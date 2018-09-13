Что такое кадр, план и ракурс

В начале октября «Яндекс.Учебник», КиноПоиск и «Яндекс.Музыка» открыли проект «Культурный марафон» — планы уроков по кино, музыке, архитектуре и театру для учителей, школьников и родителей. Ознакомиться с ними можно здесь.

В дополнение к занятиям мы подготовили видео, которое поможет тем, кто хочет научиться понимать кино, но не знает, с чего начать и на что обратить внимание. На примерах из «Мстителей», «Гарри Поттера», «Шерлока» и «Очень странных дел» объясняем, что такое кадр, план, ракурс и как авторы могут творчески подойти к базовым элементам киноязыка. Из чего состоит кино? Без каких элементов не может обойтись ни один фильм? Каким образом длина кадра помогает создать напряжение? И как режиссеры используют простейшие визуальные приемы, чтобы показать, что чувствуют персонажи? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в нашем новом видеоэссе.

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