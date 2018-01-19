Дель Торо, Эдгар Райт и Леа Сейду: Кто сыграл в «Death Stranding» Кодзимы

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По сюжету «Death Stranding» в недалеком будущем мир подвергся страшному катаклизму, который позже получит название «Выход смерти». Миры живых и мертвых перемешались; повсюду бродят Твари — невидимые, бессмертные и кровожадные монстры; льет дождь, который моментально старит любой организм; человечество почти вымерло. Главный герой не бравый спецназовец и не избранный, а обычный курьер по имени Сэм, который возит припасы между последними городами. Во время очередного заказа на его отряд нападают Твари, все погибают, но Сэму удается вернуться с того света. Человека с такой способностью быстро вербует в свои ряды оставшееся правительство. И теперь вместо доставки еды и стройматериалов перед курьером встает куда более масштабная задача — попытаться объединить Америку.

Главного героя играет Норман Ридус (звезда «Ходячих мертвецов»), давний друг Хидэо Кодзимы. Ридус должен был появиться в ребуте титулованной хоррор-серии «Silent Hills» еще во время работы Кодзимы на студию Konami. Однако гейм-дизайнер со скандалом покинул игровую компанию в 2015 году, а проект был отменен. Поэтому когда в 2016-м «Death Stranding» была анонсирована, участие Ридуса вызвало восторг у фанатов Кодзимы. Для игры актер дал не только свою внешность и голос, но и записал все движения. Его герой не раздражает: он шутит, с грустью смотрит вдаль и даже выдает философский монолог с цитатами Ницше.

Помимо Ридуса из «Silent Hills» в «Death Stranding» перекочевал режиссер «Лабиринта Фавна» и «Формы воды» Гильермо дель Торо. В несостоявшемся проекте постановщик выступал соавтором Кодзимы, а теперь исполнил роль бывшего патологоанатома по имени Дэдмен. Он дает Сэму подсказки и раскрывает информацию о мире игры. Подобным занимается и Хартман — его играет датский режиссер Николас Виндинг Рефн, автор «Драйва» и психоделической драмы «Неоновый демон». С этим персонажем связана одна из самых трогательных сюжетных линий: сердце Хартмана останавливается каждую 21 минуту, после чего он умирает и в течение трех минут ищет свою покойную семью в потустороннем мире.

Гильермо дель Торо Николас Виндинг Рефн

Съемки известных актеров — редкость для игровой индустрии, так как их гонорары порой сопоставимы с бюджетом всего проекта. Длительность игры куда больше, чем у некоторых сериалов. На полное прохождение «Death Stranding» уйдет 200 часов, 50 из которых — сюжетная кампания. При этом Кодзима сумел подключить к проекту десяток знаменитостей — например, режиссеров Эдгара Райта («Зомби по имени Шон») и Джордана Вот-Робертса («Конг: Остров Черепа»). Их персонажи — это статисты-квестодатели (так в видеоиграх называют тех, кто выдает главному герою задания). Кроме того, маленькие камео есть у дизайнера Эрролсона Хью, главы игровой студии Remedy Сэма Лейка и многих других. Среди третьестепенных персонажей удалось выделиться комику Конану О’Брайену. Когда Сэм встречает его персонажа, тот начинает без умолку говорить о выдрах и нелепо шутить. А если выполнить несколько его личных квестов, то благодарный персонаж О’Брайена подарит герою капюшон с выдрой. Звучит смешно, но, если надеть его на себя, Сэм будет лучше преодолевать водные препятствия.

Конан О’Брайен Эдгар Райт Джордан Вот-Робертс

Найти всех знаменитостей можно с помощью этих карт.

Среди главных и второстепенных персонажей не менее впечатляющий состав. Женские роли принадлежат Линдсей Вагнер («Анатомия страсти»). Она предстает сразу в двух образах — умирающей от рака президента UCA (Объединенные города Америки) по имени Бриджет и девушки Амели, которая готовится принять власть в будущем. Последняя одновременно похожа и на хичкоковскую блондинку, и на героинь Дэвида Линча.

Также в «Death Stranding» появляется Маргарет Куэлли, которая стала известна благодаря роли хиппи-нимфетки в «Однажды… в Голливуде» Тарантино. Еще одна героиня досталась обладательнице «Золотой пальмовой ветви» Леа Сейду. Она играет женщину по имени Фрайджел, которая живет только ради мести. Внезапно, но главным референсом при создании образа Фрайджел для Кодзимы была Мэри Поппинс. Поэтому Фрайджел постоянно ходит с киберпанковским зонтом, опекает Сэма и умеет исчезать в самый неподходящий момент.

Маргарет Куэлли Линдсей Вагнер Леа Сейду

Но всех вышеперечисленных затмил Мадс Миккельсен. Датский актер играет тут, возможно, свою лучшую роль со времен «Охоты».

В большинстве трейлеров Кодзима всех обманывал, представляя героя Мадса главным злодеем «Death Stranding». Но в итоге персонаж Миккельсена (его зовут Клифф) действительно антагонист, но он вызывает такой же уровень эмпатии, как, например, Ганнибал Лектер или Артур Флек из «Джокера» Тодда Филлипса.

Всю игру Клифф борется со внутренними демонами и собственным сумасшествием, но терпит поражение, чтобы привести Сэма и геймеров к действительно шокирующему финалу. Кодзима всегда умел эффектно закончить историю. Концовка его «Metal Gear Solid 3: Snake Eater» до сих пор многими считается лучшей в истории видеоигр. В «Death Stranding» схожая ситуация. Весь сюжет переворачивается с ног на голову, а на титрах в голове застревает лишь одна мысль: «Безусловно, гений».