов ужасов, создатели сериала вдохновлялись подростковыми комедиями Джона Хьюза. Школьников оставляют после уроков в качестве наказания (привет, «Клуб „Завтрак“»!); образ Стэна частично основан на Даки из „Милашки в розовом“, а на вечеринку он собирается как главный герой „Выходного дня Ферриса Бьюллера“. Сравнение с фильмами Хьюза — один из способов, которыми Netflix продвигает „Мне это не нравится“. „Если бы Джон Хьюз снял супергеройское кино“, — говорится в описании сериала.
4
«Смертельное влечение»
Небольшая отсылка в «Мне это не нравится» есть и к хиту 1988 года «Смертельное влечение». В нем старшеклассница Вероника, героиня Вайноны Райдер, ведет дневник, в котором выплескивает свои подростковые переживания и самые сокровенные тайны. И Вероника, и Сидни постоянно обращаются к дневнику (иногда довольно грубо!), а их мысли в такие моменты озвучивают за кадром.
5
«Очень странные дела»
«Мне это не нравится» и «Очень странные дела» продюсировали одни и те же люди — Шон Леви и Дэн Коэн. Но на этом сходства не заканчиваются. В одной из серий Стэн говорит Сидни, ссылаясь на комиксы, что силы, похожие на ее, могут появиться после секретных правительственных экспериментов. А вскоре девушка узнает, что ее отец, который был военным, хотел забыть службу как страшный сон; после нее ему казалось, что за ним кто-то следит. Не исключено, что суперспособности Сидни унаследовала от отца. Он мог быть участником экспериментов наподобие тех, в которых участвовали Одиннадцать из «Очень странных дел» и ее мать. У героинь похожие силы, правда, Одиннадцать лучше их контролирует.
6
София Лиллис и Уайатт Олефф
София Лиллис и Уайатт Олефф сыграли главных героев сериала, Сидни и Стэна. До этого актеры вместе снимались в «Оно» и «Оно 2». Лиллис и Олефф дружат и за пределами съемочной площадки, и, по их словам, герои и отношения между ними очень похожи на них самих. Софию, как Сидни в сериале, раздражает, как громко Уайатт собирает кубик Рубика!
7
Саундтрек
В начале сериала Стэн дает Сидни послушать группу Bloodwitch. Это несуществующий коллектив из комикса Форсмана. Специально для «Мне это не нравится» Грэм Коксон, гитарист британской группы Blur, собрал настоящих Bloodwitch. Вместе с 16-летней певицей Татьяной Ришо он записал альбом для сериала. Ранее Коксон работал над оригинальным саундтреком для «Конца ***го мира».
Список всех песен, звучащих в «Мне это не нравится», можно посмотреть здесь.