Что нужно знать о сериале «Кэти Кин», спин-оффе «Ривердэйла»

В основе сериала — комиксы Archie

Кэти Кин придумал художник Билли Вогган в начале 1940-х. В 1945 году персонаж впервые появился в линейке комиксов издательского дома Archie Comics, известного историями про мальчика Арчи Эндрюса и его друзей — Бетти Купер, Джагхэда Джонса, Веронику Лодж и Сабрину Спеллман. Внешний вид Кэти Кин был вдохновлен пинап-моделями (например, прическа досталась от Бетти Пейдж). Сама девушка, в отличие от героинь вроде Чудо-женщины или воительницы джунглей Шины, была очень традиционным женским персонажем и без суперспособностей. Она интересовалась модой, заботилась о младшей сестре и мечтала стать моделью и актрисой (и в итоге стала!).

Комикс был невероятно популярен среди девочек. В первую очередь бумажной кукле в виде Кэти и нарядам (их прикладывали к каждому выпуску), а также необычному маркетинговому ходу: создатели «Кэти Кин» предлагали юным читательницами придумывать наряды для героини и присылать зарисовки в редакцию, которые затем публиковали в комиксах.