Что смотреть дома: «Содержанки», «Чудотворцы» и «Терминатор: Темные судьбы»

«Чудотворцы», 2-й сезон

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Темные века. В центре сюжета — две семьи. Александра, дочь потомственного дерьмогреба Эдварда (Стив Бушеми), пытается увернуться от уборки фекалий и заняться чем-то более возвышенным. Вторая семья — королевская. Все в ней были тиранами, противится традиции лишь молодой принц Чонсли (Дэниэл Рэдклифф), недотепа, который не умеет ни воевать, ни казнить. Второй сезон сериала-антологии «Чудотворцы» — новая и самостоятельная история, смотреть которую можно в отрыве от первого (напомним, там ангелы спасали Землю от Бога-самодура). Неизменными остались бодрость и шутливая интонация. Эксклюзивно на КиноПоиск HD.

«Терминатор: Темные судьбы»

КиноПоиск HD

За мексиканкой Даниэлой Рамос (Наталия Рейес) начинает охоту робот модели Rev-9, практически неуязвимый убийца из будущего (Гэбриел Луна). На защиту новой спасительницы человечества встают явившаяся из будущего девушка-андроид Грэйс (Маккензи Дэвис), героиня прошлого Сара Коннор (Линда Хэмилтон) и хорошо знакомый нам Т-800 (Арнольд Шварценеггер). В этот раз сам Джеймс Кэмерон выступил в качестве продюсера, а режиссером стал Тим Миллер («Дэдпул», «Любовь, смерть и роботы»). Вдруг вы еще не видели, что же из этого получилось.

«Неограненные драгоценности»

Netflix

Нервная, адреналиновая хроника жизни грубого снаружи, но нежного внутри неудачника в исполнении Адама Сэндлера — главный прокатный успех американской инди-студии A24, подарившей нам «Реинкарнацию» и «Маяк». Торговец ювелиркой Говард Ратнер — азартный игрок на спортивном тотализаторе. И, как любой игрок, он в проигрыше. Кредиторы нанимают коллекторов, которые идут по пятам за Говардом, но тот и не собирается платить, а лишь сооружает все более громоздкие схемы — например, дает драгоценный черный опал в аренду баскетболисту Кевину Гарнетту.

Новый фильм братьев Сэфди был придуман еще 10 лет назад, но получил финансирование (один из продюсеров — Скорсезе) только после успеха их «Хорошего времени» с Паттинсоном. Все эти годы сценарий «Неограненных драгоценностей» кочевал от Адама Сэндлера к Харви Кейтелю, Джоне Хиллу и даже Саше Барону Коэну, но в итоге вернулся к Сэндлеру, который в очередной раз после «Любви, сбивающей с ног» подтверждает, что является мощным драматическим актером.

«Содержанки», 2-й сезон

START

Второй сезон одного из самых обсуждаемых российских сериалов прошлого года, в котором будет развиваться заданная ранее детективная линия, а нашумевшие откровенные сцены станут еще откровеннее. За режиссуру нового сезона отвечает Дарья Жук («Хрусталь»), а Константин Богомолов, для которого первый сезон стал режиссерским дебютом в кино, выступает в качестве шоураннера. Особое внимание на Дарью Мороз.

«Война семей»

Premier, 3 февраля

Миша и Дима вместе с пеленок: играли в одной песочнице, сидели за одной партой, служили в одной роте. Но те, кто так крепко дружит, если ссорятся, то по-настоящему. Новый комедийный сериал с первого же эпизода раскрывает так много секретов, дремавших в отношениях семейств Миши и Димы, что мало никому не покажется. Появится даже ружье, которое не будет дожидаться третьего акта, а сразу будет стрелять. Главные роли у Александра Робака и Егора Бероева.

«Филатов»

more.tv

Федор Бондарчук в роли гинеколога. Успешного врача Андрея Филатова (режиссер «Вторжения» в белом халате и цветных носках) бросает жена Алиса. Казалось бы, нет худа без добра: теперь Филатов свободен и может выбирать из многих вьющихся вокруг него девушек. Не тут-то было. Каждая попытка завязать новые отношения убеждает его в том, что жена лучше.

«Грех»

КиноПоиск HD, 3 февраля

Новый фильм Андрея Кончаловского о великом Микеланджело Буонарроти. Он запутался в клубке интриг: главный герой (актер-любитель Альберто Тестоне) никак не может закончить Сикстинскую капеллу и вынужден юлить и изворачиваться, разрываясь между заказчиками. Перед нами не биография Микеланджело, а скорее, режиссерская фантазия о роли художника, источнике его таланта и взаимоотношениях с властью.