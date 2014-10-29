Как устроены истории в кино: Пример Беззубика и уроки Малефисенты

Любой фильм похож на слоеный пирог. То есть состоит из нескольких уровней: сценарий, изображение, звук, идеи и т. д. Мы решили понятно и доступно рассказать о каждом из них и открываем серию материалов-уроков, которые покажут на примере любимых картин, как вообще придумывается и снимается кино. Первый текст — о самом важном элементе фильма: истории, которую он рассказывает.

Над созданием истории работает специальный человек — сценарист, который пишет сценарий, основу будущего фильма. В киноиндустрии есть такая поговорка: «По хорошему сценарию можно снять плохой фильм, а по плохому сценарию хороший фильм снять нельзя». Другая поговорка гласит: «Фильм рождается трижды — на этапе сценария, на съемках и на монтаже». И если сценарий написан непрофессионально, то, как его ни спасай с помощью суперзвезд, роскошных декораций или дорогих спецэффектов, фильм все равно не получится. Сценарий как фундамент дома: если фундамент сделан плохо, то все красивые статуи и яркие наличники рано или поздно рухнут вместе с ним.

«Как приручить дракона»

В основе профессионального сценария лежат пять главных элементов: конфликт, протагонист, цель, антагонист, структура истории.

Конфликт

Это база любой истории, без конфликта история просто не получится. Само слово «конфликт» происходит от латинского «conflictus», что в переводе означает «столкновение, борьба». Конфликт — это столкновение персонажей, сил, образов. Очень важно обратить внимание на последнее слово — «образов». Есть фильмы, в которых конкретных персонажей нет, а конфликт все равно есть. Например, старый немой фильм немецкого режиссера Вальтера Руттманна «Опус № 1» (1921).

Это самое настоящее абстрактное кино, и конфликт в нем — столкновение фигур, форм, цветов, размеров, видов движения. Есть ли конфликт в знаменитом «Черном квадрате» Малевича? Да, конечно, столкновение черного и белого, фигуры и фона, большого и маленького.

Но если мы решим делать не абстрактный фильм, а фильм с историей, у которой есть начало, середина и конец, то нужно придумать стержень, вокруг которого будет закручен конфликт. И этот стержень называется протагонист.

Протагонист

Если сильно упрощать, то протагонист — примерно то же самое, кого мы привыкли называть героем. Или главным героем. Или главным действующим лицом. Почему же не подходит выражение «главное действующее лицо»? Да потому, что есть случаи, когда протагонист бездействует. Как, например, Золушка. Трудолюбивая в сюжете сказки, она страшно ленива как элемент сюжета. За нее историю толкают другие персонажи — мачеха, фея, король, принц. Она лишь реагирует на их действия, но фактически не действует сама. Золушка — типичная пассивная протагонистка.

«Золушка»

А почему не используют термин «герой»? Его используют, но в обыденной речи, для краткости и простоты, обязательно имея в виду, что «герой» — очень условный термин. «Герой» в переводе с древнегреческого означает «доблестный муж, предводитель», тот, кто ведет за собой, спасает мир, может быть, даже жертвует собой. Например, Икинг в мультфильме «Как приручить дракона» (2010) — самый настоящий герой, готовый пожертвовать жизнью ради друзей и соплеменников. Но разве во всех историях есть герой? В сказках почти везде есть герой и есть злодей. А во взрослых и сложных историях не всегда. Бывает, что в центре сюжета оказывается нехороший персонаж, может быть, даже убийца и психопат — например, в «Джокере» Тодда Филлипса.

«Джокер»

Таких протагонистов называют антигероями. К антигероям можно отнести Малефисенту из одноименного фильма 2014 года и Дарта Вейдера из второй трилогии «Звездных войн». Их авторы, как и Тодд Филлипс, взяли злодеев из классических историй — легендарного диснеевского мультфильма «Спящая красавица» и первой трилогии «Звездных войн» — и поставили их в центр своей. Зачем? Чтобы выяснить, как Энакин Скайуокер превратился в чудовищного Дарта Вейдера, а добрая фея Малефисента стала злой колдуньей.

«Малефисента»

Итак, герой и антигерой — это две функции протагониста. Протагонист — термин безоценочный. С древнегреческого языка это слово переводится как «первый в состязании», то есть перед нами персонаж, который на вопрос «Чья это история?» отвечает «Моя!». Именно его судьба поставлена в центр сюжета. И он может быть как активным, так и пассивным, как героем, так и антигероем. Кстати, есть еще один вариант — негероический герой, то есть самый обыкновенный персонаж, не совершающий никаких подвигов и не делающий никому зла. Как та же Золушка.

Но одного протагониста, для того чтобы конфликт закрутился, мало. Нужна цель.

Цель

Это очень конкретная вещь, к которой протагонист стремится. Например, предмет, некое сокровище (золотое руно в мифе об аргонавтах, священный Грааль в «Индиане Джонсе» или «Коде да Винчи», крестраж в истории про Гарри Поттера, Камни Бесконечности в финальных «Мстителях»).

Но бывает и так, что цель не связана с предметом. Икинг в мультфильме «Как приручить дракона» должен убить дракона. Это и есть его цель. Цель Малефисенты — отомстить королю Стефану за обман, унижение и предательство.

«Как приручить дракона»

Но что мешает протагонисту дойти до цели? Препятствия. А кто расставляет препятствия? Вторая сила в конфликте. Так и хочется написать — злодей. Но мы только что выяснили, что герой и злодей — упрощенные категории, которые работают только в детских сказках. В кино тот, кто мешает протагонисту достичь цели, называется антагонистом.

Антагонист

И это вновь безоценочный термин. В переводе с древнегреческого — просто «соперник, противник», который может быть как отрицательным, так и положительным.

В истории Малефисенты антагонист — король Стефан, он делает все, чтобы уйти от наказания, и пытается защитить свою дочь Аврору от проклятия Малефисенты.

«Малефисента»

В истории Икинга два главных антагониста. В мире людей — отец, сильный воин, вождь племени, который ни во что не ставит собственного сына. Икинг хочет доказать отцу, что способен быть таким же сильным, и пытается убить дракона. А в мире драконов это мегадракон, который использует древний принцип «разделяй и властвуй» и стравливает драконов и людей, сам при этом находясь в безопасности.

«Как приручить дракона»

Однако фильм — это динамичная система, в ней постоянно что-то происходит, но, главное, меняется баланс сил между протагонистом и антагонистом. За этот баланс отвечает структура истории.

Структура

Сюжет всегда можно разделить на несколько глав, этапов. Это и есть структура истории. Разные теоретики кинодраматургии по-разному дробят фильм на элементы: три акта, восемь эпизодов (секвенций), 12 шагов, 22 бита (пункта истории).

Мы познакомимся с концепцией Майкла Хейга, который выявляет шесть ступеней в развитии сюжета и пять поворотных точек между ними.

1. Первая ступень — это экспозиция, то есть представление персонажей и мира, в котором происходит действие истории. Происходит оно прямо перед началом конфликта между протагонистом и антагонистом. В «Малефисенте» экспозиция — это детство феи, ее знакомство со Стефаном, их влюбленность. В «Как приручить дракона» экспозиция более динамична — это нападение драконов на остров викингов, которое заканчивается тем, что Икинг вступает в бой и сбивает дракона.

«Малефисента»

Экспозицию завершает первая поворотная точка — завязка, то есть начало конфликта (оно приходится примерно на одну восьмую часть истории). Стефан отрезает крылья Малефисенте и приносит их королю, чтобы самому занять трон. Икинг находит сбитого дракона, понимает, что тот ранен, вытаскивает нож, чтобы убить врага, но не может этого сделать! И от бессилия падает в обморок.

«Малефисента»

2. После завязки начинается вторая ступень — новая ситуация. Это усложнение конфликта: протагонист придумывает план А для достижения цели. Малефисента превращает ворона в своего слугу, который должен стать ее крыльями. Так она хоть как-то сможет вернуть то, что украл у нее Стефан, и быть в курсе людских дел. Икинг понимает, что викинги правы: он не может убивать драконов, однако теперь отец меняет свое решение и отправляет Икинга в школу драконоборцев.

«Как приручить дракона»

План А приводит протагониста ко второй поворотной точке — она называется изменение планов (это примерно первая четверть истории). Фактически это крушение плана А. Малефисента понимает, что ворон Диаваль хоть и помогает ей, но не может уменьшить боль, причиненную предательством Стефана. Узнав о рождении Авроры, Малефисента решает сделать девочку инструментом мести Стефану и насылает на нее проклятие. Икинг не может достучаться до отца — он больше не хочет убивать драконов, но теперь вынужден этому учиться.

«Малефисента»

3. Дальнейшее запутывание сюжетного клубка Майкл Хейг называет прогрессией, то есть развитием действия. Это третья ступень в истории. Протагонист вынужден разрабатывать план B. Для Икинга это не убить дракона, который оказывается совершенно безопасным и милым Беззубиком, а наоборот, приручить, понять его. Мальчик делает для Беззубика искусственную перепонку, они играют, летают, становятся друзьями.

«Как приручить дракона»

Для Малефисенты план B — ждать и наблюдать за Авророй, чтобы ничто не помешало проклятию сбыться. И невольно она становится лучшей нянькой, чем нанятые Стефаном феи. В отличие от них, Малефисента всегда рядом и всегда готова, будучи невидимой, отвести беду.

«Малефисента»

В середине фильма происходит слом истории. Это третья поворотная точка — точка невозврата: протагонист не может выйти из игры и отмотать события до той точки, когда конфликт еще не начался. Для Малефисенты это момент, когда Аврора накануне 16-летия переходит границу миров и оказывается в волшебном лесу; колдунья и девушка знакомятся, и Малефисента наконец понимает, что Аврора стала для нее близким человеком, который, конечно, не заслуживает того страшного проклятия.

«Малефисента»

В истории Икинга точка невозврата — объявление решения старейшины о том, что на экзамене пройдет единоборство Икинга с драконом. То, чего он так хотел в экспозиции, теперь для него немыслимо. План А и план B вступили в неразрешимое противоречие.

«Как приручить дракона»

4. Четвертая ступень в развитии конфликта — усложнение и повышение ставок. У Икинга план B трещит по швам, он должен принять какое-то решение и во время полета с Беззубиком видит гнездо мегадракона — подлинного врага и драконов, и людей. Правда, пока не понимает, что делать дальше.

«Как приручить дракона»

Малефисента безуспешно пытается отменить проклятие и, что называется, подстелить соломки — сделать все, чтобы как можно быстрее снять проклятие, когда Аврора уснет беспробудным сном. Заезжий принц вселяет в нее надежду, но тут история подходит к четвертой поворотной точке, которую Хейг назвал большой неудачей, и это крах плана B (примерно три четверти истории). Аврора находит веретено, проливается капля крови, девушка засыпает, принц ее целует, но ничего не происходит, потому что спасти Аврору может лишь поцелуй истинной любви — любви, в которой Малефисента разочаровалась и которой, как она убеждена, не существует.

«Малефисента»

Икинг в точке большой неудачи проваливает экзамен, Беззубика запирают, отец произносит страшные слова «ты не викинг, ты не сын, ты не с нами».

5. Чтобы приблизиться к цели, протагонисту нужно совершить последний рывок. Именно так называется предпоследняя, пятая ступень. Протагонист вынужден собирать все силы в кулак, совершать сверхусилие и придумывать план С — самое сложное и решительное действие, к которому он не был готов в начале истории и готов только сейчас, после стольких потерь и поражений. Малефисента в отчаянии целует Аврору, и именно этот поцелуй оказывается поцелуем истинной любви — материнской. Аврора спасена, но сама Малефисента угодила в ловушку короля Стефана. План С — это единоборство со Стефаном. Именно сейчас Малефисента возвращается к своей подлинной цели — отомстить Стефану в честном поединке, не прикрываясь ни в чем не повинной Авророй.

«Малефисента»

Икинг придумывает, как он сам об этом говорит, «безумный план», и это план С в его истории — объединить усилия драконов и людей в битве с их истинным врагом, мегадраконом. Первоначальная цель — убить дракона — возвращается, но теперь она уточнена — убить не какого-то там дракона, а конкретного врага, использующего вражду викингов и драконов в своих целях.

«Как приручить дракона»

План С приводит к последней, пятой поворотной точке (вторая половина последней четверти истории) — кульминации, то есть решающей схватке, от которой зависит исход конфликта. В обеих историях это единоборство — Малефисенты со Стефаном, Икинга с мегадраконом.

6. То, что происходит после кульминационной битвы — это уже финальная, шестая ступень — последствия. Здесь мы видим новую расстановку сил, новый баланс в мире. Драконы и люди мирно сосуществуют, Икинг окончательно понимает, что не смог убить Беззубика не из страха, а потому, что увидел в нем Другого, иную часть себя. Ведь это история не столько про «убить дракона», сколько про «принять самого себя» — не вписываться в мир, подчиняясь чуждым тебе правилам, а сформулировать свои принципы и жить, не поступаясь ими. Чем больше Икинг по инерции («так же положено») вписывался в мир викингов и уходил от самого себя, тем больше ошибок совершал. Цена этих ошибок — железный крюк вместо ноги и протез вместо крыла у Беззубика.

«Как приручить дракона»

В истории Малефисенты и Авроры финал тоже строится на разрушении границы между мирами и объединении государств. Малефисента также допустила чудовищную ошибку, отдавшись своим эмоциям. И с большим трудом смогла ее исправить, соединив в себе сразу двух персонажей — и злодея, и героя.

Сценаристы обоих фильмов переосмысляют старые истории — сказку о Спящей красавице и драконоборческий миф. Как древние мифы работают в новых сюжетах, зачем их до сих пор регулярно включают в фильмы и почему зритель далеко не всегда может их распознать — об этом речь пойдет в следующем материале.