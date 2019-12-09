Что нужно знать о сериале «Кэти Кин», спин-оффе «Ривердэйла»

На канале The CW и КиноПоиск HD стартовал первый сезон «Кэти Кин» — спин-оффа популярного шоу «Ривердэйл». Рассказываем, кому понравится этот сериал и почему его не стоит пропускать.
«Кэти Кин» — новый молодежный сериал канала The CW. Он рассказывает о девушке из Нью-Йорка, которая хочет стать дизайнером одежды, и ее друзьях, также мечтающих покорить большой город. С 7 февраля «Кэти Кин» можно смотреть на КиноПоиск HD по подписке.
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В основе сериала — комиксы Archie
Кэти Кин придумал художник Билли Вогган в начале 1940-х. В 1945 году персонаж впервые появился в линейке комиксов издательского дома Archie Comics, известного историями про мальчика Арчи Эндрюса и его друзей — Бетти Купер, Джагхэда Джонса, Веронику Лодж и Сабрину Спеллман. Внешний вид Кэти Кин был вдохновлен пинап-моделями (например, прическа досталась от Бетти Пейдж). Сама девушка, в отличие от героинь вроде Чудо-женщины или воительницы джунглей Шины, была очень традиционным женским персонажем и без суперспособностей. Она интересовалась модой, заботилась о младшей сестре и мечтала стать моделью и актрисой (и в итоге стала!).
Комикс был невероятно популярен среди девочек. В первую очередь бумажной кукле в виде Кэти и нарядам (их прикладывали к каждому выпуску), а также необычному маркетинговому ходу: создатели «Кэти Кин» предлагали юным читательницами придумывать наряды для героини и присылать зарисовки в редакцию, которые затем публиковали в комиксах.
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«Кэти Кин», «Ривердэйл» и «Сабрина» существуют в одной вселенной
Популярные сериалы «Ривердэйл» и «Леденящие душу приключения Сабрины» связаны с «Кэти Кин» — это вселенная Archie Comics. У сериалов один шоураннер — Роберто Агирре-Сакаса. Он также перезапустил линейку комиксов про Арчи Эндрюса и Сабрину Спеллман, сделав их более мрачными и взрослыми. Но если в комиксах все герои дружат между собой, то в сериалах зрители видят лишь тонкие намеки на их связь. Так, Кэти Кин — подруга Вероники Лодж и соседка Джози МакКой, а ведьма Сабрина Спеллман живет в соседнем от Ривердэйла городке Гриндэйл. Кроссовер-эпизод между «Ривердэйлом» и «Кэти Кин» уже снят, а вот Арчи в гостях у Сабрины фанаты точно не увидят. Придется довольствоваться табличкой «Добро пожаловать в Ривердэйл» и курткой банды «Змеи Саутсайда», которые мелькают в третьем сезоне.
Также сериалы объединяет общий визуальный стиль: яркие костюмы, неон и локации — сонные городки в «Ривердэйле» и «Сабрине» и Нью-Йорк в «Кэти Кин», будто прошедшие через фильтры Instagram.
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Главную роль сыграла Люси Хейл
Роль Кэти Кин досталась 30-летней Люси Хейл, звезде «Милых обманщиц», популярного подросткового сериала о четырех школьницах, расследующих пропажу своей подруги и получающих сообщения от анонима, который знает все их секреты. После «Милых обманщиц» карьера Хейл пошла на спад: она снималась в инди-комедиях («Единорог» и «Чувак») и в проходных хоррорах («Крик 4» и «Правда или действие»), так что «Кэти Кин» — неплохой шанс для актрисы напомнить о себе и вернуть былую популярность.
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В сериале классные костюмы
По сюжету главная героиня сама шьет модные платья для себя и наряды для друзей. И получаются они даже лучше тех, что висят в роскошном универмаге Lacy’s, где Кин работает ассистентом. Над костюмами работала Дженнифер Роджиен, придумавшая наряды героинь сериалов «Жизни матрешки», «Оранжевый — хит сезона» и «Девочки».
Как говорила Роджиен в интервью Entertainment Weekly, «Кэти Кин» — одна из ее самых масштабных работ. Гардероб каждого персонажа продуман до мелочей, а вещи собирали и в люксовых бутиках, и в винтажных магазинах, и на барахолках. «Кэти любит красочную и яркую одежду. Она одержима блестками и сердечками и чаще всего носит розовый и красный цвета», — рассказывала Хейл о своей героине. По ее словам, создатели сериала хотели частично воспроизвести наряды Кэти из комиксов, как, например, делала певица Кэти Перри, но в итоге отказались от этой идеи.
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«Кэти Кин» — это «Секс в большом городе» для зумеров
Кэти Кин не единственная, кто хочет покорить Нью-Йорк. У нее есть друзья: певица Джози (Эшли Мюррэй), приехавшая из Ривердэйла, танцовщик Хорхе (Джонни Бошан), выступающий на дрэг-шоу под именем Джинджер Лопес, и феминистка Пеппер (Джулия Чан). Зарубежные критики уже называют «Кэти Кин» «„Сексом в большом городе“ без пустого философствования» и «„Удивительной миссис Мейзел“ без жизненного багажа за спиной». И они правы: в сериале есть и великолепная четверка, и шкафы, ломящиеся от платьев в блестках, и сказочный Манхэттен с дорогими универмагами, и подвальные клубы, правда, без стендапа. Также в «Кэти Кин» есть немного от «Позы» Райана Мёрфи — сериала про историю нью-йоркской ЛГБТ-субкультуры, включающую дрэг (перевоплощение в образ противоположного пола) и вог (танец).
Люси Хейл называет сериал глотком свежего воздуха и лучом света среди остальных сериалов для подростков. «Сейчас столько замечательных сериалов, но многие из них мрачные и угрюмые, в них есть убийства, сталкинг, какие-то тайны», — объясняла актриса. В «Кэти Кин» действительно нет ни намека на триллер или реалистичную драму, это современная сказка про обычных людей, которые стремятся к своей мечте.