Что смотреть дома: «Южный Парк», «Бывшие» и «Герой»

«Рассвет»

Netflix

Конец света — это не так плохо, как все думают. В этом уверен главный герой сериала Джош Уиллер. После ядерного взрыва большая часть людей погибла, животные мутировали, а те, кто был в школе никем, стал героем. Лузеры, отбросы общества разбились на банды, поделили город и превратились в королей жизни. Сам Джош ездит на крутой подобранной где-то тачке, живет в дорогом лофте и в компании юной пироманки и самурая-пацифиста разыскивает понравившуюся девушку. И, конечно, машет катаной — от зомби отбивается или от банды гольфистов. Несмотря на наивные абсурдные диалоги (не будем забывать, что это экранизация подросткового комикса), на экране отлично выстроенный постапокалиптический мир и симпатичные герои и причудливые поступки. В роли директора школы — Мэттью Бродерик, который то и делает, что цитирует юного себя в фильме «Выходной день Ферриса Бьюллера».

«Южный Парк», 23-й сезон

South Park Studios / КиноПоиск

Один из самых знаменитых анимационных сериалов, кажется, уступающий по долголетию лишь «Симпсонам», вырулил на 23-й сезон и продолжает издеваться над миром. В первом эпизоде нового сезона много испанского языка, полиции, арестовывающей малолетних эмигрантов, и успехов в сельском хозяйстве, достигших почти что национального масштаба (тут что ни герой, то агроном, выращивающий во дворе травку).

«Миссис Флетчер»

HBO / «Амедиатека»

С отъездом единственного сына в колледж мать-одиночка Ив Флетчер думала, что жизнь заканчивается. Но нет. Вдруг она осознает, что мир полон ярких и удивительных возможностей, особенно сексуального характера. Сериал — адаптация книги Тома Перротты, романы которого уже легли в основу фильмов «Выскочка», «Как малые дети» и сериала «Оставленные».

Сериал можно смотреть на КиноПоиске по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Герой»

ivi

Парень по имени Андрей — выпускник школы разведчиков «Юность», которую в свое время основал его отец. Но отца не стало, и Андрей все эти шпионские игры забросил. Пока вдруг не получил от родителя, которого считал погибшим, весточку. Тот предупреждает, что Андрею пора спасаться: за ним охотится опасный враг. «Герой» — боевик Карена Оганесяна по сценарию Николая Куликова. Актерский состав там тоже впечатляет: Владимир Машков, Светлана Ходченкова и — внимание — Александр Петров, по которому, мы точно знаем, вы сильно соскучились.

«Бывшие», 2-й сезон

Yellow, Black & White / Start

Отношения Ильи и Яны завязались в реабилитационной клинике для наркоманов, где он работал психологом, а она была пациенткой. Второй сезон начинается с того, что герой Дениса Шведова демонстрирует, насколько опасной и неприятной может быть модная профессия психолога, а героиня Любови Аксеновой напоминает, что завязать с наркотиками очень сложно. Сериал продолжает прежняя команда авторов, хорошо изучившая материал. Креативный продюсер «Бывших» Эльдар Великорецкий некогда работал психологом в реабилитационных центрах Москвы.

«Тайна печати дракона»

КиноПоиск

По заказу Петра Первого английский путешественник Джонатан Грин берется изготовить карты Дальнего Востока России, но попадает в Китай, где оживают местные легенды и предания. Приключенческая фантазийная картина, созданная российскими и китайскими кинематографистами, является сиквелом фильма «Вий 3D» и была одним из самых ожидаемых кинорелизов года. В кадре — сказочная картинка, мифические чудовища и пестрый актерский состав, от Павла Воли и Анны Чуриной до Арнольда Шварценеггера (он играет английского тюремщика!), Джеки Чана и Рутгера Хауэра. Фильм теперь доступен для просмотра на КиноПоиск HD.